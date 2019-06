Offerte Amazon del 4 Giugno con Arlo Pro, Ugreen, Catalyst, Aukey, WD, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Western Digital My Passport SSD Unità SSD Portatile Esterna da 1 TB In offerta a 199,99

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria Sdxc da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 89,99

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro CompactFlash Scheda di Memoria 64 GB, 160 MB/s In offerta a 60,99

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30 In offerta a 109,99

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 2 TB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s In offerta a 379,99

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Plus Unità SSD Interna da 2.5″, 1 TB, SATA III In offerta a 119,99

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a 18,99

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme 128GB, Scheda di Memoria SDHC Classe 10, U3, V30, velocità di lettura fino a 90 MB/sec In offerta a 41,99

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 26,49

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMS4230P Sistema di Videosorveglianza Wifi con Due Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Funziona con Alexa e Google Wifi In offerta a 434,99€ sconto 35% Click qui per approfondire

UGREEN Case Hard Disk 3.5’’ e 2.5’’ Fino a 10TB USB 3.0 con UASP 5 Gbps Case Esterno Disco Rigido per HDD SSD SATA I II III Box Esterno HDD Enclosure per WD Toshiba Seagate Samsung ECC. In offerta a 20,38€ sconto 15% Click qui per approfondire

Catalyst Cover iPhone XS Max, Custodia Apple iPhone XS Max Protettivo Silicone, iPhone XS Max Case dropproof 3meters – Nero In offerta a 46,74€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mpow H7 Cuffie Bluetooth, Cuffie Over-Ear con Autonomia 18 Ore, Cuffie Chiuse Wireless 4.1 CSR, Cuffie Bluetooth Senza Fili con Microfono, Cuffie per iPhone/Samsung/Huawei Altri Telefoni/PC In offerta a 21,24€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mpow Trasmettitore FM Bluetooth, FM Trasmettitore per Auto Radio Adattatori Vivavoce Car Kit per Scheda TF, USB Port, Micro SD Card, U Disk, Cellulari, Tablet Portatile, Altri Dispositivi Bluetooth In offerta a 14,99€ sconto 6% Click qui per approfondire

AUKEY Dash Cam FHD 1080P Telecamera per Auto con Obiettivo Grandangolare di 170° Super-Condensatore WDR Visione Notturna Dashcam con Registrazione in Loop G-Sensor e Caricatore USB da Auto a 2-Porta In offerta a 46,73€ sconto 29% Click qui per approfondire

UGREEN USB 3.0 Lettore Schede SD/Micro SD(TF), Lettore di schede di Memoria 5Gbps, Adattatori per schede di Memoria Legge 2 Schede 512G, Lettore Card Reader Compatibile con PC, PS4, PS3, Xbox One ECC In offerta a 8,40€ sconto 16% Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB 4 Porte USB 3.0 e 3 Porte di Carica 2.4A con Adattatore d’Alimentazione 36W Multi-Funzione Hub USB 3.0 per Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux, ecc. (Nero) In offerta a 22,99€ sconto 21% Click qui per approfondire

CHEREEKI Fitness Tracker, Orologio Fitness Braccialetto Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro da Polso Impermeabile IP68 Smartwatch Contapassi Calorie Corsa Sport Watch – In offerta a 26,99€ sconto 25% Click qui per approfondire

Mpow Auricolare Bluetooth 4.1 + EDR/Microfono HD/ 4 Paia di Gommini/ 6-8 Ore di Riproduzione, Auricolare Wireless Invisibile, in-Ear Auricolare Singolo Bluetooth Mini per iPhone, Samsung, Huawei In offerta a 11,79€ sconto 21% Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth 5.0 Senza Fili Muzili Doppia Stereo Cassa Portatile Speaker Tempo di Riproduzione di 10 Ore, Scheda TF Supporto Ingresso Aux-In Compatibilità per iPhone Android e Tablet PC In offerta a 12,79€ sconto 25% Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth HolyHigh Auricolari senza fili Cuffie Bluetooth 4.1 Sportive IPX7 Impermeabile CVC 6.0 con Microfono 240 ore Scatola Ricarica per iPhone Android Nero In offerta a 13,99€ Click qui per approfondire

FishOaky Macchina Fotografica per Bambini, Fotocamera Digitale Portatile, Digital Camera Kids Videocamera HD 1080P / 8MP / Zoom Digitale 4X / LCD da 2 Pollici (Blu) In offerta a 26,48€ sconto 35% Click qui per approfondire

Phinistec 125cm Alluminio Treppiede Smartphone Cavalletto per Cellulare, Reflex, iPhone, Fotocamera, Gopro con Supporto Telefono e Adattatore Gopro e Telecomando Bluetooth (Nero Opaco) In offerta a 15,99€ sconto 20% Click qui per approfondire

Crosstour Action Cam, Sport WiFi Camera 1080P 2”LCD Full HD Impermeabile 2 Batterie 1050mAh 170°Grandangolare e Kit Accessori per Ciclismo Nuoto e Altri Sport Esterni In offerta a 28,79€ sconto 37% Click qui per approfondire

TELMU Microscopio – 40x a 1000x – Studente Regalo di Natale Microscopio Biologico Bambini, Lenti Acromatiche, Sorgente luminosa LED regolabile (con Adattatore per Smartphone) In offerta a 79,99€ Click qui per approfondire

HolyHigh Auricolari Bluetooth Sport Wireless Cuffie Bluetooth Mini Stereo Cuffie Wireless senza fili con Stazione di Ricarica e Microfono Incorporato per iPhone Samsung Huawei (Argento-R) In offerta a 15,99€ Click qui per approfondire

Sabrent Hard Drive Docks (1 bay) In offerta a 19,98€ Click qui per approfondire

Tappetino Mouse Gaming, RGB Grande Mouse Pad 10 Effetti Luce XXL 780x300mm Superficie Liscio, Base in Gomma Antiscivolo Tappetino per mouse per Computer, PC e Laptop – In offerta a 15,03€ sconto 28% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.