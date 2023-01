iPhone 14, il rilevamento incidenti sta causando qualche problema in Giappone

Falsi positivi della funzione Crash Detection (Rilevamento incidenti) su iPhone e Apple Watch sono indicati come causa di alcuni problemi in Giappone, dove i vigili del fuoco che si trovano nei pressi di comprensori sciistici si stanno ritrovando a gestire un numero maggiore di chiamate di emergenza rispetto al normale, per via di chiamate che partono in automatico dai dispositivi chiamando i servizi di emergenza.

Su di iPhone 14 e iPhone 14 Pro e su Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2a generazione) e Apple Watch Ultra, la funzione rilevamento incidenti permette di rilevare gravi incidenti stradali, come impatti frontali e laterali, tamponamenti e ribaltamenti, che coinvolgono berline, minivan, SUV, camioncini e altre autovetture.

Quando viene rilevato un grave incidente stradale o una caduta, l’iPhone o l’Apple Watch emette un allarme acustico e visualizza un avviso, chiedendo se deve chiamare i servizi di emergenza; se riesce a rispondere, l’utente può scegliere se chiamare i servizi di emergenza o ignorare l’avviso. se non riesce a rispondere, il dispositivo chiama automaticamente i servizi di emergenza dopo un ritardo di 20 secondi.

In alcuni casi potrebbe essere utile disattivare la funzione (su iPhone basta andare su Impostazioni > SOS Emergenze; su Apple Watch toccare, tocca SOS emergenze e disattivare l’opzione).

L’Agenzia giapponese per la gestione degli incendi e dei disastri e il Ministero delle Comunicazioni ricordano agli utenti di fare attenzione quando la funzione rilevamento incidenti è attiva, perché altrimenti si rischia di intasare inutilmente di chiamate i soccorsi, chiamandoli quando in realtà non è necessario, con tutto quello che comporta (personale di soccorso o, ad esempio, i costi per far volare un elicottero).

Il problema è reale e vigili del fuoco che lavorano nei pressi di impianti di Nagano (a ovest di Tokyo) segnalano che tra il 16 dicembre e il 23 gennaio sono state effettuate 919 chiamate di emergenza; di queste, 134 si sono rivelate falsi allarmi, attivate dalla funzione Crash Detection nei pressi si stazioni sciistiche. I vigili del fuoco della Prefettura di Gifu hanno riferito dal 1° gennaio al 23 gennaio 351 chiamate di emergenza, 135 delle quali si sono rivelate falsi allarmi per i motivi indicati sopra.

In normali condizioni i sensori di iPhone e Apple Watch dovrebbero essere in grado di determinare se l’utente è caduto; ma sta a quest’ultimo controllare telefono o Apple Watch, rispondendo se ha bisogno o no di aiuto. Per evitare problemi, con alcune tipologie di sport o anche andando su ottovolanti, montagne russe e affini, è meglio disattivare la funzione ed evitare falsi allarmi.