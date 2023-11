Offerte Amazon 7 novembre fino al 55% su Apple, Sony, Playstation, Garmin, Sonoff, Lexar, Samsung, iRobot

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple Studio Display – Vetro standard – Sostegno a inclinazione e altezza regolabili ​​​​​​​ In offerta a 1969,27 € – invece di 2259,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 929,00 € – invece di 979,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 299,00 € – invece di 439,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 329,00 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) – Cassa in alluminio Color Mezzanotte con Cinturino Sport (Ricondizionato) In offerta a 324,00 € – invece di 369,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Sony BRAVIA KD-65X85L, Full Array LED, 4K HDR, Google TV, ECO PACK, BRAVIA CORE, Seamless Edge Design, Modello 2023 [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 1199,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Playstation 5 Console + CALL OF DUTY MW III

In offerta a 499,99 € – invece di 619,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore Rapido USB C, 160W GaN 6-Port con Display a LED, Stazione di Ricarica Multipla mit 3 USB-C e 3 USB-A PPS PD 3.0 per MacBook Pro Laptop iPhone iPad Samsung

In offerta a 35,90 € – invece di 37,79 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Garmin f?nix 6 Solar – GPS Smartwatch Multisport 47mm, Display 1,3?, HR e saturazione ossigeno al polso, Pagamento contactless Garmin Pay, Schermo Solar Power Glass, Colore Nero/Siver

In offerta a 411,10 € – invece di 749,99 €

sconto 45% – fino a 20 nov 23

Click qui per approfondire

Garmin Instinct Tactical Black Sportwatch Ruged GPS con Funzioni Tattiche e Stealth, Schermo Alto Contrasto, Cardio al Polso, Profili Sport e Funzioni Smart, Nero

In offerta a 238,30 € – invece di 349,99 €

sconto 32% – fino a 20 nov 23

Click qui per approfondire

Sonoff Dongle USB Zigbee più-ZBDongle-E 3.0 interfaccia Antenna Esterna SMA Gateway Universale, preinstallato con firmware Zigbee basato su EZNet 6.10.3 Coordinated Home Assistant o Zigbee2MQTT

In offerta a 23,55 € – invece di 34,99 €

sconto 33% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

SONOFF ZBMINIL2 ZigBee Switch Wireless (Nessun Cavo Neutro Richiesto), ZigBee Smart Switch a 2 Vie, Compatibile con Alexa, Google Home, Home Assistant, ZigBee 3.0 Gateway Hub Richiesto, 6A/1440W

In offerta a 19,70 € – invece di 29,99 €

sconto 34% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

Imou Telecamera WiFi Esterno, 4MP Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna a Colori, Rilevamento Umano, Impermeabile IP67, Visione Notturna 30m, Compatibile Alexa, 2,4g, Bullet 2E 4MP

In offerta a 42,74 € – invece di 79,99 €

sconto 47% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

Caricatore Wireless, INIU 15W Ricarica Rapida Wireless Phone Charger Holder Wireless Luce adattiv Supporto Telefono per iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max Mini SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Google Pixel

In offerta a 14,33 € – invece di 26,98 €

sconto 47% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

Cavo USB Type-C, INIU Cavo USB C USB C 3,1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0,5+1+3m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Type C per iPad Xiaomi Huawei Samsung S21 Pixel OnePlus Realme Switch ECC.

In offerta a 8,11 € – invece di 11,29 €

sconto 28% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

INIU Cavo USB Type Cavo USB A a USB C 3.1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0.5+2+2m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Tipo C per iPhone 15 Samsung S23 Note 20 Xiaomi 11 Huawei Pixel 7 Switch PS5 ECC.

In offerta a 8,99 € – invece di 13,98 €

sconto 36% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

INIU Cavo USB C Type-C, [5 Pezzi 1+1+1,8+1,8+3m] 3,1A QC Cavo USB Type C in Nylon di Ricarica Rapida, Caricabatteria Tipo C di Sincronizzazione Dati Compatibile con iPhone 15 Samsung S21 Xiaomi ECC.

In offerta a 11,13 € – invece di 24,99 €

sconto 55% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card confezione da 3

In offerta a 15,19 € – invece di 16,99 €

sconto 11% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

Lexar Micro SD 128 GB 3PK, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card Confezione da 3

In offerta a 29,44 € – invece di 33,99 €

sconto 13% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card confezione da 2

In offerta a 11,39 € – invece di 13,99 €

sconto 19% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

TONOR Microfono USB, Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30

In offerta a 29,87 € – invece di 53,99 €

sconto 45% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

TONOR Microfono USB RGB per PC

In offerta a 32,29 € – invece di 57,99 €

sconto 44% – fino a 13 nov 23

Click qui per approfondire

iRobot Roomba Combo i8 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Memorizza la Planimetria della Casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, Spazzole in Gomma, Potente Aspirazione, Wi-Fi, App, Argento

In offerta a 499,90 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino a 17 nov 23

Click qui per approfondire

Samsung Frigorifero Side By Side con Family hub RS6HA8880S9/EF, Libera installazione, Dispenser acqua, Twin Cooling Plus, Wifi, 614L, 91l x 178h x 72p cm

In offerta a 1499,99 € – invece di 1999,00 €

sconto 25% – fino a 11 nov 23

Click qui per approfondire

Samsung Aspirapolvere senza fili Jet? 90 Pet, VS20R9042T2/ET, Senza Sacco, Potenza 200W, Fino a 60 min di autonomia, Argento

In offerta a 289,99 € – invece di 613,29 €

sconto 53% – fino a 11 nov 23

Click qui per approfondire

Samsung Lavatrice Crystal Clean WW90TA046TT/ET Libera Installazione, 9 Kg, 1400 RPM, Classe A, Ecobubble, Vapore, Carica Frontale, 60l x 85h x 55p cm

In offerta a 379,99 € – invece di 849,00 €

sconto 55% – fino a 11 nov 23

Click qui per approfondire

Samsung Forno a Microonde a libera installazione Cottura Essenziale, MS23K3513AK, Microonde 800 W, 23 L, 49l x 27,5h x 37p cm, Nero

In offerta a 94,99 € – invece di 109,99 €

sconto 14% – fino a 11 nov 23

Click qui per approfondire

Samsung Forno a Microonde Combinato a libera installazione SmartOven MC28H5015CS/ET, Cottura Ventilata, Microonde + Grill 900 W + 1500 W, 28 L, 52l x 47h x 31p cm, Argento

In offerta a 149,99 € – invece di 179,00 €

sconto 16% – fino a 11 nov 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).