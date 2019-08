OnePlus 7T e 7T Pro arrivano il 15 ottobre?

Non è mistero che OnePlus rilasci annualmente, con buona pace degli utenti, due versioni dei suoi top di gamma. Quest’anno, considerando che i terminali rilasciati ad inizio anno sono stati due, anche le versioni T saranno altrettante. Svelata la data di rilascio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Saranno annunciati in anteprima per l’india il 26 settembre, ma arriveranno sul mercato internazionale il 15 di ottobre. Chissà se nella stessa presentazione del 26 settembre si parlerà anche di OnePlus TV.

L’utente Tipster Max J., noto per i suoi rapporti in anteprima sui dispositivi Samsung, ritiene che OnePlus 7T Pro farà il suo debutto martedì 15 ottobre. La data si allinea perfettamente con il consueto periodo di presentazione dei modelli T nel Q4, ma è leggermente in anticipo sulla consueta tabella di marcia. Lo scorso anno, infatti, OnePlus ha presentato 6T ben 12 giorni dopo la data ipotizzata per questo OnePlus 7T Pro.

Secondo le prime voci, l’ammiraglia OnePlus potrebbe essere equipaggiata con la CPU Snapdragon 855 Plus di Qualcomm accoppiato ad un minimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Potrebbe essere presentata anche la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata, mentre dal punto di vista estetico poche, o nulle, saranno le novità offerte dal terminale.

La variante T del modello Pro dovrebbe conservare l’ampio display Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz e il sistema pop-up per la camera frontale. Dovrebbe essere presente anche il layout a triplo sensore sul retro, anche se probabilmente verranno apportati alcuni aggiornamenti. OnePlus 7T Pro potrebbe arrivare sul mercato con Android 10 Q a bordo, mentre la batteria potrebbe essere da 4.000 mAh.

Qualche sorpresa, invece, potrebbe riservare il modello OnePlus 7T. Qui le sorprese potrebbero essere relative al design. Chissà se OnePlus deciderà di eliminare quel notch a goccia presente dalla versione 6T del terminale. So dovesse optare per una camera pop up sul frontale si ridurrebbero le differenze estetiche tra i due terminali.