Offerte Amazon 30 ottobre fino al 91% su Apple, Sandisk, WD, Huawei

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning

In offerta a 15,99 € – invece di 19,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag

In offerta a 29,00 € – invece di 35,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento

In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 388,99 € – invece di 388,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1209,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1219,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

XtremeMac Docking Station Adattatore 12-in-1 USB C, stazione deTipo C per MacBook e Laptop: Ethernet, 4x USB 3.0, 2x USB-C PD, 2x 4K HDMI, Micro Audio, SD / TF Card Reader

In offerta a 188,17 € – invece di 249,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi.

In offerta a 28,89 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Mission Cables MC45 Cavo di Alimentazione USB per Fire TV

In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Razer Mamba Elite Gaming Mouse Cablato con Zone Luminose Razer Chroma Estese, Sensore Ottico 5G, Tasti del Mouse Meccanici, 9 Pulsanti Programmabili, Nero

In offerta a 44,99 € – invece di 99,99 €

sconto 55% – fino al scadenza sconosciuta

DJI Mavic Air 2 Drone Quadcopter UAV con Telecamera 48MP 4K, Video 1/2″, Sensore CMOS, Stabilizzatore 3 Assi, 34 min di Volo ActiveTrack 3.0, Grigio

In offerta a 695,00 € – invece di 849,00 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

DJI Mini 2 Combo – Drone leggero e pieghevole, Gimbal a 3 assi con fotocamera 4K, Foto da 12 MP, 3 batterie, Centro di ricarica, Trasmissione video HD OcuSync 2.0, Cardless, Senza Care Refresh

In offerta a 490,00 € – invece di 599,00 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

DJI FPV Combo Senza Care Refresh Drone UAV Quadcopter con Visuale in Prima Persona con Fotocamera 4K, Modalità di Volo S, FOV Ampio 150°, Trasmissione HD a Bassa Latenza, Freno di Emergenza e Hover

In offerta a 1171,80 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

KÖNIG 2004305010 Catena da Neve CD-9 010

In offerta a 56,55 € – invece di 98,94 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Cuffie Auricolari Cablate In Ear E1105BK/00 con Telecomando in Linea (Driver al Neodimio da 8.6 mm, Bassi Potenti, Audio Nitido, Tenuta Comoda) Nero – Modello 2020/2021

In offerta a 4,98 € – invece di 9,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

WD Blue SN550 500 GB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND

In offerta a 48,99 € – invece di 57,99 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black)

In offerta a 40,99 € – invece di 69,00 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Edision ADATTATORE USB Wi-Fi DONGLE WiFi EDI-Mega, ANTENNA 150 Mbps, Ralink 5370, PICCO T265, PICCO T265+, PROTON T265 LED, HYBRID lite, PROTON S2

In offerta a 9,90 € – invece di 9,90 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Decoder EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10

In offerta a 29,80 € – invece di 29,80 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Bianco

In offerta a 27,49 € – invece di 49,99 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Nero

In offerta a 25,99 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB

In offerta a 128,99 € – invece di 163,75 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

HYCHIKA Trapano Avvitatore Batteria 12V, Batteria 2 Velocità 30N .m Mas, 4x Punte Piatte, 6x Punte Elicoidali, 6x Pezzi di Viti, 5x Chiavi a Hussola e Custodia, Multicolore

In offerta a 40,49 € – invece di 58,99 €

sconto 31% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Stanley Giravite Porta Inserti Multibit, 34 Pezzi + Stanley Cacciaviti 0-66-358

In offerta a 16,98 € – invece di 17,99 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

In offerta a 161,99 € – invece di 179,99 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 64 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento

In offerta a 15,56 € – invece di 37,99 €

sconto 59% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,128 GB

In offerta a 17,99 € – invece di 19,06 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

AD Blue Roilblue 10L Made in Italy Certificato ISO 22241

In offerta a 26,99 € – invece di 26,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

AdBlue Liquido Additivo Magneti Marelli con beccuccio per il rabbocco

In offerta a 35,00 € – invece di 35,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, gamma di colori NTSC del 72%, cornici da 5,7 mm, rapporto schermo-corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black

In offerta a 139,90 € – invece di 179,90 €

sconto 22% – fino al 1 nov 21

HUAWEI MateView 28.2” 4K+ UHD Wireless Real Colour Monitor (3840 x 2560), 3:2, IPS, 98% DCI-P3, VESA DisplayHDR? 400, Wireless Projection, Touchable OSD, USB-C, HDMI, Mini DP, Mystic Sliver

In offerta a 549,00 € – invece di 699,00 €

sconto 21% – fino al 1 nov 21

Huawei Wi-Fi Q2 Pro (1 Base + 2 Satelliti), Sistema Wi-Fi per la Casa, Gigabit Powerline, Porte GE Complete, Roaming senza Interruzioni, Ottimizzazione Wi-Fi 5 GHz, Minore Latenza, Plug & Play

In offerta a 99,88 € – invece di 229,90 €

sconto 57% – fino al 1 nov 21

HUAWEI Wi-Fi AX3 Router, 3000 Mbps Dual Band, Rivoluzionario Dual-core Wi-Fi 6 Plus, Velocità WiFi fino a 2402Mbps/5GHz+574Mbps/2.4GHz, 1 porta Gigabit WAN, 3 porte Gigabit LAN, Controllo parentale

In offerta a 39,88 € – invece di 79,90 €

sconto 50% – fino al 1 nov 21

Western Digital WD My Book Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 16 TB

In offerta a 444,99 € – invece di 659,99 €

sconto 33% – fino al 1 nov 21

Western Digital WD My Book Duo Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 36 TB

In offerta a 881,99 € – invece di 1053,99 €

sconto 16% – fino al 1 nov 21

WD Blue SN550 500 GB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND

In offerta a 48,99 € – invece di 94,99 €

sconto 48% – fino al 1 nov 21

WD Blue SN550 1 TB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND

In offerta a 91,99 € – invece di 170,99 €

sconto 46% – fino al 1 nov 21

WD 16TB Elements Desktop, Hard Disk esterno USB 3.0

In offerta a 329,99 € – invece di 503,99 €

sconto 35% – fino al 1 nov 21

WD Blue SN550 2 TB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND

In offerta a 182,99 € – invece di 337,99 €

sconto 46% – fino al 1 nov 21

Acronis Cyber Protect Home Office (già noto come Acronis True Image) | Essentials | 5 PC/Mac | Cyber Protection personale | backup locale, anti-ransomware | 1 anno

In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 1 nov 21

Acronis Cyber Protect Home Office (già noto come Acronis True Image) | Essentials | 3 PC/Mac | Cyber Protection personale | backup locale, anti-ransomware | 1 anno

In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino al 1 nov 21

Torcia LED Potente Professionale, LE Torcia Militare Impermeabile Messa a Fuoco Regolabile con LED Efficiente, Portatile LED Torcia Tascabile (3 x AAA Batterie Incluse) Ideale per Attività all’Aperto

In offerta a 8,79 € – invece di 99,00 €

sconto 91% – fino al 30 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).