Settimana del vinile su Amazon, sconti su 33 e 45 giri

Impossibile resistere alla magia del caro vecchio disco di vinile, un oggetto dal sapore deliziosamente vintage che, da sempre, incarna il vero concetto di musica di qualità e trasforma l’esperienza di ascolto in una sorta di rito o di culto. Sulla scia di quella che potrebbe quasi suonare come “un’operazione nostalgia”, anche i più giovani stanno via via scoprendo il piacere di un mezzo di ascolto che, grazie al suo suono caldo, riesce ad amplificare le emozioni e a rendere davvero unica qualsiasi atmosfera.

Ecco perché Amazon, anche quest’anno, dedica a tutti gli appassionati dei 33 e dei 45 giri la Amazon Vinyl Week, un’intera settimana di offerte imperdibili a tema. Da oggi al 31 ottobre, i clienti potranno scoprire e acquistare, sulla pagina dedicata all’iniziativa, un’ampia selezione di album, dai classici della musica italiana ai più recenti successi rock e pop, beneficiando di offerte speciali ed edizioni in esclusiva di vinili autografati.

E proprio i grandi classici cult della discografia internazionale sono i protagonisti della classifica dei vinili più venduti su Amazon.it nell’ultimo anno. La prima posizione è stata conquistata dal disco Harry Styles dell’omonimo cantante britannico, seguito da The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni; conquista invece la terza posizione l’album Nevermind dei Nirvana. Ecco la top 10 completa: