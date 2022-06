Offerte Amazon 5 giugno fino al 57% su Apple, Keter, Vimar, Bticino, Intex, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Hisense 43AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 244,99 € – invece di 409,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) In offerta a 336,00 € – invece di 469,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Apple AirPods Max – Rosa In offerta a 389,99 € – invece di 629,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (64GB) – nero In offerta a 629,00 € – invece di 719,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 808,00 € – invece di 899,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1018,00 € – invece di 1219,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 608,00 € – invece di 699,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 167,99 € – invece di 199,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 130,23 € – invece di 155,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 135,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,00 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 12,9 pollici (5a gen – 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Sabbia In offerta a 170,99 € – invece di 229,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 12,9 pollici (5a gen – 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 186,22 € – invece di 229,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

AC Design Furniture Sedia a Dondolo Wendy, Tessuto, Verde Bosco, 71 x 57 x 81 cm In offerta a 131,69 € – invece di 154,90 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Aeternum, Padella Antiaderente, Adatto all’Induzione, Diametro 40 cm, Grande Famiglia, Grandi Dimensioni In offerta a 32,99 € – invece di 49,90 €

sconto 34% – fino a 11 giu 22

Agnelli Pentole COGHSET30000M Griglia Tonda, 2 Maniglie in Ghisa, Nero Opaco In offerta a 52,59 € – invece di 98,82 €

sconto 47% – fino a 11 giu 22

Pentole Agnelli Linea Alluminio 3 mm Professionale Tegame con Due Maniglie Inox, Argento, 28 cm In offerta a 23,67 € – invece di 43,08 €

sconto 45% – fino a 11 giu 22

Beko HTE7726XA-IT – Lavasciuga SLIM a Vapore SteamCure 7kg + 4kg – nuova classe D – 1400 giri – Prosmart Inverter In offerta a 399,99 € – invece di 460,00 €

sconto 13% – fino a 11 giu 22

Bialetti Caffettiera Moka Express 12 Tazze, Manico Anti Scottatura, Non Adatta a Induzione, 12 Tazze (600 ml), Alluminio In offerta a 38,92 € – invece di 49,90 €

sconto 22% – fino a 11 giu 22

Bialetti Caffettiera Moka Induction, 4 Tazze (150 ml), Adatta a Tutti i piani cottura, Design Elegante, Rosso In offerta a 30,34 € – invece di 45,90 €

sconto 34% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER Batteria al Litio Compatibile con prodotti BLACK+DECKER 18 V 2.0 Ah, BL2018-XJ In offerta a 35,99 € – invece di 59,90 €

sconto 40% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER BDCDD12KB-QW Trapano/Avvitatore Compatto in Valigetta, 10.8 V, 2 Batterie In offerta a 61,99 € – invece di 79,95 €

sconto 22% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER BXEFT49E Ventilatore a Torre Digitale Oscillante, con Telecomando, Altezza 109 cm, Silenzioso 3 Velocità 3 Modi Timer 12h Temperatura Ambiente Potente, Bianco In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER Elettrosega a Batteria Litio, Fino a 20 cm di taglio, 18V-2.0 Ah, GKC1820L20-QW In offerta a 93,99 € – invece di 159,90 €

sconto 41% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER Idropulitrice ad Alta Pressione BXPW1300TD (1300 W, 100 bar, 360 l/h) In offerta a 63,59 € – invece di 74,90 €

sconto 15% – fino a 12 giu 22

BLACK+DECKER KA2000-QS Levigatrice Mouse 120 W In offerta a 38,99 € – invece di 49,95 €

sconto 22% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER KA401LA-QS Levigatrice Orbitale 1/4 di Foglio con Piastra per Persiane, Senza Valigetta, 170 W, 230 V, Arancione/Nero In offerta a 53,99 € – invece di 69,95 €

sconto 23% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER KX2200K-QS Pistola termica/Sverniciatore 2000 W con 8 accessori in valigetta, Temperatura (65-645°c) In offerta a 41,99 € – invece di 69,95 €

sconto 40% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER Punte Trapano, Set Titanium per Forare e Avvitare, 109 pezzi, A7200-XJ In offerta a 17,90 € – invece di 24,95 €

sconto 28% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER Tagliasiepi a Batteria Litio, Lunghezza lama 50 cm, Impugnatura Ergonomica 18 V 4.0 Ah, GTC18504PC-QW In offerta a 112,99 € – invece di 169,90 €

sconto 33% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER Trapano Avvitatore Batteria a Percussione, 1 Batteria Litio, con 2 velocità meccaniche, 18V, BDCHD18K-QW In offerta a 72,99 € – invece di 109,95 €

sconto 34% – fino a 11 giu 22

BLACK+DECKER Aspirabriciole Senza Fili Potente A Batteria Litio Con Bocchetta Aspirante Estendibile, Grigio In offerta a 55,99 € – invece di 104,90 €

sconto 47% – fino a 11 giu 22

BTicino 316913 Kit Videocitofono 2 Fili, con posto esterno, monitor interno 4,3″, idoneo per monofamiliare e predisposto per bifamiliare, bianco, compatibile con telecamera IP 391441 In offerta a 159,99 € – invece di 229,00 €

sconto 30% – fino a 9 giu 22

BTicino 317013 Kit Videocitofono 2 Fili Monofamiliare, predisposto per Bifamiliare, con posto esterno, display 7 pollici a colori e finitura a specchio, compatibile con telecamera IP 391441 In offerta a 199,99 € – invece di 265,90 €

sconto 25% – fino a 9 giu 22

BTicino 331860 Posto Esterno Aggiuntivo per Kit Videocitofono 2 Fili, Metallo In offerta a 99,99 € – invece di 149,00 €

sconto 33% – fino a 9 giu 22

BTicino 332253 Display Aggiuntivo 4.3 Pollici per Kit Videocitofonici 2 Fili, Bianco Perla In offerta a 95,99 € – invece di 129,00 €

sconto 26% – fino a 9 giu 22

BTicino 332353 Videocitofono Aggiuntivo 7 Pollici Effetto Specchio per Kit Videocitofonici 2 Fili, 2,6 x 23,8 x 16,7 cm In offerta a 124,99 € – invece di 185,70 €

sconto 33% – fino a 9 giu 22

BTicino S3713DBU Ciabatta Multipresa hi-tech con 3 prese standard 10A/16A tipo P30 250 V, 2 prese USB (1 USB Carica rapida 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max), Cavo 2 m, Bianco In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 9 giu 22

BTicino S3713GBU Ciabatta Multipresa da Scrivania con Spina 10 A, 3 P30, 2 Prese USB, Interruttore, 2 m, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 9 giu 22

Cusinart ICE100E Gelatiera con compressore, Capacità 1,5 litri, 2 palette incluse, funzione mantieni freddo, ideale per gelati sorbetti e frozen yogurt In offerta a 339,90 € – invece di 379,90 €

sconto 11% – fino a 11 giu 22

Excelsa Vintage Bilancia Meccanica, Acciaio Inox, Crema, Sensibilità: 3 kg/10 g In offerta a 23,70 € – invece di 48,60 €

sconto 51% – fino a 11 giu 22

Fashion Commerce 02-FC310B Set di Sedie, Legno, Blu, 42 x 43 x 88 cm, 2 Unità In offerta a 95,99 € – invece di 119,00 €

sconto 19% – fino a 11 giu 22

Fashion Commerce FC1610 Tavolo allungabile, Legno, Bianco Consumato, 160×90 cm (Chiuso)-260×90 cm (Aperto) In offerta a 648,99 € – invece di 699,00 €

sconto 7% – fino a 11 giu 22

Fashion Commerce FC632 Tavolo Rovere Naturale Allungabile, Legno, Marrone, 140 x 90 x 75 cm In offerta a 748,99 € – invece di 799,00 €

sconto 6% – fino a 11 giu 22

Fashion Commerce FC695 – Sedia in policarbonato trasparente impilabile, Set di 6 In offerta a 477,99 € – invece di 529,00 €

sconto 10% – fino a 11 giu 22

Fashion Commerce FC695 Sedia Set 2 Sedie in Policarbonato, Trasparenti In offerta a 164,99 € – invece di 199,00 €

sconto 17% – fino a 11 giu 22

Fashion Commerce Panca Contenitore Pavlina, Beige, 80 x 38 x 42 cm In offerta a 108,99 € – invece di 129,00 €

sconto 16% – fino a 11 giu 22

FITFIU BESP-100 – Indoor bike con disco inerziale 16kg, resistenza regolabile, sella e manubrio regolabili, cardiofrequenzimetro, portabottiglie, Fitness bike con pedali con poggiapiedi e display LCD In offerta a 246,50 € – invece di 329,99 €

sconto 25% – fino a 11 giu 22

FITFIU Fitness BELI-120 – Cyclette ellittica con sella regolabile, modalità ellittica e stazionaria multifunzionale, disco inerziale 5kg, display LCD e cardiofrequenzimetro, Fitness bike training In offerta a 166,04 € – invece di 229,99 €

sconto 28% – fino a 11 giu 22

Fitfiu Fitness BESP-200, Indoor bike con disco d’inerzia da 18kg, sella imbottita, resistenza regolabile, supporto per bottiglia e tablet, cardiofrequenzimetro e schermo LCD, Grigio In offerta a 247,49 € – invece di 329,99 €

sconto 25% – fino a 11 giu 22

Fitfiu Fitness MC-100, Tapis Roulant Pieghevole, Velocità Fino A 10Km/H, Inclinazione Manuale, Superficie di Corsa 31X102cm, Potenza 900W, Display Led, Ottimo Per Camminare, Peso Massimo 120Kg In offerta a 239,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Fitfiu Fitness MC-200, Tapis Roulant Pieghevole, Velocità Regolabile Fino A 14Km/H, Potenza 1500W, Superficie di Corsa 40X110cm, Cardiofrequenzimetro, 12 Programmi di Allenamento, Peso Massimo 90Kg In offerta a 260,00 € – invece di 389,99 €

sconto 33% – fino a 11 giu 22

Fitfiu Fitness MC-500, Tapis Roulant Pieghevole con Pendenza Automatica, Velocità 18Km/H, Cardiofrequenzimetro, Potenza 2200W, Tapis Roulant con Superficie di Corsa 41X123cm, Peso Massimo 120Kg In offerta a 575,76 € – invece di 829,99 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

FITFIU Fitness ROB-10 – Rullo per bicicletta pieghevole per l’allenamento indoor, con 6 livelli di resistenza e supporto per le ruote, preparatore di biciclette compatibile con ruote da 26” a 29” In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 11 giu 22

Foppapedretti Breakfast Vassoio pieghevole, Naturale In offerta a 79,99 € – invece di 132,00 €

sconto 39% – fino a 12 giu 22

Foppapedretti Cartesio Tavolo con Piani Pieghevoli, Noce In offerta a 209,99 € – invece di 399,00 €

sconto 47% – fino a 12 giu 22

Foppapedretti Espansiva Lux Piantana Estensibile, Bianco, 111 x 44 x 177 cm In offerta a 159,99 € – invece di 249,00 €

sconto 36% – fino a 12 giu 22

Foppapedretti Il Mettimpiega Indossatore da Camera, Naturale In offerta a 159,99 € – invece di 269,00 €

sconto 41% – fino a 12 giu 22

Foppapedretti Isola Sottopentola, Naturale In offerta a 18,60 € – invece di 29,00 €

sconto 36% – fino a 12 giu 22

Foppapedretti Newton Carrello/Tavolino, Noce In offerta a 199,99 € – invece di 361,00 €

sconto 45% – fino a 12 giu 22

G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia, Forno Pizza, 1200W, 400°C, Argento In offerta a 89,99 € – invece di 129,90 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

G3 Ferrari G10028 Bonjour Moka Elettrica, 400 W, 3 Cups, Alluminio, Grigio, argento In offerta a 35,99 € – invece di 52,90 €

sconto 32% – fino a 11 giu 22

G3 Ferrari G10032 Pizzeria Snack Napoletana, Forno Pizza Plus EVO, Doppia Pietra Refrattaria,1200 W, Nero In offerta a 114,99 € – invece di 164,90 €

sconto 30% – fino a 11 giu 22

G3 Ferrari G10143 Friggisano easy, Friggitrice ad Aria, 4 Litri, 1400W, Bianco / Nero In offerta a 91,99 € – invece di 119,90 €

sconto 23% – fino a 11 giu 22

G3 Ferrari G10138 Fornello a Induzione Doppio dinamiko Duo In offerta a 103,99 € – invece di 169,90 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Intex 26784 Piscina Prisma Metal Frame con pompa filtro e scaletta, 300x175x80 cm, Rettangolare, Grigio In offerta a 273,99 € – invece di 397,83 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Intex 26788 Piscina Rettangolare, Grigio, 6.836 litri, 400x200x100 cm In offerta a 389,99 € – invece di 667,67 €

sconto 42% – fino a 11 giu 22

Intex 28272 Piscina Frame Rettangolare, 3834 Litri, Azzuro, 300 x 200 x 75 cm In offerta a 91,99 € – invece di 135,00 €

sconto 32% – fino a 11 giu 22

Intex 28698 – Luce magnetica a led per piscina 5 colori, 220-240v In offerta a 58,99 € – invece di 99,99 €

sconto 41% – fino a 11 giu 22

Intex 64136 Materasso Bicolor Matrimoniale Dura Beam, con Pompa Interna, 152x203x42 cm In offerta a 60,99 € – invece di 91,90 €

sconto 34% – fino a 11 giu 22

Intex 68575NP Sofà, Beige, 2.57 m x 2.03 m x 76 cm In offerta a 121,99 € – invece di 149,00 €

sconto 18% – fino a 11 giu 22

Iris Ohyama, Set di 6 scatole di immagazzinaggio, 45 L, con chiusura a scatto, impilabile, soggiorno, camera da letto, garage – New Top Box NTB-45 – Transparente In offerta a 69,50 € – invece di 90,99 €

sconto 24% – fino a 11 giu 22

Iris Ohyama, Torre di stoccaggio , organizzatore, 10 cassetti da 4 L, formato A4, cassetti trasparenti, ufficio, soggiorno – Organizer Chest OCH-2100 – Bianco In offerta a 56,09 € – invece di 65,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Keter – Baule da giardino per esterno con effetto legno Darwin, capacità 380 litri 142,5 x 65,5 x 54,4 centimetri In offerta a 166,99 € – invece di 249,90 €

sconto 33% – fino a 11 giu 22

Keter Armadio 2 ripiani regolabili realizzato in resina Detroit Basso Nero 65x45x97H cm; ECOMMERCE PACK In offerta a 72,99 € – invece di 99,90 €

sconto 27% – fino a 11 giu 22

Keter Armadio Alto Titan con Ripiani Regolabili, Grigio, 80 x 44 x 182 cm In offerta a 84,99 € – invece di 149,90 €

sconto 43% – fino a 11 giu 22

Keter Armadio Portascope Stilocon 3 Ripiani Regolabili, Colore Grigio, 68 x 39 x 173 cm In offerta a 52,99 € – invece di 79,90 €

sconto 34% – fino a 11 giu 22

Keter Armadio Titan Multispace con 8 Ripiani Regolabili 80 x 44 x 182 cm In offerta a 96,99 € – invece di 159,90 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Keter Baule Rockwood con Capacità di Seduta, Marrone 155 x 72.4 x 64 cm In offerta a 130,99 € – invece di 219,90 €

sconto 40% – fino a 11 giu 22

Keter California Divano da Giardino 2 Posti, Divano in Rattan Cuscino Incluso Color Cappuccino In offerta a 207,99 € – invece di 249,90 €

sconto 17% – fino a 11 giu 22

Keter Casetta da Giardino Manor 4 x 3 Grigia in Resina 128 x 94 x 196 cm In offerta a 296,99 € – invece di 349,00 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Keter Cassapanca Eden Storage Bench con Capacità di 265 Litri in Resina, Resistente agli Agenti Atmosferici, Colore Beige/Marrone, 140 x 60 x 84 cm In offerta a 109,99 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Keter Emily Lounge Set, Mobili da Giardino Superficie Liscia con Divano 2 Posti 2 Sedie e Tavolino, Grafite In offerta a 159,99 € – invece di 189,90 €

sconto 16% – fino a 11 giu 22

Keter Hudson Panca contenitore, Resina, Capienza 260 L, Grigio Scuro, 132.7 x 61.2 x 89 cm In offerta a 121,99 € – invece di 199,90 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Keter Linear Portascope – Armadio con 3 ripiani regolabili, Grigio, 68 x 39 x 173 cm In offerta a 60,99 € – invece di 89,90 €

sconto 32% – fino a 11 giu 22

Keter Manor Pent 6X4 Casetta da Giardino in Resina, Colore Grigia, Ottima Per Riporre Attrezzi, Bici, Mobili da Giardino e Accessori, Montata Misura 183 x 111 x 200 cm In offerta a 477,99 € – invece di 499,00 €

sconto 4% – fino a 11 giu 22

Keter Patio Bench – Cassapanca da Giardino, In Resina, Capacità 227 Litri, Bianco, 132.7 x 61.2 x 89.5 cm In offerta a 151,99 € – invece di 179,90 €

sconto 16% – fino a 11 giu 22

Keter Sedia da Esterno Elisa Set da 6 Pezzi Colore Grafite In offerta a 193,99 € – invece di 203,40 €

sconto 5% – fino a 11 giu 22

Philips Faretto LED, 10 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile In offerta a 29,69 € – invece di 34,70 €

sconto 14% – fino a 11 giu 22

Philips Lampadina LED Goccia Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 18,99 € – invece di 26,81 €

sconto 29% – fino a 11 giu 22

Philips Lampadina LED Goccia, 6 Pezzi, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 17,99 € – invece di 25,81 €

sconto 30% – fino a 11 giu 22

Philips Lampadina LED Oliva Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 40W, Attacco E14, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 13,99 € – invece di 22,98 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Plafoniera con LED integrato SuperSlim, per esterni, IP54, 2700K, Nera In offerta a 30,99 € – invece di 54,90 €

sconto 44% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Plafoniera con LED integrato SuperSlim, per esterni, IP54, 4000K, Nera In offerta a 28,99 € – invece di 54,90 €

sconto 47% – fino a 11 giu 22

Philips 2000 Series 3-in-1 Purificatore D’aria, Ventilatore e Riscaldamento – rimuove germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 42m², 3 Velocità, Modalità Sleep (AMF220/15) In offerta a 219,99 € – invece di 379,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 22

Philips 2000i Series Purificatore D’aria – Controllo tramite App, rimuove germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 79m², 5 Velocità, Modalità Sleep (AC2889/10) In offerta a 324,99 € – invece di 429,99 €

sconto 24% – fino a 11 giu 22

Philips Airfryer XL Essential – 6.2 L, Friggitrice Senza Olio, WI-Fi, Tecnologia Rapid Air, Touchscreen, App NutriU (HD9280/90) In offerta a 189,99 € – invece di 229,99 €

sconto 17% – fino a 11 giu 22

Philips Serie 2200 Macchina da Caffè Automatica, 2 Bevande e Pannarello classico, Nero Lucido, EP2221/40 In offerta a 279,99 € – invece di 499,99 €

sconto 44% – fino a 11 giu 22

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Fredda, non dimmerabile In offerta a 14,99 € – invece di 20,57 €

sconto 27% – fino a 11 giu 22

Philips LED Lighting Paletto con LED integrato Splay, per Esterni, IP44, 4000K, Antracite In offerta a 69,99 € – invece di 114,90 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Bliss DC Lampada LED da Soffitto con Ventilatore, Dimmer a fasi, LED Integrato, Aria Calda o Fredda, 28+35W, Telecomando Incluso, Bianco In offerta a 207,99 € – invece di 249,99 €

sconto 17% – fino a 11 giu 22

Philips Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 135 W, Bianco In offerta a 103,99 € – invece di 179,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Alpenglow Lampada da Parete da Esterno, Lanterna con Supporto a Muro, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 30,56 €

sconto 28% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, con Sensore di Movimento, 4000 K, Grigio Scuro In offerta a 49,99 € – invece di 99,90 €

sconto 50% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Creek, Palo per Esterno, 99.5 cm, Attacco E27, Alluminio, Bianco In offerta a 36,99 € – invece di 59,90 €

sconto 38% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Faretti Star, 3 Punti Luce Orientabili, LED integrato, 5W, Base Rettangolare, Bianco In offerta a 64,99 € – invece di 101,71 €

sconto 36% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada a Sospensione Smart Volume Mohair, Design Moderno, Cromato In offerta a 71,99 € – invece di 99,90 €

sconto 28% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada da Parete Hedgehog, per Esterno, 42W, Stile Contemporaneo, Grigio In offerta a 26,99 € – invece di 34,90 €

sconto 23% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada da Soffitto LED Superslim, Equivalente a 15W, 27K, IP44, Non Dimmerabile, Bianco In offerta a 27,99 € – invece di 52,63 €

sconto 47% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada da Soffitto LED Superslim, Equivalente a 18W, 27K, IP20, Non Dimmerabile, Bianco In offerta a 35,99 € – invece di 56,34 €

sconto 36% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampadina LED Goccia, 3 Pezzi, Equivalente a 100W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 15,99 € – invece di 24,81 €

sconto 36% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Mini Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 4W, Bianco In offerta a 37,69 € – invece di 55,00 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Philips Mauve Lampada da Soffitto, LED, Forma Quadrata, 1700 lm 17 W, Bianco In offerta a 26,99 € – invece di 34,90 €

sconto 23% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Piedistallo Bridge, per Esterni, Attacco E27, Altezza 40 cm, 42 W, Grigio Scuro In offerta a 49,99 € – invece di 99,90 €

sconto 50% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Topiary, Lampada da Parete per Esterni, Vintage Design, Black Edition In offerta a 19,99 € – invece di 25,18 €

sconto 21% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting 562434816 myLiving Plafoniera con 3 Spot a LED, Alluminio, Grigio In offerta a 38,99 € – invece di 91,64 €

sconto 57% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Faretto da Incasso Crust, da Esterno, 3W, 270lm, Acciaio Inox In offerta a 29,99 € – invece di 45,97 €

sconto 35% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada da Parete Shovel, per Esterno, 42Watt, Attacco E27, Bianco e Grigio In offerta a 21,99 € – invece di 27,97 €

sconto 21% – fino a 11 giu 22

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 2 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 44,90 €

sconto 47% – fino a 11 giu 22

Antenna CB PNI Extra 45 SWR 1.0 supporto magnetico incluso, 45 cm altezza, 4 m cavo RG174 In offerta a 25,36 € – invece di 49,99 €

sconto 49% – fino a 18 giu 22

Russell Hobbs Bistecchiera Elettrica, Grill, Scaldapanini, Waffle, Antiaderente, Lavastoviglie ok, 750 W Fiesta Sandwich Maker Deep Fill 3 in 1, 24540-56 In offerta a 31,99 € – invece di 50,00 €

sconto 36% – fino a 11 giu 22

Vimar 01292.CC.B Presa multipla con 4 prese universali, cavo 2 metri In offerta a 23,79 € – invece di 31,00 €

sconto 23% – fino a 11 giu 22

Vimar 01296.CC.B Presa multipla con 4 prese universali ed interruttore, cavo 2 metri In offerta a 29,49 € – invece di 34,80 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Vimar 01296.SPD.CC.B Presa multipla con limitatore di sovratensione SPD, 4 prese universali, cavo 2 metri In offerta a 38,49 € – invece di 51,15 €

sconto 25% – fino a 11 giu 22

Vimar 0P00333.B Adattatore Universale, S17, 2P17/11, Due USB, Bianco In offerta a 12,69 € – invece di 20,35 €

sconto 38% – fino a 11 giu 22

Vimar 0P32730 Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m In offerta a 21,19 € – invece di 35,20 €

sconto 40% – fino a 11 giu 22

Vimar 0P32731 Avvolgicavo con disgiuntore termico di protezione, ergonomico, 16A 4 prese universali 30m In offerta a 32,29 € – invece di 59,70 €

sconto 46% – fino a 11 giu 22

Vimar 0R32399 Prolunga Elettrica Universale con Cavo da 30M 3G1,5S17, Arancione In offerta a 30,69 € – invece di 36,00 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Vimar FP00518.C.B Presa multipla con 2 USB e interruttore automatico di protezione 10 A, 2 Biprese Sicury, 1 presa universale, cavo 1,5 In offerta a 17,79 € – invece di 23,29 €

sconto 24% – fino a 11 giu 22

Vinsetto Poltrona Gaming con Altezza Schienale Regolabile, Sedia Ufficio con Poggiatesta e Cuscino Lombare Nera e Arancione In offerta a 111,09 € – invece di 157,95 €

sconto 30% – fino a 11 giu 22

Vinsetto Sedia da Ufficio Ergonomica in Similpelle, Altezza della Seduta Regolabile e Girevole, 60x59x79-89cm, Marrone In offerta a 76,94 € – invece di 135,95 €

sconto 43% – fino a 11 giu 22

Robot Rasaerba Landroid S300 a Batteria Area di Taglia 300 Mq -Wifi – Base a Scomparsa e Carica Laterale In offerta a 496,60 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino a 11 giu 22

Worx WG163E Decespugliatore Tagliabordi a Batteria 20V, stelo in Alluminio regolabile , Rasaerba Elettrico da Giardino, Diametro Taglio 30 cm e filo da 1.65 mm – 2 Batterie Incluse In offerta a 116,03 € – invece di 139,99 €

sconto 17% – fino a 11 giu 22

Worx WG284E Tagliasiepi Tosasiepi Elettrico da Giardino a Batteria 40V (2x20V), Diam. Taglio 27 mm In offerta a 186,07 € – invece di 269,99 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Worx WG322E.9 Elettrosega Sega da Giardino a Batteria 20V Motosega Elettrica da Potatura, Diam. 25 cm – Solo Corpo macchina In offerta a 93,01 € – invece di 124,90 €

sconto 26% – fino a 11 giu 22

Worx WX372 Trapano Avvitatore con Percussione, Mandrino in Metallo Autoserrante 13mm , Batteria 20V In offerta a 125,03 € – invece di 179,99 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Worx WX372.9 Trapano Avvitatore con Percussione a Batteria 20V, 13 mm Mandrino a Sgancio Rapido, 1.800 giri/min, Stile Numero 28.800 bpm, Luce da Lavoro, 1 Pezzo – Solo Corpo Macchina In offerta a 74,20 € – invece di 99,99 €

sconto 26% – fino a 11 giu 22

Worx WX543.9 seghetto alternativo a batteria 20V (solo corpo macchina) In offerta a 72,25 € – invece di 84,90 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Worx WX800 Smerigliatrice Angolare a Batteria 20V, Impugnatura Supplementare, 8.600 giri/min, Diametro del Disco 115 mm – 2 Batterie e caricatore rapido Inclusi In offerta a 124,99 € – invece di 169,99 €

sconto 26% – fino a 11 giu 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.