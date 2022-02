Offerte Amazon 28 febbraio fino al 70% su Apple, Xiaomi, Microsoft, Ecovacs, Seven, Omron, Lifeproof, Meross

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

XIAOMI Mi Smart Standing Fan 2 Lite, Ventilatore Smart, Design a 7 Lame, Controllo Vocale, Ventilazione Grandangolare, Interconnettività Mi IoT, Bianco, Versione Italiana In offerta a 46,64 € – invece di 49,48 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 786,48 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 734,99 € – invece di 819,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 512GB) – Azzurro In offerta a 1754,10 € – invece di 1949,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1009,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256GB) – Rosa In offerta a 898,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (5ª generazione) In offerta a 1187,50 € – invece di 1329,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro In offerta a 903,44 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio blu con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 269,00 € – invece di 309,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 35,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 89,00 € – invece di 102,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,99 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 118,77 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,99 € – invece di 25,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT Version + 2 anni garanzia) In offerta a 203,00 € – invece di 249,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A12 – Smartphone 32GB, 3GB RAM, Dual Sim, Black In offerta a 138,00 € – invece di 155,80 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 256 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 38,50 € – invece di 42,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,128 GB In offerta a 24,24 € – invece di 57,99 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Cavo da USB C a Lightning [Certificato MFi], Tipo C a Lightning con PD 18W Carica Rapida Nylon Cavo per iPhone 13/13 Pro/12/12 Pro/11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s,iPad,iPod-Bianco 1.2M In offerta a 15,99 € – invece di 15,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link RE330 Mesh Wi-Fi Ripetitore Wifi Wireless, Dual-Band 1200 Mbps, Access Point, Nuovo Prodotto con Tecnologia TP-Link Onemesh, con cavo Ethernet In offerta a 29,70 € – invece di 44,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA Digitale terrestre Nuova Generazione HDMI HEVC Main 10 Bit H265 riceve TUTTI i canali gratuiti DOLBY-DIGITAL+ (GX1 (Senza Tasti sul display)) In offerta a 22,90 € – invece di 29,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo – Grigio chiaro In offerta a 69,99 € – invece di 114,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link TL-SG1005D Switch 5 Porte Gigabit, 10/100/1000 Mbps, Plug & Play, Nessuna Configurazione Richiesta, Struttura in Plastica In offerta a 13,99 € – invece di 14,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Arena Spiky 2 Medium, Borsa Nuoto Sportiva da 32 Litri Unisex Adulto In offerta a 34,20 € – invece di 37,95 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

PUMA Rucksack Buzz Backpack Zaino Unisex – Adulto In offerta a 27,98 € – invece di 29,95 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Cabin Max® Manhattan Stowaway XL – Zaino Borsone Valigia Cabin Size per Ryanair 40x20x25 Perfetto come Bagaglio a Mano per Tutte le Compagnie Aeree (Blu) In offerta a 39,95 € – invece di 39,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

PLAYLIST In offerta a 30,29 € – invece di 30,29 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

DEGEN DE13 FM AM SW Crank Dynamo Solar Power Emergency Radio A0798A World Receiver(Green) In offerta a 33,18 € – invece di 35,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice d’attivazione via email + NORTON 360 Deluxe |15 Mesi – Codice d’attivazione via email In offerta a 95,98 – invece di 184,42

sconto 48% – fino a 28 feb 22

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2022 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email In offerta a 99,99 – invece di 184,42

sconto 46% – fino a 28 feb 22

Belkin Proteggi Schermo TemperedGlass Privacy Antimicrobico per iPhone 12 Pro Max, Filtro Privacy per Schermo, Riduce i Batteri del 99% In offerta a 17,5 – invece di 24,99

sconto 30% – fino a 6 mar 22

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black In offerta a 199 – invece di 249

sconto 20% – fino a 28 feb 22

YI Smart Home Camera 3,Videocamera Sorveglianza Interno 1080p con Funzione AI Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale Telecamera Ip per Bambini Anziani In offerta a 25,59 – invece di 49,99

sconto 49% – fino a 1 mar 22

aiino italian ideas MagPower Cavo USB-C a USB-C (Certificato Apple MFI), 2M Cavo magnetico di ricarica, Compatibile con MacBook 12″, MacBook Pro 13″ e 15″ e Macbook Air 2020, Nero In offerta a 21,8 – invece di 29,99

sconto 27% – fino a 6 mar 22

OtterBox per Apple iPhone 11 Pro, Custodia Trasparente Sottile resistente a cadute con PopSockets PopGrip integrato, Serie Otter + Pop Symmetry – Rosa In offerta a 26,8 – invece di 39,99

sconto 33% – fino a 6 mar 22

OtterBox per Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, Custodia di Gaming Max Grip, Nero In offerta a 18,6 – invece di 34,99

sconto 47% – fino a 6 mar 22

Vodafone Neo, Smartwatch per Bambini, Disegnato in Collaborazione con Disney con Chiamate, Chat, Fotocamera, GPS, Tracker Attività (Richiesta sottoscrizione di un servizio di connettività), Blu Oceano In offerta a 169 – invece di 199

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Vodafone Neo smartwatch per bambini disegnato in collaborazione con Disney con Chiamate, Chat, Fotocamera, GPS, tracker di attività (Richiesta sottoscrizione di un servizio di connettività)Verde menta In offerta a 169 – invece di 199

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Audio Technica (Ath-Ava400) Home Studio Open-Air Over-Ear (Black) In offerta a 73,2 – invece di 90

sconto 19% – fino a 6 mar 22

Shure MV88+ Stereo Kit – Microfono a Condensatore Digitale Stereo USB con Uscita Diretta per il Monitoraggio delle Cuffie per Apple iOS, Android e Desktop In offerta a 137 – invece di 199

sconto 31% – fino a 6 mar 22

Shure Pga57 – Microfono Dinamico Per Strumenti Con Pattern Polare A Cardioide, Completo Di Cavo Xlr-Xlr In offerta a 52,3 – invece di 69

sconto 24% – fino a 6 mar 22

Samson – XPD2 Presentation – Lavalier USB Digital Wireless System – 2.4 GHz In offerta a 89 – invece di 119

sconto 25% – fino a 6 mar 22

Zoom – G6 – Pedaliera multieffetto e IR loader per chitarra In offerta a 313,3 – invece di 419

sconto 25% – fino a 6 mar 22

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti In offerta a 21,59 – invece di 26,99

sconto 20% – fino a 28 feb 22

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino a 28 feb 22

LifeProof per Apple iPhone 13 Pro Max, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Blu In offerta a 66,9 – invece di 79,99

sconto 16% – fino a 19 mar 22

LifeProof 77-60550 Custodia Serie Next Protezione in Azione per Apple iPhone X/iPhone Xs, Nero Trasparente In offerta a 49,9 – invece di 59,99

sconto 17% – fino a 19 mar 22

LifeProof Next Custodia Anti Caduta e Anti Polvere per iPhone 11 Pro Maxe, Schienale Trasparente, Contorno Nero In offerta a 38,9 – invece di 49,99

sconto 22% – fino a 19 mar 22

LifeProof per Apple iPhone 13, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 54,9 – invece di 79,99

sconto 31% – fino a 19 mar 22

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa (Nuova Versione di OZMO 920) In offerta a 319 – invece di 399,98

sconto 20% – fino a 1 mar 22

ECOVACS DEEBOT N8+ Robot aspirapolvere 2-in-1 Aspira e Lava,con Stazione di Svuotamento Automatico?Modalità Max+,Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa In offerta a 479 – invece di 599,98

sconto 20% – fino a 1 mar 22

Meross Alexa Diffusore di Oli Essenziali, Diffusori di Aromi per Ambienti, Umidificatore a Ultrasuoni Smart WiFi da 400 ml, Purificatore Aria Compatibile con Alexa e Google, Controllo APP, Senza BPA In offerta a 38,24 – invece di 59,99

sconto 36% – fino a 28 feb 22

meross Wifi Apriporta Garage, Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, interruttore WIFI, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto In offerta a 33,68 – invece di 49,99

sconto 33% – fino a 28 feb 22

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con Smart HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 41,46 – invece di 49,99

sconto 17% – fino a 28 feb 22

NETGEAR Switch Ethernet Smart 8 porte GS308T, Switch Gigabit desktop Serie S350, Funzionamento Silenzioso In offerta a 49,99 – invece di 64,99

sconto 23% – fino a 5 mar 22

Lowepro B073C6F89N – Zaino per fotocamera Flipside 200 AW II, per tutte le condizioni atmosferiche, compatibile con fotocamere + ingranaggi, computer portatile, tablet, nero In offerta a 81,5 – invece di 125,99

sconto 35% – fino a 6 mar 22

Lowepro Lens Trekker 600 AW III Borsa per Fotocamera, Nero In offerta a 237,8 – invece di 373,99

sconto 36% – fino a 6 mar 22

Lowepro Fastpack PRO BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless, DSLR e Accessori, con Sistema QuickDoor Access, con Tasca per Laptop da 15?, per Reflex come Nikon D850, Ripstop 300D In offerta a 130,1 – invece di 149,99

sconto 13% – fino a 6 mar 22

Lowepro Flipside 500 AW II zaino per fotocamera ? nero In offerta a 132,8 – invece di 230,99

sconto 43% – fino a 6 mar 22

Lowepro ProTactic BP 300 AW II Zaino per Mirrorless e Reflex, con Divisori QuickShelf, Attrezzatura ed Effetti Personali, per Mirrorless come la Sony Apha9, LP37265-PWW In offerta a 114,5 – invece di 186,99

sconto 39% – fino a 6 mar 22

Manfrotto 394 Adattatore Universale e Piastra Rapida per Testa, Nero In offerta a 56,7 – invece di 82,99

sconto 32% – fino a 6 mar 22

Manfrotto MVR901EPLA Controllo Remoto per Lanc Sony, Canon a Leva per Videocamera HDV, in Plastica, Nero In offerta a 309 – invece di 455,99

sconto 32% – fino a 6 mar 22

Manfrotto MKBFRLA4B-BHM Befree Advanced 2N1 Treppiede da Viaggio, Monopiede Incluso, Chiusura a Leva, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero In offerta a 147,6 – invece di 227,99

sconto 35% – fino a 6 mar 22

Manfrotto MVKBFRTC-LIVE Kit Befree Live Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, con Testa Fluida MVH400AH, per DSLR, Mirrorless, Foto e Videocamere Compatte, Portata fino a 4 kg, Carbonio, Nero In offerta a 251,1 – invece di 373,99

sconto 33% – fino a 6 mar 22

Manfrotto MKELES5CF-BH Element Traveller Treppiede in Carbonio, Piccolo, Nero In offerta a 148 – invece di 183,99

sconto 20% – fino a 6 mar 22

OMRON X2 Basic Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio – Apparecchio Automatico per Misurare la Pressione Sanguigna a Casa In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino a 4 mar 22

OMRON X7 Smart Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio – Apparecchio per Misurare la Pressione con Rilevazione di Fibrillazione Atriale AFib, Connessione Bluetooth, compatibile con Smartphone In offerta a 69,99 – invece di 89

sconto 21% – fino a 4 mar 22

OMRON X4 Smart Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth, compatibile con Smartphone In offerta a 56,99 – invece di 69

sconto 17% – fino a 4 mar 22

OMRON RS1 Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione, si adatta a qualsiasi Corporatura In offerta a 24,99 – invece di 30,99

sconto 19% – fino a 4 mar 22

Omron Nebulizzatore X105 Tutto-in-Uno per il Trattamento delle Malattie Respiratorie Acute o Croniche per te e la Tua Famiglia In offerta a 59,99 – invece di 74,99

sconto 20% – fino a 4 mar 22

Keter Baule da esterno Pool Box In Resina capacità 570 Litri, Bianco, 155 x 72.4 x 64.4 centimetri In offerta a 189,1 – invece di 249,9

sconto 24% – fino a 5 mar 22

Tile Performance Pack (2022) Set di cerca oggetti – 2 Pezzi (1 Pro, 1 Slim), compatibile con Alexa e Google Smart Home, compatibile con iOS e Android, Trova chiavi, portafogli, telecomandi e altro In offerta a 53,8 – invece di 64,99

sconto 17% – fino a 6 mar 22

Tile Sticker (2022) Bluetooth Trova oggetti, 2 Pezzi, Portata di rilevamento di 45 m, batteria 2 anni, compatibile con Alexa e Google Home, iOS e Android, Trova chiavi, telecomandi e altro, nero In offerta a 47,7 – invece di 54,99

sconto 13% – fino a 6 mar 22

20 pezzi TAYOGO Mascherine FFP2 Certificate CE 5 strati BFE ?96% Mascherina P2 3D Testate da SGS ente certificatore leader SVIZZERO, Imbustate Singolarmente?? (Nero) In offerta a 11,99 – invece di 39,9

sconto 70% – fino a 9 mar 22

Mascherina FFP2 ITALIANA aromatizzata MENTA piperita certificata CE 0477 + Biadesivo , 4 strati BFE 99.7% mascherine con ANTIBATTERICO naturale Confezione da 20 pezzi?? (Large, Bianco) In offerta a 23,99 – invece di 29,9

sconto 20% – fino a 9 mar 22

Samsung Lavasciuga Slim Crystal Clean WD8NK52E0AW Ecolavaggio; Front Load, 8 kg; Bianco In offerta a 649 – invece di 899

sconto 28% – fino a 28 feb 22

Kipling Seoul Go – Zaini Unisex bambini, 15x24x45 cm (W x H x L), Nero (True Black) In offerta a 77,5 – invece di 89,9

sconto 14% – fino a 6 mar 22

Kipling SEOUL Zaino Casual, 44 cm, 27 Litri, Argento (Metallic Glow) In offerta a 49,3 – invece di 99

sconto 50% – fino a 6 mar 22

KIPLING BACKPACKS SEOUL Green Moss In offerta a 52,5 – invece di 95

sconto 45% – fino a 6 mar 22

Kipling LUGGAGE, Active Denim In offerta a 55,5 – invece di 99

sconto 44% – fino a 6 mar 22

Kipling Zaini SEOUL Dynamic Beetle In offerta a 75,9 – invece di 99

sconto 23% – fino a 6 mar 22

Zaino Estensibile Big Nerf, Nerf Nation Unica, Nero e Arancione, Scuole Elementari e Medie In offerta a 46,6 – invece di 54,9

sconto 15% – fino a 6 mar 22

IMusicPack Seven, Blu, Con Cuffie Stereo incluse, Scuola e Tempo Libero In offerta a 50,8 – invece di 59,9

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Ferrino Cheneil Jacket Woman TG S, Ocean In offerta a 74,7 – invece di 139,9

sconto 47% – fino a 6 mar 22

Ferrino Todomodo, Mantella Impermeabile Unisex, Rosso, S-M In offerta a 46 – invece di 73,5

sconto 37% – fino a 6 mar 22

Ferrino Lightec SQ, Sacco a Pelo Uomo, Verde, 700 gr In offerta a 67,9 – invece di 94,9

sconto 28% – fino a 6 mar 22

Ferrino Transalp, Zaino da Hiking Unisex, Blu, 80 L In offerta a 136,5 – invece di 178,5

sconto 24% – fino a 6 mar 22

Protezione RFID per carte di credito JAIMIE JACOBS (blocco RFID, blocco NFC, carte di credito contactless) (Nero e bianco) In offerta a 9,68 – invece di 19,9

sconto 51% – fino a 1 mar 22

JAIMIE JACOBS SLIMSTAR Portafoglio Uomo Piccolo con protezione RFID Porta Carte di Credito (Nero) In offerta a 44,25 – invece di 99

sconto 55% – fino a 1 mar 22

JAIMIE JACOBS ‘Nano Boy Pocket’ Mini Portafoglio uomo con Portamonete, Porta Carte di Credito dal design minimalista, Mini Wallet, Porta tessere slim tascabile (Vegan Grigio) In offerta a 22,43 – invece di 39

sconto 42% – fino a 1 mar 22

JAIMIE JACOBS Portafoglio in vera pelle”Folder Boy” borsellino sottile con scomparti per monete banconote e 20 carte taccuino verticale da donna e da uomo con protezione RFID (Vegano Grigio) In offerta a 51,75 – invece di 99

sconto 48% – fino a 1 mar 22

Portafoglio uomo JAIMIE JACOBS ‘Nano Boy’ portacarte dal design minimalista 100% vegan (Marrone) In offerta a 18,68 – invece di 39

sconto 52% – fino a 1 mar 22

Burton Distortion 2.0, Zaini Unisex Adulto, Gray Heather In offerta a 47,2 – invece di 75

sconto 37% – fino a 6 mar 22

Burton Kilo 2.0, Zaino Unisex Adulto, Folkstone Gray/Kelp In offerta a 27,8 – invece di 65

sconto 57% – fino a 6 mar 22

Porta Carte di Credito BEWMER 2 Schermato | Portafoglio Slim da Uomo e Donna con Rfid Protection Anticlonazione | Porta Tessere e Soldi con Portamonete (Bianco Carbon) In offerta a 28,79 – invece di 36,99

sconto 22% – fino a 7 mar 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).