Offerte Invernali ARLO su Arlo Pro 3, Campanello Wi-Fi e Arlo baby fino all’Epifania

Vi abbiamo parlato più volta della ormai immensa gamma di prodotti Arlo che presenta una innumerevole dotazione di telecamere con diverse risoluzioni, angolo di ripresa, illumininatori e sirene e, da qualche tempo anche campanelli HD per gestire visite e consegne.

Quest’anno Arlo ha deciso di mettere in sconto fino all’8 di gennaio alcuni dei suoi prodotti di punta in varie configurazioni e bundle che permettono di apprezzare la tecnologia dell’azienda sia nelle telecamere con canale wireless dedicato che quelle basate sul Wi-Fi

Arlo Pro 3 2K

Il top di gamma di Arlo nelle telecamere che utilizzano una propria rete wireless dedicata (voi vi collegate all’Hub connesso a router sempre attraverso Wi-fi) è rappresentato dalla versione 4K Arlo Ultra ma subito sotto troviamo la versione 2K Arlo Pro 3 che come gli ultimi modelli è pure compatibilie Homekit grazie alla possibilità del suo Hub di essere incluso nel sistema domotico Apple.

Allo stesso tempo le telecamere possono entrare senza problemi nel sistema Alexa ed essere visualizzate direttamente su uno dei tanti modelli Echo Show disponibili e questo pure in combinazione con il campanello HD dell’azienda realizzando una combinazione di controllo e sicurezza perfettamente integrato.

Le telecamere di quest’ultime generazioni non hanno batterie interne ma un package che si ricarica attraverso un alimentatore USB da una parte ed un attacco magnetico. Basterà ricaricaricarle circa ogni 6 spostandole dalla posizione di ripresa ma si potrannno anche alimentare in continuo con un panello solare accessorio nel caso sia difficile accedere al loro punto di attacco.

Il kit base Arlo Pro3 VMS4240P (in offerta anch’esso) prevede: sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Bianco o Nero.

Noi in queste ore stiamo utilizzando un kit di questo tipo per sorveglianza interna e dobbiamo dire che l’integrazione con Homekit, la possibilità di visualizzazione su Apple TV ma anche sul Web con il sito MyArlo, la capacità di funzionare come luce guida notturna grazie al faretto integrato e l’integrazione pure con Alexa ne fanno un prodotto comodo anche per chi deve tenere d’occhio i propri anziani in questo periodo in cui gioco forza devono stare da soli. L’audio bidirezionale è oltretutto un sistema comodo per utilizzare una sorta di citofono interno con i propri cari e funziona perfettamente anche su Homekit sia su iPhone, iPad che su Apple Watch.

Arlo Videocitofono Wifi HD

Per chi invece vuole installare un videocitofono aggiuntivo per farsi raggiungere quando è fuori casa o vuole ricevere pacchi e comunicazioni a distanza c’è Arlo Videocitofono Wifi HD con sensore di movimento, audio 2 vie, visione notturna, visione 180 Gradi, Resistente alle Intemperie e da Collegare al cablaggio esistente in modo da lavorare con il vostro campanello interno.

Anch’esso è in sconto per fine anno al 30% portando il prezzo all’abbordabilissima cifra di 138,99 €.

Il sistema permette la videochiamata diretta al vostro cellulare: non è necessario attendere l’apertura di un’app, basta scorrere il dito per rispondere. L’angolo di visualizzione è quadrato e ciò permette di vedere anche enentuali pacchi a terra. L’alimentazione è cablata senza preoccuparsi della batteria: si collegherà (grazie al vostro elettricista di fiducia) all’impianto e alla suoneria esistente.

Ci sono diversi modi di interagire: ascolta e parla con chi è alla tua porta, invia risposte registrate automaticamente o lascia che i visitatori ti lascino un messaggi

o se non sei a casa. Il tutto può essere integrato ottimamente con i sistemi di sorveglianza Arlo a multi telecamera.

Arlo Baby

Infine la più simpatica e intelligente telecamera da interno per sorvegliare bimbi e anziani: Arlo Baby ha a bordo suoneria e luce colorata ma anche dei sensori ambientali che rilevano temperatura, umidità e qualità dell’aria della stanza dove è installata.

E’ perfettamente integrata e integrabile sia con Homekit che con Alexa e permette conversazioni “citofoniche”, oltre alla registrazione diretta degli eventi che si sono verificati nelle ore precedenti. Se la vostra esigenza è sorvegliare un interno conoscendo ogni parametro delle stanze una serie di Arlo Baby vi faranno stare tranquillo più che con ogni altro sistema di ripresa paragonabile.

Qui sotto vi mostriamo la selezione delle offerte Arlo in corso e valide fino all’8 Gennaio che comprendono anche cavi, custodie, pannelli solari per i modelli da esterno.

