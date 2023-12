Offerte Amazon 4 dicembre fino al 39% su Apple, BenQ, Samsung, Sony, Razer, Sonos, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 852,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo In offerta a 1149,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 189,00 € – invece di 205,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 97 € – invece di 149,00 €

sconto 35% – fino a 27 novembre

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Altre Offerte

BenQ MOBIUZ EX2710Q Monitor Gaming (27 pollici, IPS, 2K, 165 Hz 1ms HDR 400, FreeSync Premium, 144 Hz compatibile)

In offerta a 229,99 € – invece di 348,90 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG Scheda Microsd Memorie Evo Select, Uhs-I U3, fino a 130 MB/s, blu, 256 GB

In offerta a 26,39 € – invece di 34,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Sony ECM-XYST1M Microfono stereo, Nero

In offerta a 126,49 € – invece di 149,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-1000XM4 Cuffie Over-ear Wireless con Noise Cancelling, Tecnologia Bluetooth, Connessione Multipoint, Fino a 30 ore di durata della batteria e Ricarica rapida, Nero

In offerta a 231,99 € – invece di 380,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Razer BlackShark V2 X, Cuffie da Gioco Esports Cablate Multipiattaperma, Driver TriForce da 50 mm, Microfono cardioide HyperClear, Audio Surround 7.1, Nero

In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Sonos Roam SL : l’altoparlante intelligente portatile per tutte le tue avventure di ascolto. Uso interno ed esterno – Fino a 10 ore di durata della batteria – Nero

In offerta a 128,00 € – invece di 179,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Sonos Roam, l’altoparlante intelligente portatile per tutte le tue avventure di ascolto (con voce, blu)

In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Mini for Mac – Tastiera wireless minimalista, compatta, Bluetooth, tasti retroilluminati, USB-C, compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iPad, Italiano QWERTY – Grigio claro

In offerta a 92,89 € – invece di 129,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Zone Vibe 100 Cuffie Wireless Over-Ear Leggere con Microfono con Eliminazione del Rumore, Auricolare Bluetooth Multipoint, Compatibile con Teams, Google Meet, Zoom, Mac/PC – Bianco

In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Crayon Matita Digitale Per Ipad, Tecnologia Apple Pencil, Precisione Al Pixel Senza Latenza con Ricarica Usb-C Rapida, Argento, 50 x 50 x 28 cm

In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Spotlight Presenter Evidenziatore Digitale con Bluetooth, Clicker Universale per Presentazioni, Portata di 30 Metri e Ricarica Rapida, Grigio

In offerta a 128,61 € – invece di 154,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Satechi Estensione Tastiera Wireless Bluetooth 18 Tasti Slim Alluminio – Compatibile Con MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, iMac, iMac Pro, iPad, iPhone e altri (Grigio Siderale)

In offerta a 33,80 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

HP DeskJet 2720e 26K67B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 7,5 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+, Grigio cemento

In offerta a 48,80 € – invece di 64,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Porta Tablet Telefono Supporto Tablet Tavolo Regolabile Compatible with Dispositivo da 4 a 12” per iPad PRO iPad Air iPad Mini, Galaxy S10 S9 Tab, Switch, iPhone 15 14 13 (Bianco)

In offerta a 11,99 € – invece di 15,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Revodok 11 In 1 Docking Station USB C 3.2 10Gbps Doppio HDMI 8K30Hz con Ethernet RJ45 Hub Adattatore USB C a HDMI PD 100W Audio 3,5mm Compatibile con MacBook Pro Air M1 M2

In offerta a 82,50 € – invece di 109,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Nexode 100W Caricatore USB C da Tavolo GaN II Tech, Alimentatore 3xUSB C & 1xUSB A, Caricabatterie Compatibile con MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air/Mini, iPhone 15/14/13, Galaxy S23 S22, Lenovo

In offerta a 68,59 € – invece di 97,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Magsafe Power Bank 10000mAh PD 20W e QC3.0, Power Bank Portatile Wireless Ricarica Rapida 7.5W con Un Supporto Pieghevole Compatibile con iPhone Serie 15 Plus/ 15 Pro Max/ 14/13/12, Galaxy S23

In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, Friggitrice ad Aria con Vetro Trasparente, Display OLED, Cestello Antiaderente, Cottrua 40°C – 200°C, Controllo Vocale, 24 ore di programmazione anticipata, Bianco

In offerta a 94,00 € – invece di 115,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Svuotamento/Lavaggio automatico, 8000Pa, Sottile Quadrato, Sollevamento Mop 15mm,Lavaggio Acqua Calda, Evitamento Ostacoli, YIKO

In offerta a 1041,99 € – invece di 1399,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Duracell – MN21, Batteria Alcalina 12V, Specialistica Sicurezza, confezione da 2, (A23 / 23A / V23GA / LRV08 / 8LR932) progettate per l’uso in telecomandi, campanelli wireless e sistemi di sicurezza

In offerta a 3,99 € – invece di 4,95 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

