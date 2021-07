Offerte Amazon 24 luglio fino al 61%: Apple, Xiaomi, Bticino

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 83,29 € – invece di 114,99 €

sconto 28% – fino al 24 luglio

Garmin Varia, ciclismo per adulti, unisex. In offerta a 171,91 € – invece di 171,91 €

sconto 0% – fino al 24 luglio

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro In offerta a 789,00 € – invece di 989,00 €

sconto 20% – fino al 24 luglio

BTicino S3625DU Adattatore con Presa USB 1.5A per Tutti Gli Standard di Prese, Bianco In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino al 24 luglio

Bovon Porta Cellulare da Corsa, Traspirante Porta Telefono Corsa 360° Rotazione Compatibile con iPhone 12 Pro, Samsung S20, Portacellulare per Correre con Portachiave per Jogging, Palestra, Running In offerta a 12,74 € – invece di 21,99 €

sconto 42% – fino al 24 luglio

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 399,00 € – invece di 469,00 €

sconto 15% – fino al 24 luglio

UNBREAKcable [2-Pezzi Custodia Impermeabile Smartphone – Borsetta Impermeabile IPX8 Dry Bag Telefono Cover Subacquea per iPhone 12/11/XR/XS/X Samsung Galaxy S21/ S20 Huawei P40 PRO Fino a 7.0 Pollici In offerta a 14,25 € – invece di 14,99 €

sconto 5% – fino al 24 luglio

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro), Deep Navy In offerta a 31,40 € – invece di 55,00 €

sconto 43% – fino al 24 luglio

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Onyx Gray In offerta a 256,00 € – invece di 299,00 €

sconto 14% – fino al 24 luglio

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 64 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 12,93 € – invece di 32,99 €

sconto 61% – fino al 24 luglio

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32GB) – Argento (8ª generazione) In offerta a 299,00 € – invece di 389,00 €

sconto 23% – fino al 24 luglio

LEDVANCE SMART+ presa commutabile per WiFi, con misurazione della potenza, compatibile con Google e Alexa Voice Control, confezione da 4 [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 18,84 € – invece di 34,24 €

sconto 45% – fino al 24 luglio

Novità Apple iPhone 12 (64GB) – viola In offerta a 749,00 € – invece di 939,00 €

sconto 20% – fino al 24 luglio

EZVIZ DP1C Video Spioncino Senza Fili, Monitor 4.3″ Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR, Audio Bidirezionale, Batteria 4600 mAh, Visione da Smartphone In offerta a 127,99 € – invece di 169,99 €

sconto 25% – fino al 24 luglio

LaCie Mobile Drive, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.0, Moon Silver, 2 anni di servizi Rescue (STHG2000400) In offerta a 59,99 € – invece di 134,99 €

sconto 56% – fino al 24 luglio

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa In offerta a 36,90 € – invece di 47,98 €

sconto 23% – fino al 24 luglio

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 369,00 € – invece di 439,00 €

sconto 16% – fino al 24 luglio

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – nero In offerta a 799,00 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino al 24 luglio

Novità Apple iPhone 12 (64GB) – nero In offerta a 749,00 € – invece di 939,00 €

sconto 20% – fino al 24 luglio

Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) – nero In offerta a 689,00 € – invece di 839,00 €

sconto 18% – fino al 24 luglio

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 16% – fino al 24 luglio

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 809,00 €

sconto 14% – fino al 24 luglio

Apple Watch SE (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 299,00 € – invece di 339,00 €

sconto 12% – fino al 24 luglio

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).