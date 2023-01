Offerte Amazon 23 gennaio fino al 78% su Apple, Noco, Sandisk, Anker, Soundcore, Amazfit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Novità Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 729,00 € – invece di 729,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito – pagamento a rate

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 959,00 € – invece di 959,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 1579,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2499,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3799,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3329,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 38‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 4249,00 € – invece di 4249,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1067,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 807,00 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1287,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1349,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1.999,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1299,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 845,98 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 669,99 € – invece di 789,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 939,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A7 Lite , 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 3 GB, Memoria 32 GB, Tablet Android 11, Grigio [Versione italiana] 2021 In offerta a 119,00 € – invece di 169,90 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Verde (Pine Green) In offerta a 519,00 € – invece di 919,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED55A26LA Smart TV 4K 55″ TV OLED Serie A2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 799,20 € – invece di 1299,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi F2 55″ Smart Fire TV 138 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 399,99 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sony FDR-AX43A – Videocamera 4K – Exmor R CMOS Sensor, Modalità registrazione: XAVCS 4K 3840 x 2160, Nero In offerta a 637,00 € – invece di 700,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Vlog Camera Fotocamera Digitale Con Schermo LCD Direzionabile E Video 4K, Nero In offerta a 618,00 € – invece di 800,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Alpha 7M2K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7M2B + SEL2870, Nero In offerta a 1112,99 € – invece di 1400,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Canon 4318C005 RF 70-200mm F4L IS USM In offerta a 1719,00 € – invece di 1889,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P5 Plus 500Gb Ssd Di Gioco Interno M.2 Pcie Gen4 Nvme – Fino A 6600Mb/S – Ct500P5Pssd8, 7.98 x 2.18 x 0.23 cm; 16.72 grammi In offerta a 69,70 € – invece di 90,08 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G413 SE Tastiera Meccanica Gaming Full Size – Tastiera Retroilluminata con Switch Meccanici Tattili, Anti-Ghosting, Compatibile con Windows, macOS, Layout Italiano QWERTY – Alluminio Nero In offerta a 59,49 € – invece di 94,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

TRUST Set webcam HD + cuffie Doba 2-in-1 Home Office nero 24036 In offerta a 14,99 € – invece di 54,99 €

sconto 73% – fino a scadenza sconosciuta

Hyperx Solocast – Microfono Usb A Condensatore Per Il Gaming Da Pc, Ps4, E Mac, Con Sensore “Tap-To-Mute”, Per Gaming, Streaming, Podcast, Twitch, Youtube, Nero, 17.4 x 9.7 x 7.8 cm; 261 grammi In offerta a 41,99 € – invece di 74,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

W-KING Cassa Bluetooth potente, 60W Speaker Bluetooth Portatile, impermeabile casse altoparlante, bassi potenti, 40 Ore di riproduzione, Funzione PowerBank, con NFC, microfono, carta di TF (D9-1) In offerta a 87,99 € – invece di 129,99 €

sconto 32% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI Halo Proiettore 1080P Full HD, Proiettore Portatile Intelligente AF 800 ANSI Lumen Android TV™ 9.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante In offerta a 569,00 € – invece di 799,00 €

sconto 29% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore – Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano In offerta a 77,98 € – invece di 95,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White Lampadina LED Smart, con Bluetooth, E27, 9.5W, Dimmerabile, 1100 Lumen, 2+1 Pezzi In offerta a 48,89 € – invece di 56,98 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 36,99 € – invece di 43,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

[Nuovo] TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Bianco In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

HP Envy 6420e, Stampante Multifunzione, 12 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ In offerta a 99,99 € – invece di 138,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

SKROSS | 1.302961 | MUV USB (4xA) | Anti Shock – KID SAFE Adattatore Universale da Viaggio a 2 poli più 4 Porte USB Type-A da 4.8A – Tensione e Potenza: 100V – 250W/250V – 625W In offerta a 14,29 € – invece di 64,90 €

sconto 78% – fino a scadenza sconosciuta

Oral-B iO 8 Go Electric Spazzolino Elettrico Puizia professionale Profonda, Tecnologia Magnetica, Micro-Vibrazioni, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Special Edition, Nero In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mijia Portable Electric Air Compressor 1S, Xiaomi Portable Air Pump, Compressore elettrico portatile con sensore pressione , Biciclette, Moto, Bici, Palloni, Luci a LED 2000mAh 150PSI, Nero In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo NTH-ES-EC Termostato Wi-Fi intelligente per caldaia singola, colore: Bianco In offerta a 157,63 – invece di 174

sconto 9% – fino a 31 gen 23

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore – Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino a 29 gen 23

Anker Caricatore USB 24W con 2 porte, caricatore da muro con tecnologia PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi e altri In offerta a 16,99 – invece di 19,99

sconto 15% – fino a 29 gen 23

Anker PowerPort Atom III Slim Caricatore USB-C (65W Max), 4 porte PIQ 3.0 & GaN, per laptop, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel In offerta a 45,99 – invece di 59,99

sconto 23% – fino a 29 gen 23

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN White Iteration 1 In offerta a 45,99 – invece di 59,99

sconto 23% – fino a 29 gen 23

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN Violet Iteration 1 In offerta a 50,99 – invece di 59,99

sconto 15% – fino a 29 gen 23

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 15,99 – invece di 20,99

sconto 24% – fino a 29 gen 23

Hub USB 3.0 Anker a 4 porte con cavo da 61 cm per Macbook, iMac, computer, chiavette USB e altro In offerta a 15,29 – invece di 17,99

sconto 15% – fino a 29 gen 23

Soundcore Auricolari Bluetooth Life A1 True Wireless Anker, potente audio personalizzato, 35h, ricarica wireless, ricarica rapida USB-C, grado IPX7, controllo pulsanti, auricolari Bluetooth In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino a 29 gen 23

Soundcore Altoparlante Bluetooth Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, Alti/Bassi Estesi, Cassa Bluetooth HIFI con app, EQ Personalizzabile, 12 Ore di riproduzione, IPX7 Impermeabile e USB-C In offerta a 74,99 – invece di 99,99

sconto 25% – fino a 29 gen 23

Soundcore Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 65,99 – invece di 79,99

sconto 18% – fino a 29 gen 23

SANDISK EXTREME PRO 32 GB SDHC, SDSDXXO-032G-GN4IN In offerta a 12,79 – invece di 19,49

sconto 34% – fino a 28 gen 23

SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s Read and 1000MB/s Write Speed, Water and Dust-Resistant, Black In offerta a 124,63 – invece di 241,87

sconto 48% – fino a 28 gen 23

SanDisk 256 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1 In offerta a 28,29 – invece di 40,99

sconto 31% – fino a 28 gen 23

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 300 MB / s, UHS-II, Classe 10, V90, U3 In offerta a 90,79 – invece di 163,1

sconto 44% – fino a 28 gen 23

Amazfit GTR 3 Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1.39?, 150 Modalità di Allenamento con GPS , 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, Durata Batteria di 21 Giorni, SpO2 In offerta a 119,9 – invece di 149,9

sconto 20% – fino a 29 gen 23

Amazfit GTR 3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45?, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2 In offerta a 159,9 – invece di 199,9

sconto 20% – fino a 29 gen 23

Maschera FFP2 certificata CE STM STM-6010, 50 pezzi (2 confezioni da 25) In offerta a 18,95 – invece di 45,95

sconto 59% – fino a 23 gen 23

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Cupcake alla vaniglia | Durata Fino a 150 Ore | regalo perfetto per le donn In offerta a 19,99 – invece di 32,9

sconto 39% – fino a 23 gen 23

NOCO GENIUS5EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 5A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper In offerta a 65,99 – invece di 78,76

sconto 16% – fino a 24 gen 23

NOCO GENIUS10EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 10A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper In offerta a 114,99 – invece di 132,03

sconto 13% – fino a 24 gen 23

NOCO Boost Plus GB40, Avviamento di Emergenza Portatile 1000A 12V UltraSafe, Avviatore Booster al Litio Professionale e Cavi Batteria Auto per Motori Benzina fino a 6L e Motori Diesel fino a 3L In offerta a 101,99 – invece di 120,24

sconto 15% – fino a 24 gen 23

NOCO GENIUS1EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 1A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper In offerta a 34,99 – invece di 41,43

sconto 16% – fino a 24 gen 23

NOCO GENIUS2EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 2A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper In offerta a 49,99 – invece di 59,95

sconto 17% – fino a 24 gen 23

NOCO Boost XL GB50, Avviamento di Emergenza Portatile 1500A 12V UltraSafe, Avviatore Booster al Litio Professionale e Cavi Batteria Auto per Motori Benzina fino a 7L e Motori Diesel fino a 4L In offerta a 139,99 – invece di 144,56

sconto 3% – fino a 24 gen 23

NOCO Boost X GBX55, Avviamento di Emergenza Portatile 1750A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 7.5L e Motori Diesel fino a 5.0L In offerta a 166,99 – invece di 199,95

sconto 16% – fino a 24 gen 23

NOCO Boost HD GB70, Avviamento di Emergenza Portatile 2000A 12V UltraSafe, Avviatore Booster al Litio Professionale e Cavi Batteria Auto per Motori Benzina fino a 8L e Motori Diesel fino a 6L In offerta a 198,99 – invece di 255,95

sconto 22% – fino a 24 gen 23

NOCO Boost X GBX45, Avviamento di Emergenza Portatile 1250A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 6.5L e Motori Diesel fino a 4.0L In offerta a 123,99 – invece di 145,95

sconto 15% – fino a 24 gen 23

NOCO Boost Sport GB20, Avviamento di Emergenza Portatile 500A 12V UltraSafe, Avviatore Booster al Litio Professionale e Cavi Batteria Auto per Motori Benzina fino a 4L In offerta a 78,99 – invece di 93,28

sconto 15% – fino a 24 gen 23

NOCO Boost X GBX155, Avviamento di Emergenza Portatile 4250A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 10.0L e Motori Diesel fino a 8.0L In offerta a 338,99 – invece di 399,95

sconto 15% – fino a 24 gen 23

