Offerte Amazon 24 agosto fino al 38%: Anker, Honor, DJI, Linksys, Oral-B, Logitech

Amazon Basics – Tastiera wireless, con touchpad per Smart TV, Layout IT (QWERTY)

In offerta a 17,80 € – invece di 30,18 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

EIVOTOR Microfono USB per PC, Voice Microfono Desktop Gaming per Computer Omnidirezionale Plug & Play con Pulsante Mute Compatibile con PS4, Mac, Windows 7/8/10 per Youtube, Skype, Podcast

In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

realme 8 Pro Smartphone, Ultra Quad Camera da 108 MP, Display Super AMOLED da 16,3 cm (6,4″), Ricarica SuperDart da 50W, Grande batteria da 4.500 mAh, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Infinite Black

In offerta a 219,00 € – invece di 279,00 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

realme 8 5G Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero (Supersonic Black)

In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

realme Buds Air 2 Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, TWS Auricolari Senza Fili con Latenza ultra bassa a 88 ms, Driver Bass Boost Hi-Fi da 10 mm, IPX5 Impermeabili, 25H Playtime

In offerta a 35,00 € – invece di 49,86 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 149,99 € – invece di 179,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech B100 Mouse USB Cablato, 3 Pulsanti, Rilevamento Ottico, Ambidestro, PC / Mac / Laptop/Chromebook – Nero

In offerta a 6,99 € – invece di 8,99 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

realme 8 5G Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Nero (Supersonic Black)

In offerta a 207,98 € – invece di 249,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech M185 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio

In offerta a 13,99 € – invece di 17,99 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Anker – PowerPort “Atom III” Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro

In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino al 29 ago 21

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori

In offerta a 49,99 € – invece di 64,99 €

sconto 23% – fino al 29 ago 21

ASUS MB169C+ 15.6″ Monitor Portatile USB Type-C, FHD, 1920 x 1080, IPS, Flicker Free, Filtro Luce Blu, Certificazione TUV

In offerta a 166,50 € – invece di 184,00 €

sconto 10% – fino al 5 set 21

Dji Osmo Mobile 3 Combo Kit Stabilizzatore Gimbal a 3 Assi, Compatibile con iPhone e Smartphone Android, Design Leggero e Portatile, Riprese Stabili, Controllo Intelligente + Treppiede, Grigio

In offerta a 89,00 € – invece di 129,00 €

sconto 31% – fino al 4 set 21

DJI Ronin-S Stabilizzatore Cardanico Gimbal 3 Assi per Fotocamere Reflex Digitali DSLR, Controllo All-in-one , Stabilizzatore Immagini e Video, Autonomia 12 Ore, Velocità Operativa Massima 75 km/h

In offerta a 449,00 € – invece di 583,47 €

sconto 23% – fino al 4 set 21

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 Modalità Sport per Andriod iOS

In offerta a 99,90 € – invece di 139,90 €

sconto 29% – fino al 24 ago 21

ESR Slim Cover Compatibile con iPad 8/7 (8a Generazione 2020/ 7a Generazione 2019) Custodia con [Supporto Pieghevole a Tre Ante e Schermo Fluido Sleep/Wake Up] Serie Rebound,Grigio

In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 24 ago 21

Cavo Ethernet 15 metri Cat 6 – GLCON Alta Velocità Gigabit 1Gbps Piatto Cavo di Rete RJ45 Compatibile con Cat.5e Cat.6 Internet per PS5/4/3 PC Xbox Switch Modem LAN

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

Linksys Serie Tri-Band Velop MX12600 Sistema Wi-Fi 6 Mesh per Casa, Copertura fino a 830 m², Confezione da 3, Bianco

In offerta a 519,99 € – invece di 631,15 €

sconto 18% – fino al 7 set 21

Linksys WRT3200ACM-EU Router Open Source Wireless AC 3200, 3200 MBps, MU-MIMO, 4.Porte Gigabit Ethernet, 1.USB 3.0, Nero

In offerta a 179,99 € – invece di 223,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Linksys LGS116P-EU Gigabit Unmanaged Switch a 16 Port 8x PoE+, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE

In offerta a 109,99 € – invece di 146,47 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Linksys LGS108-EU Gigabit Unmanaged Switch a 8 Port, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE

In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino al 7 set 21

Linksys LGS105-EU Gigabit Unmanaged Switch a 5 Port, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE

In offerta a 17,99 € – invece di 28,79 €

sconto 38% – fino al 7 set 21

HONOR Band 6 – Activity Tracker Sand Gray

In offerta a 42,41 € – invece di 49,90 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

HONOR Band 6 Orologio-Smartband Fitness Tracker, 1.47″ AMOLED Display, SpO2 Monitor, Cardiofrequenzimetro Contapassi, Durata Della Batteria 14 Giorni, 10 modalità allenamento, Salute delle donne, Rosa

In offerta a 42,41 € – invece di 49,90 €

sconto 15% – fino al 29 ago 21

HONOR Band 6 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Activity Tracker, SpO2 e Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi, 1.47’’ AMOLED Touch Screen,di 14 Giorni, 5ATM Smart Watch Versione Globale Nero

In offerta a 41,90 € – invece di 49,90 €

sconto 16% – fino al 29 ago 21

Ecovacs DEEBOT U2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, OZMO, Navigazione Intelligente, 3 Livelli di Aspirazione, Controllo con App e Alexa, Ottimo per Pavimenti Duri, Tappeti

In offerta a 178,00 € – invece di 228,14 €

sconto 22% – fino al 29 ago 21

Linkind Lampada LED super luminosa da 13,2 W, lampadina a incandescenza da 100 W sostituita, lampadina bianca fredda E27 5000K, angolo del fascio di 1521lm 200 °, ErP, certificato CE, confezione da 6

In offerta a 16,05 € – invece di 18,89 €

sconto 15% – fino al 24 ago 21

Fulighture Catena Luminosa Esterno, Luci Esterno Energia Solare, 50 LED 8 Modalità 9,8M Bianco Caldo Impermeabile, Luci Solari per Giardino, Patio, Balcone, Natale, Matrimonio, Festa

In offerta a 19,54 € – invece di 19,99 €

sconto 2% – fino al 24 ago 21

WOBEECO Tavoletta Grafica LCD Scrittura, 8.5 Pollici Lavagna da Disegno Digitale con Pulsante di Cancellazione e Blocco, Educazione e Apprendimento Giocattoli, Regali per Bambini (Nero)

In offerta a 10,19 € – invece di 10,99 €

sconto 7% – fino al 24 ago 21

Vanja Lettore di Schede SD/Micro SD, Adattatore Micro USB OTG USB Tipo C e Lettore di Schede Portatile USB 2.0 per SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC Card e Schede UHS-I

In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino al 24 ago 21

Neewer – Photo Studio in Lega di Alluminio di 2,1 m – Supporto Luce per Video, Ritratti, Illuminazione Fotografie, Softbox e Ombrelli (Confezione da 2)

In offerta a 25,99 € – invece di 32,99 €

sconto 21% – fino al 24 ago 21

Neewer 60x60cm Tenda Fotografica da Studio Cubo Pieghevole, Softbox a Diffusione, Scatola Luminosa con 4 Fondali Colorati(Blu Rosso Bianco Nero) per Fotografia (Pannello Luce/Striscia NON Inclusa)

In offerta a 27,99 € – invece di 35,99 €

sconto 22% – fino al 24 ago 21

Neewer Foto/Video Luce LED Anulare 48cm Esterno, 52W 5500K Dimmerabile con Light Stand, Borsa di Trasporto per Smartphone, Youtube, Auto-riprese

In offerta a 61,40 € – invece di 83,49 €

sconto 26% – fino al 24 ago 21

Neewer Softbox Diffusore Pieghevole per Pannello Luce 660 LED – Esterno 41×17,5cm Interno 14,2×17,2cm con Nastro di Bloccaggio & Borsa di Trasporto, per Video Fotografia

In offerta a 29,99 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino al 24 ago 21

BTicino S2515X40 Prolunga Garden ad Alta Flessibilità 2P+T, con Presa Tedesca, Lunghezza 15 m, 3500 W, 250 V, Corrente massima: 16 A, Arancione

In offerta a 21,80 € – invece di 25,20 €

sconto 13% – fino al 5 set 21

Oral-B Pro 3-3500 Spazzolino Elettrico Bianco, 1 Spazzolino con Sensore di Pressione dello Spazzolamento Visibile, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio

In offerta a 49,99 € – invece di 55,02 €

sconto 9% – fino al 4 set 21

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Nero

In offerta a 99,99 € – invece di 110,17 €

sconto 9% – fino al 4 set 21

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio

In offerta a 59,99 € – invece di 94,31 €

sconto 36% – fino al 4 set 21

Oral-B Waterjet Sistema Pulente Idropulsore e Spazzolino Elettrico Ricaricabile PRO 700 con 4 Testine Waterjet e 2 Testine di Ricambio per Spazzolino

In offerta a 69,99 € – invece di 86,00 €

sconto 19% – fino al 7 set 21

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio

In offerta a 59,90 € – invece di 78,16 €

sconto 23% – fino al 4 set 21

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere

In offerta a 22,99 € – invece di 31,16 €

sconto 26% – fino al 4 set 21

Oral-B Special Edition iO 8, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero con Tecnologia Magnetica, Display a Colori, 1 Testina, 1 Astuccio

In offerta a 169,99 € – invece di 237,00 €

sconto 28% – fino al 4 set 21

Oral-B iO Ultimate Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi, Bianco, Per una Pulizia dei Denti Accurata e in Profondità

In offerta a 24,90 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 4 set 21

Amazon Brand – Eono Binocolo 12×42 per Diversi Utilizzi

In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino al 24 ago 21

Super Sparrow Bottiglia, Borraccia in Acciaio Inossidabile, 500 ml / 750 ml / 1 L, Senza BPA, a Prova di Perdite, Bottiglia Termica per Sport, Scuola, Fitness, Outdoor, Campeggio

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino al 24 ago 21

ThermoPro TP55 Termometro Igrometro Digitale da Interno per Casa Misuratore di Umidità e Temperatura da Ambiente Termoigrometro Professionale con Schermo Touchscreen e Retroilluminazione

In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino al 24 ago 21

