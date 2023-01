Offerte Amazon 30 gennaio fino al 51% su Apple, Samsung, Sabrent, Anker, Nanoleaf, Soundcore

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 128,99 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1057,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1349,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1299,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 845,98 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 789,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 729,00 € – invece di 729,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito – pagamento a rate

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 1579,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2499,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3799,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0% –

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3329,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 0%

Lexar NM620 SSD 512GB, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 SSD Interno, Fino a 3500MB/s in Lettura, 2400 MB/s in Scrittura, Disco a Stato Solido per Amanti del PC e dei Videogiochi (LNM620X512G-RNNNG) In offerta a 36,03 € – invece di 37,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear – Bluetooth – compatibili con Google Assistant e Siri – Batteria fino a 35 ore – Ricarica Rapida (10 min. per 90 min. di riproduzione) – Nero In offerta a 34,89 € – invece di 50,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Porta Cellulare da Auto [Clip per Gancio Qualità Militare] 360 Gradi di Rotazione Supporto Telefono Auto per Presa D’aria Dell’Auto Portacellulare Auto per Universale Smartphone iPhone Android (Black) In offerta a 10,99 € – invece di 13,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Nanoleaf Shapes | Triangles | Starter Kit | 9PK | EU/UK [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 159,99 € – invece di 244,44 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Armadio LED con Sensore di Movimento Luci Notturna 36 LED 4 Modalità Lampada Guardaroba Luce da Esposizione 800mAh USB Ricaricabile Cucina, Scale, Corridoio, Garage – 23cm*2 Pezzi In offerta a 17,92 € – invece di 23,29 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart Wi-Fi 5m, Controllo Vocale Compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple Home, Sync-to-Music, Luci LED per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1 In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mijia Portable Electric Air Compressor 1S, Xiaomi Portable Air Pump, Compressore elettrico portatile con sensore pressione , Biciclette, Moto, Bici, Palloni, Luci a LED 2000mAh 150PSI, Nero In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MB-MD512KB PRO Plus Scheda MicroSD da 512GB, UHS-I U3, fino a 160 MB/s, USB Card Reader incluso In offerta a 75,75 € – invece di 139,99 €

sconto 46% – fino a 24/02/23

Samsung Soundbar Sound Tower Mx-T50/Zf Da 500 W, 2.0 Canali, Nero, 35.1 X 65.1 X 32.3 Cm In offerta a 179,99 € – invece di 299,00 €

sconto 40% – fino a 08/02/23

SABRENT Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5 pollici a USB 3.0, Custodia per disco rigido esterno, Adattatore per disco rigido da 7mm/9,5 mm, [Supporto UASP SATA I II III] in alluminio (EC-UK30) In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a 05/02/23

Sabrent Hub USB C, HDMI, Lettore schede SD/MicroSD, Multipresa 6 in 1, 1 HDMI, 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 USB tipo C, PD (60W), 1 lettore SD ed 1 microSD, per Macbook,PC,Pen Drive, PS5/4 (HB-TC6C) In offerta a 18,99 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino a 05/02/23

Sabrent Dissipatore SSD M.2, Dissipatore di calore SSD NVME, Raffreddatore ad Alte Prestazioni per PC/PS5 in alluminio (SB-PSHS) In offerta a 16,99 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino a 05/02/23

Sabrent SSD 2TB, SSD interno, SSD NVMe PCIe M.2 2280, Disco a stato solido ad alte prestazioni, Gen 4, Lettura fino a 7000 (MB/s), Rocket 4 Plus (SB-RKT4P-2TB) In offerta a 259,99 € – invece di 499,99 €

sconto 48% – fino a 05/02/23

Sabrent Scheda audio USB cuffie e microfono per MAC e Windows, Adattatore audio presa USB, Plug & Play, Nessun driver necessario [Nero] (AU-MMSA) In offerta a 7,64 € – invece di 14,99 €

sconto 49% – fino a 05/02/23

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Expansion Pack, 10 Mini Triangoli LED Aggiuntivi RGBW – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor In offerta a 79,99 € – invece di 126,12 €

sconto 37% – fino a 03/02/23

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 15 Triangoli Luminosi LED RGBW Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor In offerta a 239,99 € – invece di 362,76 €

sconto 34% – fino a 03/02/23

Nanoleaf Elements Starter Kit, 7 Esagoni Luminosi LED Effetto Legno Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led Dimmerabile WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musicale, Decorazioni Casa In offerta a 183,99 € – invece di 284,77 €

sconto 35% – fino a 03/02/23

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit 4 Triangoli Luminosi LED RGBW Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming In offerta a 79,99 € – invece di 126,12 €

sconto 37% – fino a 03/02/23

Nanoleaf Essentials 3 Lampadine LED E27 RGBW Smart e Dimmerabile – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa e Gaming In offerta a 39,99 € – invece di 64,27 €

sconto 38% – fino a 03/02/23

Nanoleaf Essentials Lightstrip Starter Kit, 2M LED Striscia RGBW Smart – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa e Gaming In offerta a 39,99 € – invece di 60,25 €

sconto 34% – fino a 03/02/23

Nanoleaf Essentials Lampadina LED E27 RGBW Smart e Dimmerabile – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa e Gaming In offerta a 15,99 € – invece di 26,62 €

sconto 40% – fino a 03/02/23

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Esagoni Luminosi LED RGBW Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming In offerta a 159,99 € – invece di 249,82 €

sconto 36% – fino a 03/02/23

Angetube Full HD 1080p Webcam Luce ad Anello Regolabile Incorporata e Telecamera Web in Streaming con Messa a Fuoco Automatica Avanzata per Xbox One Gamer Facebook e Youtube Streamer In offerta a 53,58 € – invece di 90,99 €

sconto 41% – fino a 05/02/23

Caricabatterie USB C GaN Anker 30W, Caricabatterie 511 (Nano 3), Caricabatterie rapido PPS PIQ 3.0 per iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, Galaxy, iPad (cavo non incluso), Bianco In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% – fino a 05/02/23

Caricabatterie USB C GaN Anker 30W, Caricabatterie 511 (Nano 3), Caricabatterie rapido PPS PIQ 3.0 per iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, Galaxy, iPad (cavo non incluso), Nero In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a 05/02/23

Anker Caricabatterie da 711 (Nano II 30 W), design compatto, adatto per MacBook Air/iPhone 13/13 Mini / 13 Pro/13 Pro Max / 12, Galaxy S21, Note 20, iPad Pro, Pixel e altro, bianco In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino a 05/02/23

Anker – PowerPort ?Atom III? Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 05/02/23

Anker Cassa Bluetooth Tascabile SoundCore Mini – Altoparlante Bluetooth Super-Portatile con Bassi Potenti, Raggio di Connessione Bluetooth e Guida Vocale per iPhone, iPad, Samsung, Huawei e Altri In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 05/02/23

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, compatibile con iPhone 14/ iPhone 13/iPhone 12 serie In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 05/02/23

Anker Power Bank, caricatore portatile USB-C da 10000 mAh con alimentazione da 20 W, 523 Power Bank (PowerCore Slim 10 K PD) per iPhone 13 Series/iPhone 12 Series, S10, Pixel 4 e altri In offerta a 33,99 € – invece di 69,99 €

sconto 51% – fino a 05/02/23

Anker Caricatore rapido 735 (Nano II 65 W) USB-C 65 W Pod a 3 Porte PPS, Alimentatore Compatto USB-C per MacBook PRO/Air, iPad PRO, Steam Deck, Galaxy S20, dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13, Pixel In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 05/02/23

Anker PowerCore Slim 10000 – Power bank ultra sottile, batteria esterna compatta da 10000 mAh, tecnologia di ricarica Power IQ ad alta velocità e VoltageBoost, per iPhone, Samsung Galaxy e altri In offerta a 21,99 € – invece di 39,99 €

sconto 45% – fino a 05/02/23

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 05/02/23

Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker Life P2 Mini, Auricolari Driver 10mm, Bassi Potenti, Bluetooth 5.2, IPX5, 32 Ore, Ricarica Rapida USB-C, Dimensioni Ridotte Per Attività Fisica In offerta a 27,29 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 05/02/23

Soundcore Cuffie Bluetooth Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 05/02/23

Soundcore Cuffie Bluetooth 5.2 Sport X10 da Anker, ganci girevoli, bassi profondi, imperm. IPX7, resiste al sudore, 32 ore riproduzione, ricarica rapida, auricolari sportivi, palestra, corsa In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 05/02/23

Soundcore Anker Space Q45 Cuffie con Cancellazione Attiva Rumore Adattiva fino al 98%, Riproduzione 50 ore, Controllo app, Suono Wireless LDAC hi-res, Confortevoli, Chiamate Chiare, Bluetooth 5.3 In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 05/02/23

Soundcore Cuffie Bluetooth Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 05/02/23

Soundcore Anker Space A40 Auricolari Wireless Cancellazione Attiva Rumore Adattiva, Riproduzione 50 ore Totale/10 ore 1 Ricarica, Suono LDAC hi-res, Confortevoli, 6 Microfoni, Ricarica Wireless/Rapida In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 05/02/23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).