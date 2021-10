Il robot di Boston Dynamics balla come Mick Jagger

Già alla fine dello scorso anno Boston Dynamics aveva mostrato come la propria flotta di robot fosse pronta a scatenarsi in una pista da ballo. Allora si trattava di una dimostrazione di Atlas, il robot bipede dell’azienda, e di quanta strada avesse fatto dai tempi in cui era a malapena in grado di camminare. Adesso, però, Robot Dynamics propone una nuova esibizione da solista, sulla musica di “Start Me Up” dei Rolling Stones in onore del 40° anniversario del loro album del 1981 Tattoo You.

Se pensavate che il precedente Spot dancing fosse davvero troppo, ecco cosa è in grado di fare l’ultimo arrivato, con tanto di labbra sincronizzate. È davvero roba da incubo, giusto in tempo per Halloween.

Boston Dynamics pubblica questo tipo di video a cadenze regolari, quasi per ricordare a chi guarda che l’azienda è viva e vegeta e che riesce a fare passi in avanti anche se non sempre sotto le luci della ribalta. Questa volta, il robot balla “al fianco” di Mick Jagger, emulandone completamente i movimenti, e perfino il movimento delle “labbra”, che nel caso del robot, sono le “dita” della mano.

All’inizio dell’anno, Hyundai ha completato l acquisizione della società, diventando così il terzo proprietario dell’azienda nell’arco di un decennio. Più di recente, la casa automobilistica ha spiegato in dettaglio come avrebbe messo Spot al lavoro nei suoi impianti di assemblaggio in Corea del Sud, anche se lì, quasi certamente, non avrà molto di cui ballare.

Se volete vedere di cosa altro sono capaci i robot della società, allora date anche uno sguardo al video in cui eseguono del sano parkour. Non perdete, ovviamente, il video dei cani robot Spot di Boston Dynamics protagonisti di un ballo stile boy band, anche se per il momento il nostro robot preferito resta quello di Heineken che segue l’utente con un carico di birra fresca. Bei tempi, quelli di un clima caldo ed estivo.