Offerte Amazon, le migliori di fine anno: sconti fino al 60%

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Logitech M570 Wireless Trackball Mouse

In offerta a 40,22 € – invece di 45,56 €

sconto 12% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile e Cinturino Sport – Bianco

In offerta a 422,94 € – invece di 759,00 €

sconto 44% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite

In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Sabrent SSD Interno 256GB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Drive a Stato Solido ad Alte Prestazioni (SB-ROCKET-256)

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Belkin Supporto da Viaggio per Apple Watch Series Se, 6, 5, 4, 3, 2, 1, (Cavo di Ricarica Venduto Separatamente), Nero

In offerta a 11,99 € – invece di 29,99 €

sconto 60% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Bose QuietComfort 35 II Cuffie Wireless/con cavo, 3 livelli di riduzione del rumore, Bose Connect App, con Alexa Integrata, Nero

In offerta a 219,99 € – invece di 267,99 €

sconto 18% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Samsung QE75Q60TAUXZT Serie Q60T QLED Smart TV 75″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Black, 2020 [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 1429,99 € – invece di 1999,00 €

sconto 28% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Samsung Soundbar HW-S41T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Grigio

In offerta a 129,99 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT OZMO 950 – Care, robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app + salviette per la pulizia

In offerta a 399,00 € – invece di 649,00 €

sconto 39% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento

In offerta a 399,99 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento

In offerta a 599,00 € – invece di 899,00 €

sconto 33% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Dreame V9 Mistral – Aspirapolvere senza fili, Modello europeo, 100.000 RPM, 60 minuti di autonomia

In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Satechi Mouse M1 Wireless Bluetooth con Porta Tipo-C Ricaricabile – Compatibile con Mac Mini, iMac Pro/iMac, MacBook Pro/Air, 2019 iPad, 2018 iPad Pro (Grigio siderale)

In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

SATECHI PRO Hub in Alluminio con Morsetti, Porta Dati USB-C, 3 USB 3.0, Lettore Schede Micro/SD Compatibile con 2019/2017 iMac e 2017 iMac PRO (Argento)

In offerta a 34,99 € – invece di 48,99 €

sconto 29% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Adobe Creative Cloud Photography Plan with 20GB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email

In offerta a 119,99 € – invece di 119,99 €

sconto 0% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Bose SoundLink Color II Diffusore Bluetooth, Rosso

In offerta a 105,99 € – invece di 138,32 €

sconto 23% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Epson EcoTank ET-2714, Stampante Multifunzione 3-in-1 inkjet, Connettività Wi-Fi e Wi-Fi direct, Stampa senza cartucce, Stampa Fronte/Retro

In offerta a 166,98 € – invece di 269,99 €

sconto 38% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

HP Envy 6020 5SE16B, Stampante Multifunzione, Stampa, Scansiona, Foto, Formato A4, Wi-Fi Dual-Band, USB 2.0, HP Smart, 3 Mesi di Instant Ink Inclusi, Grigia

In offerta a 109,84 € – invece di 109,84 €

sconto 0% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

HP LaserJet Pro M404n W1A52A, Stampa Fronte e Retro Manuale, Formato A4, USB 2.0, Host USB Easy Access, Gigabit Ethernet, HP Smart, 38 ppm, Display LCD a 2 Righe, Bianco

In offerta a 194,90 € – invece di 194,90 €

sconto 0% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) – Antracite + Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa

In offerta a 44,98 € – invece di 84,98 €

sconto 47% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

GIMA GISAFE Mascherine Chirurgiche Adulti Filtranti 98% 3 Veli Mascherine Certificate Tipo IIR Con Elastici e Nasello Modellabile Colore Azzurro Busta da 10 Pz Traspiranti Leggere Uso Medico E Civile

In offerta a 6,89 € – invece di 6,89 €

sconto 0% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Termometro Infrarossi Termometro Digitale Allarme Temperatura Multifunzione 4 In 1

In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Beurer Sanitas SBC 15 Misuratore di Pressione da Polso

In offerta a 18,90 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Mommed Pulsossimetro, Saturimetro Da Dito,Pulsossimetro da Dito | Letture accurate SpO2, indice di perfusione, ossigeno nel sangue, frequenza del polso, BPM per atleti

In offerta a 23,99 € – invece di 30,89 €

sconto 22% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30

In offerta a 28,59 € – invece di 71,99 €

sconto 60% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Batterie AAA ricaricabili, ad alta capacità, pre-caricate, confezione da 8 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 10,29 € – invece di 10,29 €

sconto 0% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

EBL AAA Batterie Ricaricabili con 1200 cicli,Pile Ricaricabili da 1100mAh Ni-MH con Comodo Astuccio,Confezione da 8 pezzi

In offerta a 9,99 € – invece di 13,99 €

sconto 29% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Sky Soundbox Potenza 140W, 6 woofer da 7,62 centimetri sistema audio Surround Virtuale 360° Sky Soundbox supporta il formato Dolby Digital e Dolby Digital+ In offerta a 139,90 € – invece di 139,90 €

sconto 0% – fino al 31 dicembre

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).