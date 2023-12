Apple potenzia i widget Meteo in iOS 17.2 e macOS 14.2

Con gli imminenti aggiornamenti di macOS 14.2 e iOS 17.2, Apple offrirà nuove opzioni per i widget dedicati al Meteo, compresa la possibilità di mostrare la prossima levata del sole e il prossimo tramonto in base alla propria posizione; un diverso widget permette di avere sotto controllo dettagli relativi alla probabilità delle precipitazioni, l’indice UV, il vento e altro ancora.

Una funzione dedicata nell’app Meteo consente di esplorare la mappa dei venti, visualizzando la velocità e la direzione con tanto di animazione e cursore per ottenere dettagli in base alle diverse ore. Altra funzionalità consente di mostrare dettagli sulla probabilità delle precipitazioni.

Interessanti anche i dettagli sulle fasi lunari (su macOS bisogna fare click sulla sezione dedicata dell’app Meteo: appare una finestra con dettagli quali: illuminazione, prossima luna piena, distanza e così via. È possibile controllare la fase lunare attuale, scoprire ad esempio quando sarà la prossima luna piena e sfruttare una timeline interattiva per vedere l’evoluzione delle fasi lunari nel corso del tempo.

Come sempre è possibile controllare le condizioni meteo per un luogo (la possibilità di pioggia, le temperature massime e minime per i prossimi giorni), comprensive di previsioni orarie, previsioni per dieci giorni, allerte meteo e altro ancora.

Le allerte meteo (comunicazioni da parte delle autorità) non sono disponibili in tutti i paesi o in tutte le zone. Tra le informazioni che pochi sanno che è possibile ottenere dall’app Meteo, anche i dettagli sull’indice UV, la qualità dell’aria, il vento e molto altro.

Molti dei dati mostrati includono grafici interattivi: l’utente può spostare un puntatore su un grafico per visualizzare i valori dei dati in momenti specifici, oppure indicare una data per visualizzare i valori dei dati per giorni specifici. Le cosiddette “Release candidate” degli aggiornamenti a macOS 14.2 e iOS 17.2 sono state già inviate agli sviluppatori. Le versioni definitive di iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, ecc. dovrebbero essere rilasciate la prossima settima.

Tutte le anticipazioni sui prossimi iPhone 16 da questa pagina di macitynet.