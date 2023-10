Offerte Amazon 27 ottobre fino al 53% su Apple, Bose, Sonos, Lexar, Samsung, Meross – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panni Automatico, Nero/Argento, 260 min, 360 m, Panni di Lavaggio Doppi, Mappe 3D, Monitoraggio in Tempo Reale e Video-Chiamata

In offerta a 599,00 € – invece di 699,00 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

LEDVANCE Lampada Smart+ LED, tecnologia Bluetooth, filament Edison, attacco E27, dimmerabile, bianco caldo, 2700 K, sostituisce lampadine da 50 W, controllabili con Alexa, Google e Apple Voice

In offerta a 6,80 € – invece di 19,99 €

sconto 66% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WF-C500 | Cuffie True Wireless, Batteria fino a 24h e Ricarica Rapida, Resistenza IPX4, Compatibile con iOS, Android, PC, Mac – Nero

In offerta a 46,86 € – invece di 99,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Buds Essential, Qualità del Suono HD, Bluetooth 5.2, 18 Ore di Durata Della Batteria, Impermeabile IPX4, Modalità Mono/Stereo, Modalità Gioco, Chiamata Chiara (Nero)

In offerta a 15,90 € – invece di 15,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Robot Vacuum E12, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Livelli Regolazione Acqua, Slim Design, Xiaomi Home App, Smart Google Home e Alexa

In offerta a 149,99 € – invece di 239,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Offerte Apple

[Disponibile a prezzo pieno con consegna immediata 31 ottobre] Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu

In offerta a 1239,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

[Disponibile a prezzo intero] Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) – Titanio bianco In offerta a 1489,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

[Disponibile a prezzo intero] Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) – Titanio blu In offerta a 1489,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte

In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 849,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 329,00 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) – Cassa in alluminio Color Mezzanotte con Cinturino Sport (Ricondizionato) In offerta a 325,00 € – invece di 369,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms (MPRT), FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker Free

In offerta a 349,48 € – invece di 491,01 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Bose Diffusore TV, Piccola Soundbar con Connettività Bluetooth

In offerta a 189,99 € – invece di 239,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Sonos Move lo Smart Speaker da Outdoor, Alimentato a Batteria per l’Ascolto della Musica Dentro e Fuori Casa, Amazon Alexa e Google Assistant Integrati, Nero

In offerta a 328,99 € – invece di 449,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-77Q8T0BW 870 QVO SSD Interno, 8 TB, SATA, 2.5″

In offerta a 334,55 € – invece di 599,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 3.2 128 GB, Gen 1, USB C & USB A, Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Supporta OTG, Metallo Memoria per PC, Laptop, Auto, TV, Smartphone Type C, Android

In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Case Hard Disk Esterno 2.5″ USB C 3.1 Gen 2 UASP, Case Disco Rigido per SDD HDD 2.5″ Compatibile con 860 Evo WD Toshiba Seagate Crucial, PS4 Xbox Mac

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Meross Presa WiFi Esterna 2 Prese Uscita, Multipresa Smart Intelligente, Outdoor Spina Plug, Funzione Timer, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa,Google Assistant y SmartThings, 2,4GHz

In offerta a 23,41 € – invece di 39,99 €

sconto 41% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Meross Matter Presa Smart con Monitoraggio Energia e Misure Produzione di Pannelli Solari Fotovoltaici, Presa Intelligente WiFi Supporto di Apple Home, Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto

In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

LEGO 71360 Super Mario Avventure di Mario – Starter Pack, Giochi per Bambini, Bambine, Ragazzi e Ragazze Creativi con Personaggi Interattivi, Giocattolo da Costruire, Idee Regalo da Collezione

In offerta a 42,39 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Moulinex Friggitrice ad Aria, 4.5 Litri, Easy Fry & Grill Vision, Friggitrice senza Olio, Griglia Removibile, 8 Programmi di Cottura, Tecnologia Grill e Extra Crisp, Risultati Croccanti;EZ5068

In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 6 nov 23

Rowenta RO4B50EA Compact Power XXL Aspirapolvere Senza Sacco, Capacità 2.5 Litri, Potenza 900 W, Design Compatto, Sistema di Filtraggio a 3 Livelli, Aspirapolvere Potente e Facile da Pulire

In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 6 nov 23

Rowenta X-FORCE FLEX 8.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente, Kit Allergy Care, Scopa Elettrica Leggera Multisuperficie, Tecnologia Flex, Autonomia 35 Min, Luce LED, RH9638

In offerta a 149,99 € – invece di 319,49 €

sconto 53% – fino a 6 nov 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).