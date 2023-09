Offerte Amazon 5 settembre fino al 54% su Apple, Lexar, Duracell, EZVIZ, Govee, Legrand – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

Gli audiolibri Audible si ascoltano a 1,95 € al mese per tre mesi

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Panasonic LUMIX S DC-S5 – Fotocamera a baionetta 4K, sensore a L, logo V, resistente alla polvere e agli spruzzi, con batteria extra DMW-BLK22, colore: Nero

In offerta a 1359,60 € – invece di 1359,60 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1, Wi-Fi, Suggerimenti Personalizzati, Compatibilità Con L’Assistente Vocale, 33 W, Grigio

In offerta a 249,90 € – invece di 319,62 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo USB Type-C, INIU Cavo USB A a USB C 3.1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0.5+2+2m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Tipo C per Samsung S23 S22 Note 20 Xiaomi 11 Huawei Pixel 7 Pro Switch PS5 ECC.

In offerta a 9,99 € – invece di 12,98 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

GoPro HERO11 Action Cam Impermeabile, Con Video Ultra HD 5.3K60, Foto da 27 MP, Sensore di immagine da 1/1,9″, Streaming live, Webcam, Stabilizzazione, Nero

In offerta a 379,00 € – invece di 379,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED65C24LA Smart TV 4K 65″, TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 1499,00 € – invece di 1799,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

HAIAOJIA Scrivania Regolabile in Altezza Elettrica – 120 x 60cm Scrivania in Piedi Standing Desk – Tutto Il Piano Del Tavolo – Può Sopportare 85kg (Venatura Del Legno Gialla)

In offerta a 159,50 € – invece di 319,00 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Canon Pixma Ts8350A Stampante Fotografica Inkjet Multifunzione 3-1 Wireless Con 6 Cartucce, Nera

In offerta a 139,99 € – invece di 239,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 699 € – invece di 899,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 979,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 940,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1099,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 721,00 € – invece di 939,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Cinturino a maglie in pelle Ciliegia scuro (41 mm) – M/L In offerta a 54,59 € – invece di 94,05 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe 2 da 45W per MacBook Air In offerta a 74,99 € – invece di 85,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 60W MagSafe 2 Power Adapter (MacBook Pro with 13-inch Retina display) In offerta a 74,99 € – invece di 84,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Nuki Smart Lock 3.0 Pro, serratura intelligente con modulo Wi-Fi integrato, serratura elettronica modulo batteria Power Pack incluso, prodotto certificato AV Test, bianco In offerta a 270,00 € – invece di 279,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ – wifi – Gestione via app In offerta a 97,49 € – invece di 114,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

tado° Kit Base – Termostato Intelligente Cablato V3+ – Termostato digitale per caldaia – Cronotermostato – Termostato intelligente, compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 180,52 € – invece di 219,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Eve Weather – Stazione meteo connessa con tecnologia Apple HomeKit per monitorare temperatura, umidità e pressione barometrica, tendenza del tempo, impermeabilità IPX4, display, Bluetooth Thread In offerta a 64,95 € – invece di 79,34 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Eve Aqua – Regolatore dell’Acqua Intelligente per l’app Apple Casa o Siri, irrigazione Automatica con programmazioni, Facile da Usare, Accesso remoto, Senza Bridge, Bluetooth, Thread, HomeKit In offerta a 109,95 € – invece di 149,95 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

EVE Water Guard – Rilevatore intelligente di perdite d’acqua, cavo di 2 m, sirena da 100 dB, allarme di perdite d’acqua su iPhone, iPad, Apple Watch (Apple HomeKit), Bluetooth, Thread, Bianco In offerta a 84,95 € – invece di 99,95 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Eve Door & Window (Matter) – sensore intelligente di contatto, sicurezza domestica, pronto per il futuro con Matter & Thread, compatibile con Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings In offerta a 37,95 € – invece di 49,95 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Aqara Rilevatore di Presenza FP2, Sensore di Presenza Cablato con Radar mmWave, Posizionamento a Zone, Rilevamento di Più Persone e Cadute, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e Home Assistant In offerta a 78,84 € – invece di 99,99 €

sconto 21% – fino a 10 set 23

Legrand Bticino UPS Gruppo di Continuità Keor DC, per piccoli dispositivi alimentati in corrente continua, come router, telefoni, switch, videocamere, spina italiana, 25W,Autonomia fino a 90 min/Modem In offerta a 35,80 € – invece di 54,99 €

sconto 35% – fino a 17 set 23

Dreame H12 Aspirapolvere Senza Fili, Lavapavimenti e Scopa Elettrica 2 in 1, Autonomia 35min, Pulizia lungo i bordi, Serbatoi Grandi, Pulire Pavimenti e Superfici Asciutte o Bagnate In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 10 set 23

INIU Power Bank, 65W PD 25000mAh Powerbank, Ultima Ricarica Veloce USB-C (Telefono e Laptop) 3 Uscite con Supporto per Caricatore Portatile per Tablet, MacBook, iPhone, AirPods, iPad, Samsung ecc. In offerta a 61,74 € – invece di 74,97 €

sconto 18% – fino a 10 set 23

Baseus Cavo USB C a Type-C Ricarica Rapida 100W, 1 Metri Cavetto USB C con PD 3.0, PPS, QC 5.0/4.0+, Tipo C Cavo per MacBook Air/Pro, iPad Pro 12.9/11/Air/Mini, Samsung Galaxy S22/21/20, Huawei In offerta a 6,85 € – invece di 14,99 €

sconto 54% – fino a 10 set 23

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 16,14 € – invece di 16,99 €

sconto 5% – fino a 10 set 23

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card confezione da 2 In offerta a 12,34 € – invece di 13,99 €

sconto 12% – fino a 10 set 23

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 26,59 € – invece di 27,99 €

sconto 5% – fino a 10 set 23

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card confezione da 3 In offerta a 14,43 € – invece di 15,99 €

sconto 10% – fino a 10 set 23

Lexar Micro SD 512 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 37,99 € – invece di 42,99 €

sconto 12% – fino a 10 set 23

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 16,14 € – invece di 17,99 €

sconto 10% – fino a 10 set 23

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 160/60 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 11,39 € – invece di 1199,00 €

sconto 99% – fino a 10 set 23

Lexar NM610PRO SSD 500GB, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 SSD Interno, Fino a 3300MB/s in Lettura, 3D NAND Flash Unità a Stato Solido Interna per Laptop, Computer Desktop, PC In offerta a 28,87 € – invece di 36,99 €

sconto 22% – fino a 10 set 23

Honor Band 5 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Smartwatch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker,Nero In offerta a 26,31 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino a 10 set 23

HONOR Pad X9 Tablet, 11,5 pollici Touch Screen, 120Hz 2K Fullview Display, 4GB + 128GB WIFI, 6 Altoparlanti, corpo in metallo delicato, 7250mAh Grande batteria Android 13(Grigio spazio) In offerta a 199,90 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino a 10 set 23

Duracell – Rechargeable AAA 750mAh, Batterie Ministilo Ricaricabili 750 mAh, confezione da 4 In offerta a 12,29 € – invece di 13,49 €

sconto 9% – fino a 17 set 23

Duracell – Rechargeable AA 2500mAh Prericaricate, Batterie Stilo Ricaricabili 2500 mAh, confezione da 8 In offerta a 25,99 € – invece di 27,99 €

sconto 7% – fino a 17 set 23

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 36, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 29,99 € – invece di 31,90 €

sconto 6% – fino a 17 set 23

Duracell – Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 36, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a 29,99 € – invece di 31,90 €

sconto 6% – fino a 17 set 23

Duracell – Rechargeable AAA 900mAh Prericaricate, Batterie Ministilo Ricaricabili 900 mAh, confezione da 8 In offerta a 22,49 € – invece di 23,99 €

sconto 6% – fino a 17 set 23

Duracell – Caricabatterie da 45 Minuti, con incluse batterie ricaricabili, 2 AA + 2 AAA In offerta a 25,99 € – invece di 29,99 €

sconto 13% – fino a 17 set 23

Duracell – Rechargeable AA 1300mAh, Batterie Stilo Ricaricabili 1300 mAh, confezione da 4 In offerta a 11,49 € – invece di 13,49 €

sconto 15% – fino a 17 set 23

EZVIZ BC1C Telecamera wifi esterno batteria 1080p, 100% senza fili, 210 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello eLife In offerta a 94,99 € – invece di 119,99 €

sconto 21% – fino a 10 set 23

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 10 set 23

EZVIZ Telecamera da Interno IP Camera WiFi 1080P Videocamera di Sorveglianza Interno Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Modello CTQ2C In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 10 set 23

EZVIZ Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2 In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% – fino a 10 set 23

EZVIZ CP4 Spioncino Digitale a Batteria 1080p, Video Spioncino Senza Fili con Display Touchscreen da 4,3″ Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR In offerta a 138,99 € – invece di 163,99 €

sconto 15% – fino a 10 set 23

EZVIZ Pannello solare di ricarica, Progettato per le telecamere EZVIZ a batteria BC1C (eLife), BC1 e C3A, Impermeabile, Montaggio Regolabile (con Cavo di 4 Metri), Alimentazione Continua In offerta a 29,99 € – invece di 34,99 €

sconto 14% – fino a 10 set 23

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 10 set 23

Govee Termometro Igrometro 2 Pezzi, Termoigrometro Interno Esterno Bluetooth Digitale con App, Ambiente Misuratore di Umidità e Temperatura e Dati Conservazioni per Casa Camera Serra Garage In offerta a 20,65 € – invece di 28,99 €

sconto 29% – fino a 10 set 23

Govee Termometro Igrometro, Accurato Misuratore Interna con Intelligenti avvisi App e Dati Conservazioni Sensore di Monitoraggio Digitale LCD Bluetooth per Camera Serra Garage Cantina di Vini In offerta a 12,10 € – invece di 16,99 €

sconto 29% – fino a 10 set 23

Govee T2 Envisual con Doppia Telecamera, 3,6m RGBIC WiFi Striscia LED per TV 55-65 Pollici, Adatta ai TV Ultrasottili, Controllo con Alexa e Google Assistant, per Film e Giochi In offerta a 109,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino a 10 set 23

Govee TV Retroilluminazione con Fotocamera, Striscia LED RGBIC Ambient WiFi e Barre Luminose, per TV 55-65 Pollici, Funziona con Alexa e Google Assistant DreamView T1 Pro In offerta a 89,99 € – invece di 139,99 €

sconto 36% – fino a 6 set 23

Govee T2 Envisual con Doppia Telecamera, 5m RGBIC WiFi Striscia LED per TV 75-85 Pollici, Adatta ai TV Ultrasottili, Controllo con Alexa e Google Assistant, per Film e Giochi In offerta a 134,99 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino a 10 set 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).