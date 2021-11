Offerte Amazon 8 novembre fino al 67% su Xiaomi, TomTom, WD, Samsung, Wacom, Shure

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

WD 2TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 60,4 – invece di 118,85

sconto 49% – fino al 14 nov 21

Wacom One, Display + Lamy AL-star Black EMR, adattatore Delock, 13.3″ In offerta a 339 – invece di 429,9

sconto 21% – fino al 18 nov 21

Samsung SSD 870 EVO, 1 TB, fattore di forma 2,5″, scrittura turbo intelligente, software Magician 6, nero (SSD interno) In offerta a 112,3 – invece di 139,99

sconto 20% – fino al 17 nov 21

Samsung Memorie MB-ME256HA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 29,99 – invece di 61,29

sconto 51% – fino al 18 nov 21

Samsung Memorie T7 MU-PC500R SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Rosso Metallico In offerta a 79,99 – invece di 89,98

sconto 11% – fino al 18 nov 21

Samsung Memorie MZ-V7S2T0 970 EVO Plus SSD Interno da 2 TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 236,99 – invece di 264,23

sconto 10% – fino al 18 nov 21

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC1T0S SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver In offerta a 149,99 – invece di 170,35

sconto 12% – fino al 18 nov 21

Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 109,99 – invece di 127,6

sconto 14% – fino al 18 nov 21

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 299,9 – invece di 469

sconto 36% – fino al 18 nov 21

Samsung Monitor HRM UE590 (U28E570), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Nero In offerta a 219,9 – invece di 329

sconto 33% – fino al 18 nov 21

Satechi Adattatore Multiporta V2 in Alluminio, 4K HDMI (30 Hz), Gig Ethernet, porta di ricarica USB-C, lettori schede SD/Micro, 3 porte USB 3.0 compatibile con 2020/2019/2018 MacBook Pro e altri In offerta a 29,99 – invece di 89,99

sconto 67% – fino al 8 nov 21

SATECHI Adattatore Multiporta V2 Alluminio 4K HDMI (30 Hz), Gigabit Ethernet, Porta di Ricarica USB-C, Lettori Schede SD/Micro, 3 Porte USB 3.0 – Compatibile con MacBook PRO, MacBook (Argento) In offerta a 29,99 – invece di 89,99

sconto 67% – fino al 8 nov 21

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e cancellazione attiva del rumore [Amazon Exclusive], Nero In offerta a 174,6 – invece di 199

sconto 12% – fino al 21 nov 21

Shure AONIC 215 Auricolari True Wireless Sound Isolating, Qualit� Sonora Ottima, Bluetooth 5, Over-the-Ear, Lunga Durata della Batteria, Custodia con Caricatore Integrato, Trasparenti In offerta a 169,15 – invece di 199

sconto 15% – fino al 22 nov 21

Shure AONIC 215 Auricolari True Wireless Sound Isolating, Qualit� Sonora Ottima, Bluetooth 5, Over-the-Ear, Lunga Durata della Batteria, Custodia con Caricatore Integrato, Nero In offerta a 169,15 – invece di 199

sconto 15% – fino al 22 nov 21

Shure AONIC 215 SE215SPE-W-TW1-EFS Auricolari True Wireless Sound Isolating, Qualit� Sonora Ottima, Bluetooth 5, Over-the-Ear, Lunga Durata della Batteria, Custodia con Caricatore Integrato, Bianchi In offerta a 169,15 – invece di 199

sconto 15% – fino al 22 nov 21

Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio In offerta a 37,99 – invece di 69,99

sconto 46% – fino al 14 nov 21

UNIQO Powerbank a ricarica rapida da 10000 mAh con 2 porte USB, ricarica 4 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a LED, cavo di ricarica incluso In offerta a 12,9 – invece di 29,9

sconto 57% – fino al 18 nov 21

UNIQO Powerbank da 20000 mAh a ricarica rapida con 2 porte USB, ricarica 8 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a LED, cavo di ricarica incluso In offerta a 18,9 – invece di 39,9

sconto 53% – fino al 18 nov 21

UNIQO Powerbank tascabile da 5000 mAh con 2 porte USB, ricarica 2 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a LED, cavo di ricarica incluso In offerta a 8,9 – invece di 19,9

sconto 55% – fino al 18 nov 21

Vimar 0R32399 Prolunga Elettrica Universale con Cavo da 30M 3G1,5S17, Arancione In offerta a 30,3 – invece di 36

sconto 16% – fino al 21 nov 21

Vimar 885E Kit citofonico bifam. 4+2 cond. 88TD + 8870 In offerta a 85 – invece di 136,4

sconto 38% – fino al 21 nov 21

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55� a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Bubblegum Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 299,9 – invece di 399,9

sconto 25% – fino al 16 nov 21

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone, DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera, Alexa Hands-Free, 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – �Tropical Green In offerta a 179,9 – invece di 269,9

sconto 33% – fino al 16 nov 21

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera, 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Interstellar Grey In offerta a 179,9 – invece di 269,9

sconto 33% – fino al 16 nov 21

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55� a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Truffle Black (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 299,9 – invece di 399,9

sconto 25% – fino al 16 nov 21

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55� a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Peach Pink (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 299,9 – invece di 399,9

sconto 25% – fino al 16 nov 21

Xiaomi 11T 5G – Smartphone 8+256GB, Display da 6,67� 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Moonlight White (Versione Italia + 2 anni di garanzia) In offerta a 499,9 – invece di 599,9

sconto 17% – fino al 16 nov 21

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 6+64GB, 6,67� DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Glacier Blue (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 249,9 – invece di 299,9

sconto 17% – fino al 16 nov 21

Xiaomi 11T 5G – Smartphone 8+256GB, Display da 6,67� 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia) In offerta a 499,9 – invece di 599,9

sconto 17% – fino al 16 nov 21

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 53, Display da 5 Pollici, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a 119,9 – invece di 199,9

sconto 40% – fino al 18 nov 21

Tomtom Go Essential Navigatore GPS 5 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri Google Now, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Traffic a Vita da Smartphone e Mappe Ue, Messaggi Dello Smartphone, Nero In offerta a 139,9 – invece di 159,9

sconto 13% – fino al 18 nov 21

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Start 52, con Mappe Europa, Aggiornamenti Tutor e Autovelox di Prova, Supporto Reversibile Integrato, 5 Pollici In offerta a 99,9 – invece di 139,9

sconto 29% – fino al 18 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).