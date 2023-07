Offerte Amazon 19 luglio fino al 46% su Apple, realme, DJI, Samsung, LG, SanDisk, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento

In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Verde In offerta a 1410,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 661,26 € – invece di 729,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1529,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1249,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1409,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1469,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 330,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 699,99 € – invece di 859,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 699,99 € – invece di 859,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 459,00 € – invece di 549,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch

In offerta a 60,79 € – invece di 85,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 142,90 € – invece di 149,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro – Agave ​​​​​​​ In offerta a 40,00 € – invece di 59,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

realme 9i Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 680, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 90 Hz, Dual Sim, 4+128 GB, Android 11, Prism Blue

In offerta a 135,90 € – invece di 249,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Air 2S Worry-Free Fly More Combo Drone Quadcopter, Gimbal a 3 Assi con Fotocamera, Video 5.4K, Sensore CMOS 1”, MasterShots, Offre Due Sostituzioni in un Anno, Copre Diversi Tipi di Incidenti

In offerta a 1045,46 € – invece di 1264,18 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung T7 Portable SSD – 2 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC2T0T/WW)

In offerta a 135,00 € – invece di 179,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme 4TB portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s read & 1000MB/s write speed, water & dust-resistant

In offerta a 275,76 € – invece di 335,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27ML60SP Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, AUX, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UL500P Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 199,99 € – invece di 259,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

LG 29WQ60A Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero

In offerta a 219,99 € – invece di 279,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio

In offerta a 10,90 € – invece di 17,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3S – Mouse Wireless ad Alte Prestazioni, Scorrimento Ultraveloce, Ergo, 8K DPI, Tracciamento su Vetro, Clic Silenziosi, USB C, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Nero

In offerta a 87,90 € – invece di 134,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys S, Tastiera Wireless, Profilo Basso, Digitazione Precisa, Tasti Programmabili, Retroilluminazione, Bluetooth, USB C Ricaricabile, Windows, Linux, Chrome, Mac, Italiano QWERTY, Grigio

In offerta a 82,99 € – invece di 129,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

45W Caricatore USB C, INIU Doppio USB C Caricabatterie, GaN Tech Alimentatore USB C Super Fast Charging 45W per Samsung Galaxy S23 Ultra S22+ S21 S8, iPhone 14 13 Pro Max iPad Macbook Air, Steam Deck

In offerta a 15,06 € – invece di 21,42 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Power bank Magnetico, 6000mAh Caricabatterie Portatile Wireless PD 20W con Cavo USB-C, Power Bank Wireless, Compatibile con iPhone 14/13/12/Mini/Pro/Pro Max

In offerta a 36,18 € – invece di 42,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

VIMAR Presa intelligente WiFi 00335.B, adattatore multiplo compatibile con Alexa e Google home, spina 16A, presa universale da 16A, comando vocale e telecomando con App View, Bianco [Classe di efficienza energetica B]

In offerta a 16,90 € – invece di 20,10 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

DOKIO 80W Pannello Solare Portatile,Mobile e Pieghevole 1 Regolatore 10A Serie con Presa USB 5V 2A

In offerta a 86,22 € – invece di 107,77 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – Dispositivo IR, collegamento a Wi-Fi, controllo del condizionatore d’aria, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT (White)…

In offerta a 32,00 € – invece di 45,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

roborock S7 Max Ultra Robot Aspirapolvere con Stazione di Evacuazione Asciugatura Autopulente,Aggiramento Reattivo Degli Ostacoli, 5500 Pa, Pulizia a Ultrasuoni, Controllo Vocale APP (Nero)

In offerta a 979,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

