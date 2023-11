Black Friday, HP DeskJet 2720 con sei mesi di inchiostro gratis a 49,99€

Il Black Friday non manca neppure di stampanti in sconto. Ne trovate una marea a questo link ma se ne volete una che costi davvero poco e vi consenta di fare tutto, incluso funzionare come scanner, è difficile trovare di meglio nel rapporto tra prezzo, qualità e funzioni della HP DeskJet 2720e. La pagate solo 44,99€ con sei mesi di inchiostro incluso nel prezzo.

Si tratta, come ovvio, di una stampante low cost wireless a getto d’inchiostro ma che non si fa mancare nulla. Permette di stampare da pc, smartphone e tablet con l’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

Produce fino a 7,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m². Stampa anche su buste e carta fotografica. La risoluzione arriva fino a 1200 x 1200 dpi rendering (stampando da computer) e in colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input).

Come accennato funziona anche come scanner piano e permette anche l’invio di Fax.

Si tratta di una stampante HP+: per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante. Grazie ad HP+ si ha anche il servizio Instant Ink che consegna le cartucce a domicilio e consente di stampare a partire da 0,99€ al mese. Incluso nel prezzo ci sono anche 6 mesi di inchiostro gratis.

La stampante costerebbe 65€ ma grazie al Black Friday la pagate solo 49,99€