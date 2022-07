Offerte Amazon del 24 Luglio fino al 61% su Apple, Samsung, Reolink, Tonor, Neewer

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 949,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2053,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 299,00 € – invece di 389,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 745,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 94,90 € – invece di 149,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro In offerta a 729,00 € – invece di 889,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 mini), Deep Navy In offerta a 27,99 € – invece di 55,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

