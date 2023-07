Offerte Amazon 18 luglio fino al 48% su Apple, Xiaomi, JBL, Beats, HP, LG, Arlo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Verde In offerta a 1410,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 661,26 € – invece di 729,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1529,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1249,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1409,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte

In offerta a 1129,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1469,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 338,00 € – invece di 439,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 699,99 € – invece di 859,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 699,99 € – invece di 859,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 459,00 € – invece di 549,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua

In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,00 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 60,99 € – invece di 85,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 142,90 € – invece di 149,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro – Agave ​​​​​​​ In offerta a 40,00 € – invece di 59,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67″) Doppia SIM Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grigio

In offerta a 140,90 € – invece di 253,47 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Beats Studio Buds + (2023) – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore, compatibilità Apple e Android migliorata, microfono incorporato, cuffie, audio spaziale – Bianco avorio

In offerta a 164,99 € – invece di 199,95 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole, Microfono Integrato, Connessione Multipoint e ad Assistente Vocale, fino a 40 Ore di Autonomia e Ricarica Veloce, Nero

In offerta a 25,99 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24MP400P Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite

In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Power Bank, 22,5W Ricarica Rapida 20000mAh Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0, Powerbank 3A USB C (Input&Output) con Torcia Pacco Batteria per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21 iPad Huawei Xiaomi.

In offerta a 31,99 € – invece di 41,98 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

HP DeskJet 2720e 26K67B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 7,5 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+, Bianca

In offerta a 45,99 € – invece di 64,90 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Caricabatterie Auto USB, totale 60W 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods Laptops ECC.

In offerta a 8,04 € – invece di 8,48 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Caricabatteria wireless rapido per Apple Watch e power bank 10K con cavo USB-C/USB-C (30 cm), ricarica 33% più veloce per Apple Watch Ultra 8/7, iPhone 14, iPhone 13; USB-C PD da 20W – Nero

In offerta a 99,00 € – invece di 99,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – Dispositivo IR, collegamento a Wi-Fi, controllo del condizionatore d’aria, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT (White)…

In offerta a 32,00 € – invece di 45,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione

In offerta a 9,99 € – invece di 11,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

meross Lampada Smart da Comodino a LED, abat jour da comodino Portatile Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna LED Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno

In offerta a 35,40 € – invece di 52,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Arlo Ultra 2 Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili + Base, 4K UHD, 180° Visione Notturna Colori, Sirena, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, 90 Giorni Arlo Secure Inclusi, 4 Telecamere, Bianche

In offerta a 643,47 € – invece di 881,74 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

roborock Aspirapolvere robot Q Revo con stazione di aspirazione con funzione di lavaggio, Sistema di aggancio all-in-one, evitamento ostacoli 3D, 6000Pa,Sistema di mappatura multi-livello

In offerta a 799,00 € – invece di 849,00 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ALACRIS Mini Ventilatore Portatile, Ventilatore Tascabile con 3 Velocità, Piccolo Ventilatore USB Ricaricabile 2000mAh per Trucco/Viaggi/Campeggio [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 9,59 € – invece di 11,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Kleenex Detergente per Mani 6331, per Uso Quotidiano, 6 x 1 Litro (Totale 6 Litri e 6000 erogazioni)

In offerta a 53,99 € – invece di 99,88 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

