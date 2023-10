Scary Fast, come seguire la presentazione Apple veloce da paura

Praticamente sempre Apple annuncia nuovi prodotti tra martedì e mercoledì e di solito si inizia alle 10 del mattino a Cupertino, le 19 in Italia, ma l’appuntamento Scary Fast, in Italiano veloce da paura sarà trasmesso in USA a partire dalle ore 17 a Cupertino di lunedì 30 ottobre, quindi in Italia all’una del mattino del 31 ottobre.

Nessun problema per gli appassionati USA che sembrano apprezzare il debutto serale di novità Apple in concomitanza con le celebrazioni di Halloween. Invece in Italia e altrove l’orario è alla portata dei più nottambuli.

Gli appassionati Apple che non possono dormire tranquilli senza sapere delle ultime novità Apple possono seguire la trasmissione sia dalla pagina principale del sito Apple in USA, sia da questa pagina di YouTube. Non ci saranno ospiti e invatati in Apple Park ed è probabile che gran parte della presentazione se non tutta sia preregistrata.

Come sempre la trasmissione sarà visibile anche sui dispositivi Apple TV. A causa dell’orario notturno in Italia macitynet non effettuerà la tradizionale diretta con la trascrizione in italiano, così come avviene da quasi 30 anni per i principali eventi Apple. In ogni caso la redazione seguirà gli annunci del colosso di Cupertino per offrire ai lettori articoli sulle novità in arrivo e approfondimenti.

Anche se solo fino a poche settimane fa anche gli osservatori più attendibili non indicavano novità Apple in arrivo entro fine anno, in realtà le prospettive sono completamente ribaltate nel giro di pochi giorni.

Apple veloce da paura, in arrivo i primi Mac M3

Durante la presentazione Scary Fast è attesa una carrellata di nuovi Mac con processore Apple Silicon M3, inclusi iMac 24 politici M3, MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M3 Pro e M3 Max, nuovi tastiera, trackpad e mouse della serie Apple Magic con connettore USB-C, focus dedicato ai videogiochi e gaming su Mac.

Qualcuno non esclude il possibile arrivo anche di nuovi iPad: tutto quello che Apple potrebbe presentare è in questo approfondimento di macitynet.