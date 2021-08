Offerte Amazon 23 agosto fino al 61%: SanDisk, WD, Anker, Razer, Xiaomi, JBL, Sony

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora valide queste promozioni

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 569,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino al 23 agosto

Proiettore portatile Nebula Astro, cinema portatile per bambini, mini-proiettore, 100 ANSI lumen, Android 7.1, autonomia della batteria di 2 ore e mezza In offerta a 199,99 € – invece di 279,99 €

sconto 29% – fino al 23 agosto

Dreame Aspirapolvere Senza Fili, Aspirazione Potente 20Kpa, T10, Scopa Elettrica Autonomia 60 Minuti, Batteria Ricaricabile, Riduzione del Rumore a 8 Strati, per Peli di Animali, Pavimento Tappeto In offerta a 209,00 € – invece di 249,99 €

sconto 16% – fino al 23 agosto

Dreame D9 Robot Aspirapolvere, Aspirazione 3000 Pa, 2 in 1, Alexa, Wi-Fi, Lavapavimenti, Autonomia 150 min, Mappatura Multi Piano, Laser Scopa Elettrica, Aspira e Lava per peli di Animali, Pavimenti In offerta a 239,00 € – invece di 296,00 €

sconto 19% – fino al 23 agosto

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 104,99 € – invece di 219,99 €

sconto 52% – fino al 23 agosto

SanDisk iXpand Luxe Unità Flash 64 GB, 2-in-1 Lightning e connettori USB Type-C per iPhone e iPad In offerta a 41,99 € – invece di 52,70 €

sconto 20% – fino al 23 agosto

realme 8 5G Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero (Supersonic Black) In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al 23 agosto

WD Red 4 TB 3.5” Hard Disk per NAS, Intellipower, SATA 6 GB/s, 64 MB Cache In offerta a 115,29 € – invece di 180,99 €

sconto 36% – fino al 23 agosto

INIU Power Bank, 10500mAh 20W PD3.0 QC4.0 Powerbank a Ricarica Rapida Display LED Caricatore Portatile più Sottile con Portacellulare & Torcia, per iPhone 11 12 Samsung S21 S20 Huawei Xiaomi ECC. In offerta a 17,84 € – invece di 22,99 €

sconto 22% – fino al 23 agosto

Reolink 4K Telecamera Poe Esterno con 3X Zoom Ottico, Rilevamento di Persone/Veicoli, Telecamera con Time-Lapse, Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-822A In offerta a 73,59 € – invece di 114,99 €

sconto 36% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 23 agosto

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi. In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto

Razer Power Up Bundle Pacchetto Composto da Una Tastiera Cynosa Lite IT-Layout, Mouse Viper e Auricolare Kraken X Lite In offerta a 67,77 € – invece di 139,99 €

sconto 52% – fino al 23 agosto

Xiaomi Mi 65W Fast Charger con GaN Tech, Caricatore per Smartphone e Notebook, Compatibile con Notebook Xiaomi/Apple/Huawei/Asus/HP/Lenovo/Dell, Cavo USB-C Incluso In offerta a 39,99 € – invece di 39,99 €

sconto 0% – fino al 23 agosto

MARSPOWER Manufatto selfie per telefono cellulare senza fili, telecomando per otturatore selfie senza fili Bluetooth 4.0, sistema IOs Android compatibile – nero In offerta a 1,50 € – invece di 1,50 €

sconto 0% – fino al 23 agosto

Superior SAMSUNG Replacement – Telecomando di ricambio universale compatibile con tutti i TV e SMART TV di marca SAMSUNG – Pronto all’uso non richiede programmazione In offerta a 5,99 € – invece di 8,90 €

sconto 33% – fino al 23 agosto

JBL GO 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth Impermeabile IPX7, Con Microfono, Funzione di Noise Cancelling, fino a 5 Ore di Autonomia, Blu In offerta a 25,99 € – invece di 34,99 €

sconto 26% – fino al 23 agosto

Echo Show 5 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 54,99 € – invece di 89,99 €

sconto 39% – fino al 23 agosto

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 64 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 12,95 € – invece di 32,99 €

sconto 61% – fino al 23 agosto

Amazon Brand – Eono Cover Compatibile con iPhone 12 e iPhone 12 PRO, Custodia Anti Ingiallimento, Anti Graffio, Custodie iPhone 12 & iPhone 12 PRO – Trasparente In offerta a 8,19 € – invece di 11,95 €

sconto 31% – fino al 23 agosto

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Nero In offerta a 29,90 € – invece di 49,90 €

sconto 40% – fino al 23 agosto

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).