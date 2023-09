Offerte Amazon 21 settembre fino al 40% su Apple, GoPro, Xiaomi, LG, Samsung, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

pple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 759,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 21% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,99 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

GoPro HERO10 Black – Action Camera impermeabile con LCD anteriore e schermi posteriori touch, Video Ultra HD 5.3K60, Foto da 23 MP, Streaming live 1080p, Webcam, Stabilizzazione, Nero (Black)

In offerta a 299,00 € – invece di 299,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Band 7 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.62”, Monitoraggio Sonno, VO2max, Frequenza Cardiaca, SpO2, Resistenza all’Acqua 5 ATM, 120+ modalità sportive, Durata Batteria 14 giorni

In offerta a 39,99 € – invece di 45,89 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG Smart TV 32LQ63 – Televisore 80 cm (32″) Full HD Smart TV-wifi Nero [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 204,00 € – invece di 249,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG322), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode

In offerta a 159,90 € – invece di 199,90 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3S-Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, – Grigio scuro

In offerta a 81,99 € – invece di 134,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Scheda Acquisizione Video, 4K 1080P HDMI Video Capture Card Full HD Scheda Video Capture, Windows Linux Mac OS, Camera/DV/Streaming/Gioco/Trasmissione in Diretta (Argento)

In offerta a 14,39 € – invece di 15,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WARRKY Adattatore da USB C a HDMI 4K, [Spine Placcate in Oro] Compatibile con Thunderbolt 3/4, MacBook Pro, Macbook Air, iPad Pro, iPad Mini 6, Surface Pro/Go, S23

In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Dreame W10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Base Ricarica Serbatoio Autopulente, Aspirazione 4000 Pa, Rilevamento intelligente ostacoli, Mappatura Navigazione Lidar, Attivazione Vocale Alexa

In offerta a 665,36 € – invece di 1059,90 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB C a USB 3.0 Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S10/ S9/ S8, Huawei P30/ P20/ Mate20, Sony Xperia XZ – 3M Grigio

In offerta a 8,01 € – invece di 11,99 €

sconto 33% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB Tipo C Corto [2Pezzi, 0.3m] Nylon Cavo USB C di Ricarica Rapida e Trasferimento Dati per Samsung Galaxy S9/ S8/ Note9/ 8, Huawei P20/Mate20,MacBook, OnePlus 6T

In offerta a 5,64 € – invece di 8,99 €

sconto 37% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB Type-C Corto [2Pezzi, 0.3m], Cavo USB C Nylon Intrecciato Rapida Ricarica USB C per Samsung Galaxy S21/S10/ S9/A30/A40/A50/A70, Huawei P30/P20/P10, OnePlus 6T/9, Google Pixel 5, Realme

In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

RAVIAD Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 14/13, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG/Redmi -1.2M

In offerta a 5,41 € – invece di 8,99 €

sconto 40% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

SwitchBot Interrutore Robot Intelligente – Controllo APP Bluetooth o Timer, Facile da Usare, Necessità SwitchBot Hub per Supportare Alexa, Google Home e il Telecomando, Automazione Domestica (Bianco)

In offerta a 24,22 € – invece di 29,99 €

sconto 19% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Lamicall Porta Cellulare Auto per Presa d’Aria, [Design Traslucido] Rilascio Rapido, Gancio Metallico, Supporto Telefono Auto per iPhone 15 Pro Max, 14 13 12 11 Pro Max Plus Huawei, 4-7″ Smartphones

In offerta a 14,56 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Tablet Auto, Supporto Tablet Poggiatesta – [Braccio Telescopico a Doppio Asse] 360°Rotazione, Universale Supporto per iPad, Samsung Tab, Switch, altri 4.7-11″ Cellulari e Tablet

In offerta a 19,71 € – invece di 23,99 €

sconto 18% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max Plus Mini Xs Xr 8 7, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones

In offerta a 17,14 € – invece di 19,99 €

sconto 14% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono, Dock Telefono – Universale Supporto Cellulare Scrivania per iPhone 14 Pro Max Plus, 13 12 11 Pro Max, XS Max XR X 8 7 6 6S, Huawei, Samsung S10 S9 S8, Smartphone – Argento

In offerta a 12,85 € – invece di 15,99 €

sconto 20% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Universale Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max Plus, 13 12 11 Pro Max, XS Max X XR 8 7 6, Samsung S10 S9 S8, Huawei, Altri Smartphone – Nero

In offerta a 14,56 € – invece di 17,99 €

sconto 19% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 15 Pro Max, 14 13 12 11 Pro Max Mini Xs X, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 17,14 € – invece di 20,99 €

sconto 18% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

RICOO Supporto TV parete S6144 32-55″ pollici (81-140 cm) Staffa televisore Girevole Inclinabile Porta televisione universale VESA 200 x 200-400 x 400 Nero

In offerta a 33,99 € – invece di 51,99 €

sconto 35% – fino a 3 ott 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K PoE Kit Videosorveglianza cablato, compatibile con Smartphone, Esterno, Rilevamento di Uomo/Veicolo, NVR 8CH 2TB + 4x Telecamere, Visione Notturna Infrarossa a 30 m, Impermeabile IP66

In offerta a 574,44 € – invece di 669,99 €

sconto 14% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Reolink 12MP Kit Videosorveglianza PoE, NVR 16CH 4TB e 8x Telecamera Esterno Interno con Faretto, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Audio Bidirezionale, Sistema Espandibile a 12TB, RLK16-1200B8-A

In offerta a 1371,79 € – invece di 1699,99 €

sconto 19% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Reolink 12MP Kit Videosorveglianza PoE, NVR 16CH 4TB e 8x Telecamera Esterno Interno con Faretto, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Audio Bidirezionale, Sistema Espandibile a 12TB, RLK16-1200D8-A

In offerta a 1443,99 € – invece di 1699,99 €

sconto 15% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Reolink 5MP Telecamera Esterno Dome PoE, Rilevamento di Persona/Veicolo, Videocamera Sorveglianza Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda microSD, Time-Lapse, RLC-520A

In offerta a 56,42 € – invece di 72,99 €

sconto 23% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali

In offerta a 339,99 € – invece di 499,99 €

sconto 32% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Olight I3E EOS Torcia Portachiavi Mini Impermeabile IPX8, LED 90 Lumen Gittata 44m Lente TIR Batteria AAA Inclusa Per Campeggio Escusione Caccia pesca Emergenza Sport All’apert

In offerta a 9,56 € – invece di 11,95 €

sconto 20% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Olight Perun 2 mini Lampada Frontale LED 1100 Lumen Torcia Elettrica Ricaricabile 5 Livelli di luminosità, Regolabile a 180° per Corsa, Jogging, Campeggio, le segnalazioni di emergenza (Nero CW)

In offerta a 54,57 € – invece di 77,95 €

sconto 30% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Olight Warrior 3S Potente Torcia Tattica Max 2,300 Lumen, 300 Metri, 6 Uscite, 130 ore di Funzionamento Torcia con Doppio Interruttore a Led per Esterni, Autodifesa, Forze Dell’ordine (Nero)

In offerta a 100,77 € – invece di 143,95 €

sconto 30% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Olight iMini Mini Torcia LED Portachiavi con Base Magnetica 3 Batterie a Bottone LR41 Protezione IPX6 e 1,5 m, Piccola Torcia Portachiavi per Escursioni, Riparazioni ed Emergenze Nero

In offerta a 14,36 € – invece di 17,95 €

sconto 20% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

OLIGHT Obulb Luce Notturna 55 Lumen Ricaricabile Magnetica, Luce da Comodino a 4 Modalità, Batteria Fino a 56 ore, Impermeabile IPX7, Adatto a Bambini, Camera, Decorazione e All’aperto(Grigio)

In offerta a 19,16 € – invece di 23,95 €

sconto 20% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

OLIGHT Swivel Luce Attrezzi COB Ricaricabile Compatta LED da 400 lumen, Staffa Regolabile con Base Magnetica e Gancio, Autonomia di 90 Ore, Adatta per Officina,Campeggio, Riparazione, Luce D’emergenza

In offerta a 31,96 € – invece di 39,95 €

sconto 20% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

OLIGHT BFL 900 Luce per Bici Impermeabile Potente Lampada Anteriore per Bici 900 Lumen con USB Ricaricabile per Aumentare la Sicurezza di Guida Antiriflesso per Ciclismo MTB, Bicicletta

In offerta a 52,46 € – invece di 69,95 €

sconto 25% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

OLIGHT RN1500 Luci bici, Impermeabili IPX7 Luci Bici Ricaricabili USB, 5 modalit luci bicicletta,Luce Bici Anteriore e Posteriore Super Luminoso Luce Bici LED per Bici Strada e Montagna(Grigio)

In offerta a 71,96 € – invece di 95,95 €

sconto 25% – fino a 24 set 23

Click qui per approfondire

Weber Caminetto da Giardino, Black

In offerta a 197,28 € – invece di 249,00 €

sconto 21% – fino a 30 set 23

Click qui per approfondire

Artiglio del Diavolo Gel Forte e Arnica per Cavalli Uso Umano Effetto Caldo 550 ml, Crema Massaggi arricchita con Arnica per Muscoli e Articolazioni 100% Made in Italy – FITOATTIVI NATURA E BENESSERE

In offerta a 16,91 € – invece di 21,90 €

sconto 23% – fino a 4 ott 23

Click qui per approfondire

Arnica Gel Forte 550 ml, Arnica per Cavalli Uso Umano Effetto Freddo 98% con Artiglio del Diavolo Vitamina E Canfora per Massaggi Locali 100% BIO e Made in Italy – FITOATTIVI

In offerta a 16,90 € – invece di 21,90 €

sconto 23% – fino a 4 ott 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).