Offerte Amazon 6 dicembre fino al 54% su Apple, Echo, Kingston, TP-Link, Nanoleaf

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Audio-Technica ATH-SQ1TW Cuffie senza fili – Navy/Rosso

In offerta a 59,00 € – invece di 83,66 €

sconto 29%

HP Laptop 15s-eq2012sl, AMD Ryzen 3 5300U, RAM 8GB DDR4, SSD NVMe 256GB, AMD Radeon, Display 15,6″ FHD, Antiriflesso, Ultraslim, Wi-Fi, BLE, Webcam HD, Lettore di Schede, Windows 11, Argento

In offerta a 349,99 € – invece di 579,99 €

sconto 40%

LG 27UL500P Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 199,99 € – invece di 286,00 €

sconto 30%

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms (MPRT), FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker Free

In offerta a 411,45 € – invece di 491,00 €

sconto 16%

Xiaomi MI-BHR4838GL Barra Luminosa da Monitor

In offerta a 44,99 € – invece di 65,00 €

sconto 31%

Xiaomi Robot Vacuum E12, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Livelli Regolazione Acqua, Slim Design, Xiaomi Home App, Smart Google Home e Alexa

In offerta a 149,99 € – invece di 239,99 €

sconto 38%

Xiaomi Robot Vacuum X10+, Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione Laser 3D e Sistema S-Cross AI, Stazione di Pulizia Smart, Sollevamento Panni Automatico,Google e Alexa

In offerta a 769,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 35%

Offerte Apple

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 852,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11%

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18%

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9%

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7%

Apple iPhone 15 (512 GB) – nero In offerta a 1249,00 € – invece di 1359,00 €

sconto 8%

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7%

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo In offerta a 1149,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 9%

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on In offerta a 579,99 € – invece di 809,00 €

sconto 28%

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all'acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22%

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 189,00 € – invece di 205,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 97 € – invece di 149,00 €

sconto 35% – fino a 27 novembre

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Altre Offerte

Echo Studio | Il nostro altoparlante Wi-Fi e Bluetooth con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos, audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Bianco ghiaccio

In offerta a 179,99 € – invece di 239,99 €

sconto 25%

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 9,99 € – invece di 19,95 €

sconto 50%

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 480GB – SA400S37/480G

In offerta a 30,50 € – invece di 66,99 €

sconto 54%

ESR Caricabatterie da Auto MagSafe, Caricatore Wireless Magnetico da 15W, Supporto per iPhone 15/14/13/12, per Il cruscotto/Bocchetta dell’Aria, Ricarica Rapida, Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 45,99 €

sconto 24%

INIU Cavo USB Type Cavo USB A a USB C 3,1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0,5+2+2m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Tipo C per iPhone 15 Samsung S22 Xiaomi Huawei Pixel OnePlus Realme Switch ECC.

In offerta a 9,99 € – invece di 13,99 €

sconto 29%

CME U2MIDI Pro – Interfaccia MIDI USB professionale – Cavo MIDI-USB 1-in-1-out da 2 m – Adattatore USB-MIDI Plug & Play per computer/laptop/PC a strumento/dispositivo MIDI

In offerta a 19,99 € – invece di 21,99 €

sconto 9%

TP-Link Tapo P125M Matter Presa Smart Italiana, Monitoraggio Energia, WiFi Intelligente Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto, Tempo di Preselezione

In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13%

Aqara Interruttore Wireless Remoto H1, Richiede AQARA HUB, Zigbee 3.0, Telecomando Configurabile con 7 Funzioni Senza Installazione per Case Intelligenti, Compatibile con Apple HomeKit, IFTTT

In offerta a 26,99 € – invece di 35,99 €

sconto 25%

Nanoleaf Matter Essentials Lightstrip Starter Kit, 5M LED Striscia RGBW Smart – Luci Led 16M Colori, Matter over Thread, Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 59,99 € – invece di 80,34 €

sconto 25%

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).