Prime Day, tutte le offerte sugli accessori network di AVM, Netgear, TP-Link, Asus, Linksys

Volete rinnovare o velocizzare la rete in casa o in ufficio oppure comprare un modem LTE per le vostre vacanze? Non c’è momento migliore di questo per avere il massimo della scelta con tutti i più noti marchi di accessori per il Networking per piccole e medie reti locali.

Tra le offerte del Prime Day troviamo i nuovissimi modem Router con Wi-Fi 6 di AVM Fritz!Box con i relativi ripetitori Mesh ma anche sistemi Mesh di TP-Link, Netgear e altri.

Non mancano i router portatili in cui inserire una scheda dati per gestire le ormai comunissime SIM con 50 GB e più di traffico e proseguire in smart working il vostro lavoro in qualunque posto voi vogliate.

Abbiamo selezionato e ordinato le offerte più interessanti di questi due giorni speciali su Amazon. A voi la scelta. Molti di questi prodotti li trovate recensiti sul nostro sito nelle sezioni dedicati ai brand come AVM, Netgear, TP-Link.

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International Modem Router Wi-Fi 6 Dual Band 2.4GHZ /5GHZ, DSL SUPERVECTORING 35B – fino a 300 MBIT/S con VDSL In offerta a 209,99 € – invece di 319,99 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano In offerta a 68,99 € – invece di 89,99 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano In offerta a 189,99 € – invece di 249,99 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

AVM FRITZ!Repeater 6000 International – Ripetitore / extender Wi-Fi 6, Triband ((2 x 2.400 Mbps/5 GHz y 1.200Mbps/2,4 GHz), Wi-Fi N, Mesh, Wi-Fi Access Point, 2 porte Gigabit LAN, interfaccia italiano In offerta a 149,99 € – invece di 219,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

AVM FRITZ!DECT 500 Edition International Lampadina LED intelligente E27 per luce colorata e bianca, dimmerabile, 2700K, 9W, 806 lumen In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 13 lug 22

NETGEAR Modem 4G LTE a Banda Larga, LM1200, Utilizza LTE come Connessione Internet Principale In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Nighthawk A7000 Adattatore USB WiFi AC1900, Antenne ad Alto Guadagno per PC: Laptop e Desktop, Compatibile con Tutti i Router WiFi In offerta a 49,99 € – invece di 74,90 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

NETGEAR Switch Ethernet 8 Porte Unmanaged GS308, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 18,99 € – invece di 27,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

NETGEAR Switch PoE 8 porte Unmanaged GS308PP, Switch Ethernet Gigabit con 8 x PoE+ a 83 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 83,99 € – invece di 119,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

NETGEAR Router WiFi 6 Nighthawk AX6 RAX50, 6 flussi WiFi con velocità AX5400 (fino a 5.4 Gbps), copertura fino a 175 m2 In offerta a 189,90 € – invece di 279,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

NETGEAR Nighthawk AX8 Router WiFi 6 RAX70, 8 Flussi simultanei con velocità AX6600 TriBand (fino a 1,8 Gbps), Copertura 175 m² In offerta a 229,99 € – invece di 329,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 Satellite aggiuntivo Tri-band RBS750 |Aggiunge fino a 175 m² di copertura | AX4200 (fino a 4,2 Gbps) In offerta a 199,99 € – invece di 289,90 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK752, Router WiFi 6 + 1 Extender, WiFi 6 straveloce AX4200 TriBand, Copertura WiFi Mesh fino a 350 m², Sostituisce Router + Extender In offerta a 389,99 € – invece di 499,99 €

sconto 22% – fino a

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK753, Router WiFi 6 + 2 extender, WiFi 6 straveloce AX4200 TriBand, Copertura WiFi Mesh fino a 525 m², Sostituisce Router + Extender In offerta a 539,99 € – invece di 699,90 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK754, Router WiFi 6 e 3 extender, WiFi 6 straveloce AX4200 TriBand, Copertura WiFi Mesh fino a 700 m², Sostituisce Router + Extender In offerta a 699,99 € – invece di 935,22 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Netgear EX6130 Ripetitore WiFi AC1200, Velocità Passthrough, Range Extender Universale, Presa Passante, Access Point, Antenne Esterne In offerta a 39,99 € – invece di 56,90 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

NETGEAR EAX80-100EUS Ripetitore WiFi 6 Mesh, WiFi Extender con 4 porte Lan e 8 Stream, ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 229,99 € – invece di 329,99 €

sconto 30% – fino a

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX610, Dual Band, access point poe, fino a 250 dispositivi client, porta LAN Ethernet da 2,5G, gestione remota Insight In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Meural di Netgear MC327LW, Quadro digitale HD 27 pollici che mostra immagini e fotografie in modo realistico, cornice in legno di betulla 19×29 In offerta a 679,99 € – invece di 899,99 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

Meural Di Netgear MC321HW Quadro Digitale Legno Scuro, 41.4 x 61.7 x 3.5 cm In offerta a 549,99 € – invece di 699,99 €

sconto 21% – fino a

TP-Link M7650 Mobile Router Hotspot Portatile, 4G+ LTE Cat11 600Mbps, Dual Band Wi-Fi, SIM Card, SD Card fino a 32G, Display a Colori, Durata fino a 15 ore, Controllo del traffico In offerta a 139,78 € – invece di 249,90 €

sconto 44% – fino a

TP-Link LS105G Switch Ethernet 5 Porte Gigabit, Sdoppiatore Ethernet, Struttura in Metallo, Ideale per la Casa e il Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 12,79 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a

TP-Link TL-SG1005LP Switch Gigabit Ethernet 5 porte con 4 porte PoE Fino A 40 W, ideale per estendere la rete cablata per piccole e medie imprese e uffici a casa In offerta a 31,49 € – invece di 44,90 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

TP-Link TL-PA717 KIT Powerline Gigabit Porta, Velocità di Trasferimento Dati Fino a 1000 Mbps, Ideale per Streaming Video HD/3D/4K e Giochi Online (Solo per Wired), Nessuna Configurazione Richiesta In offerta a 35,99 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a 13 lug 22

TP-Link Archer C6 V3 Gigabit Router Wi-Fi Dual Band AC1200 Wireless, 5 Porte Gigabit, 4 Antenne Esterne, WPA3, Modalità Access Point, MU-MIMO, Tecnologia TP-Link OneMesh In offerta a 35,99 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a 13 lug 22

TP-Link Archer AX55 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet) fino a 1Gbps, Tecnologia Beamforming, TP-Link HomeShield, OneMesh, Tether App, Compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

TP-Link Archer VR2100v Modem Router FR (EVDSL | VDSL | FTTC | FTTS) fino a 300Mbps, Wi-Fi AC2100Mbps, Telefonia VoIP, DECT Cordless, Tecnologia TP-Link OneMesh In offerta a 99,99 € – invece di 149,90 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

TP-Link Router WiFi 6 Archer AX53 Dual-Band AX3000, 2402Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz, meno consumo energia, tecnologia TP-Link HomeShield, OneMesh, Compatibile con Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 149,00 €

sconto 50% – fino a

TP-Link Router WiFi 6 Archer AX53 Dual-Band AX3000, 2402Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz, meno consumo energia, tecnologia TP-Link HomeShield, OneMesh, Compatibile con Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 149,00 €

sconto 50% – fino a 13 lug 22

TP-Link TL-WA850RE Ripetitore Wireless Wifi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN, Potenzia la tua copertura Wi-Fi, Compatibile con tutti i modem router wifi, Bianco In offerta a 12,99 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a

TP-Link RE190 Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC750, WiFi Extender, Compatibile con Tutti i Box Internet, Senza Porta, Tecnologia TP-Link OneMesh In offerta a 19,99 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1750, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, 1 Porta Gigabit(RE450), Bianco, 1750 Mbps In offerta a 43,98 € – invece di 59,90 €

sconto 27% – fino a

TP-Link Ripetitore WiFi 6 (RE700X), Amplificatore WiFi AX3000, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 porta Gigabit Ethernet ultraveloce, Amplificatore Segnale Wi-Fi, Nuovo Prodotto con TP-Link Onemesh In offerta a 63,99 € – invece di 99,99 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

TP-Link Deco P9 Hybrid WiFi Mesh con Powerline – Wifi AC1200 + Powerline AV1000 – Adatto per edifici storici con muri spessi – Pacchetto da 3 unità fino a 560 ? – Compatibile Alexa In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 Wi-Fi Mesh, Dual Band AX1800, Modalità Router e Access Point, 2 Porte Ethernet Gigabit, sostituisce router e extender, 3 pezzi con copertura fino a 500?, compatibile con Alexa In offerta a 219,99 € – invece di 289,00 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

TP-Link Deco X90 Mesh WiFi 6 Tri-Band AX6600, 2 Porte Gigabit, Modalità router e access point, sistema mesh per l’intera casa (pacchetto da 2 pezzi) In offerta a 379,99 € – invece di 549,00 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Linksys Velop WHW0303 Sistema WiFi 5 mesh WLAN Tri-Band AC2200, router, range extender WiFi fino a 525 m² di copertura per 60 dispositivi, MU-MIMO, filtro famiglia, Confezione da 3, Nero In offerta a 238,99 € – invece di 369,99 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Linksys Velop MX4200 Sistema WiFi 6 mesh Tri-Band AX4200, router WLAN, range extender con 260 m² di copertura e velocità 3,5 volte rapide per 40 dispositivi, Confezione da 1, Bianco In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Linksys Velop WHW0302 Sistema WiFi 5 mesh Tri-Band AC2200, router WLAN, range extender con 350 m² di copertura, supporto per 40 dispositivi, 4 porte Ethernet, Confezione da 2, Bianco In offerta a 169,99 € – invece di 299,99 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Linksys Atlas Pro 6 Sistema WiFi 6 mesh dual band Velop AX5400, router WLAN, range extender con 250 m² di copertura e velocità 4 volte rapide per 30 dispositivi, Confezione da 1, Bianco In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Linksys Atlas Pro 6 Sistema WiFi 6 mesh dual band Velop AX5400, router WLAN, range extender con 750 m² di copertura e velocità 4 volte rapide per 90 dispositivi, Confezione da 3, Bianco In offerta a 299,99 € – invece di 549,99 €

sconto 45% – fino a

Linksys LGS105-EU Switch di rete Gigabit non gestito a 5 porte, hub Ethernet per casa e ufficio con chassis in metallo, montaggio a parete o su scrivania, sdoppiatore Ethernet, plug-and-play In offerta a 19,49 € – invece di 40,98 €

sconto 52% – fino a 13 lug 22

Linksys WUSB6100-M Adattatore USB wireless dual band WLAN AC1200 Max Stream, chiavetta WiFi USB 3.0 con MU-MIMO per laptop, computer e computer desktop, Nero In offerta a 17,99 € – invece di 39,99 €

sconto 55% – fino a 13 lug 22

Linksys Atlas Pro 6 Sistema WiFi 6 mesh dual band Velop AX5400, router WLAN, range extender con 500 m² di copertura e velocità 4 volte rapide per 60 dispositivi, Confezione da 2, Bianco In offerta a 219,99 € – invece di 379,99 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

ASUS ZenWiFi CD6, Confezione da 1 Pezzo, Sistema Wi-Fi Mesh AC1500 Dual-band Copertura Fino a 120 m² , Internet Security e Parental Control Inclusi a Vita, 4 x Porte Gigabit, 3 SSIDs In offerta a 58,99 € – invece di 95,00 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Asus RT-AC51U Router Wireless AC750 Dual Band 433+300 / 802.11 a/b/g/n/ac, 1xUSB 2.0, 3G-4G LTE support, AiCloud, 8-Network-in-1, Parental Control, Download master In offerta a 34,99 € – invece di 57,30 €

sconto 39% – fino a 13 lug 22

ASUS RT-AX86S Dual Band WiFi 6 AX5700 Gaming Router, Mobile Game Mode, Mesh WiFi support, Gaming Port, Adaptive OoS, Port Forwarding In offerta a 149,99 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

ASUS RT-AX89X AX6000 Router Dual Band, WiFi 6 (802.11ax), Supporto MU-Mimo e OFDMA, Doppie Porte 10G, AiProtection PRO, AiMesh, Adaptive QoS, Gear Accelerator, Gaming Port LAN, Mobile Game Mode, Nero In offerta a 336,99 € – invece di 475,00 €

sconto 29% – fino a 13 lug 22

Asus USB-BT500 Adattatore USB Bluetooth 5.0, velocità trasferimento dati 2x, portata segnale 4x, Compatibilità totale con Bluetooth 4.x, 3.x, and 2.1 In offerta a 14,99 € – invece di 24,80 €

sconto 40% – fino a

ASUS USB-AC53 Nano – Adattatore Wi-Fi e USB , (AC1200 Dual Band), 300 – 867 Mbps, Formato Compatto, Supporto MU-MIMO, Nero In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

ASUS RT-AX53U, AX1800 Dual Band WiFi 6 (802.11ax) Router supporto MU-MIMO e tecnologia OFDMA, con AiProtection Classic network security di Trend Micro In offerta a 69,99 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino a 13 lug 22

Asus RT-N12E Router Wireless N 300Mbps / Access Point, Universal repeater SW Switch / 2 Antenne esterne ad alto guadagno 5dBi / 4-Network-in-1 In offerta a 20,99 € – invece di 34,99 €

sconto 40% – fino a

ASUS USB-AX56 Dual Band Wireless AX1800 USB Adapter, USB 3.2 Gen 1, 2 x external adjustable antenna with stand In offerta a 69,99 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino a 13 lug 22

ASUS ZenWiFi XD4 AX Mini Sistema Mesh AX1800 (3 Pezzi), WiFi 6, 802.11ax, Fino a 420 m² e 25 + dispositivi, AiMesh, Sicurezza Internet e Parental Controls Inclusi a Vita, Easy Setup, Colore bianco In offerta a 261,99 € – invece di 399,99 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

