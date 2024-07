HomePod mini ora anche nel colore Mezzanotte

Pubblicità

Apple ora mette a disposizione HomePod mini (qui la nostra recensione) anche nel colore “Mezzanotte”, spiegando che è realizzato con il 100% di tessuto a rete riciclato. Il nuovo colore sostituisce il precedente Space Gray e lo speaker è come sempre disponibile anche nelle colorazioni Blu, Giallo, Bianco e Arancione.

La piccola novità avere maggiore consistenza nell’offerta degli HomePod: sia HomePod, sia HomePod mini sono, infatti, ora disponibili nella colorazione Mezzanotte. Nessun cambiamento sul versante prezzi: il prezzo di listino di HomePod mini è sempre di 109,00 euro.

Nel momento in cui scriviamo, indipendentemente dalla colorazione selezionata, HomePod mini è disponibile sull’Apple Store Online per l’ordine immediato, con consegna prevista in 2 giorni.

HomePod mini è presentato come un altoparlante smart in grado di regalare “un sound fenomenale” per ascoltare la musica, e con un un’assistente smart, un dispositivo che funziona in sintonia con iPhone per riprodurre la musica, rispondere alle chiamate o proporre suggerimenti personalizzati per l’ascolto. È utile per esaltare il suono di Apple TV, di ascoltare i brani sul Mac e altro ancora.

Se si posizionano più HomePod mini in casa, tutti gli altoparlanti riproducono in sincronizzazione la musica o i podcast nelle varie stanze. Se si posizionano due HomePod mini nella stessa stanza, è possibile creare una coppia stereo per un suono più ampio e coinvolgente.

Quando si ascolta musica su iPhone, è sufficiente avvicinare il dispositivo a HomePod mini per trasferire lo streaming all’altoparlante. HomePod mini semplifica anche la gestione degli accessori di domotica: con dei comandi vocali è possibile chiedere a Siri di spegnere le luci, alzare o abbassare la temperatura, chiudere le porte o impostare una scena. È quindi anche un hub domestico che consente di accedere agli accessori smart di casa dal divano o dall’ufficio.

L’utente può inviare un messaggio da un HomePod all’altro, che siano in una stanza diversa, in una zona specifica o in più stanze della casa, riproducendo automaticamente la voce sull’altoparlante indicato. L’interfono funziona con iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay: tutti in famiglia possono ricevere notifiche e inviare messaggi ovunque si trovino, dalla cucina così come dalla macchina.x