Disponibili aggiornamenti a iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 e watchOS 10.0.1

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 e watchOS 10.0.1 update che arrivano a pochi giorni dal rilascio delle versioni definitive di iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10.

Nelle note di rilascio Apple spiega che l’aggiornamento “include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza per i modelli di iPhone 15 e di iPhone 15 Pro”.

Apple ha anche rilasciato iOS 16.7 (build 20H19) per chi non vuole o non puà aggiornare l’iPhone a iOS 17.

Come installare l’aggiornamento a iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.

Come scaricare aggiornamento a watchOS 10.0.1

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento software”

In questo articolo tutte le novità che iOS 17 porta sugli AirPods Pro di seconda generazione, invece per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.

Come