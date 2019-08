OnePlus TV sempre più vicina: il 26 settembre, anche in versione OLED

E’ ormai da parecchio che si parla del possibile arrivo di una OnePlus TV. Il primo rumor concreto risale a circa un anno fa, e durante il prossimo settembre la periferica potrebbe finalmente diventare realtà. Ultimi rapporti vorrebbero il suo rilascio per fine settembre prossimo, anche in versione OLED.

OnePlus starebbe prendendo in seria considerazione il debutto nel mondo delle TV per fine settembre, un passo importante considerando anche il probabile arrivo di una variante OLED. A riferirlo questa volta sono Ishan Agarwal e MySmartPrice che fisserebbero il lancio di OnePlus TV tra il 25 e il 30 settembre. Molto probabilmente, dicono, un apposito evento di presentazione potrebbe tenersi il 26 settembre prossimo.

Oltre alla data di lancio, davvero vicina, i fan del brand potranno gioire anche per la possibile variante OLED, tecnologia che negli ultimi anni ha preso il sopravvento tra le TV di fascia alta, adottati da Sony, Samsung e LG. Si tratta di una notizia in contro tendenza rispetto ai rapporti precedenti, che indicavano per OnePlus TV solo un pannello LCD.

Come hanno rivelato alcune certificazioni dei giorni scorsi, inoltre, la TV di OnePlus dovrebbe arrivare sul mercato con pannelli da 43 a 75 pollici, con Android ad arricchirne l’esperienza software. che alimenta l’esperienza. È improbabile che la TV utilizzi Android TV, ed allora potrebbe trattarsi di una versione Android con UI modificata per adattarsi al grande schermo.

Nelle settimane scorse, si è scoperto che OnePlus TV potrebbe essere dotata di un telecomando Bluetooth. La notizia è notizia interessante, perché lascia intendere che potrebbe offrire molteplici utilizzi, oltre a quello di essere usato sulla stessa TV. Probabile, allora, che la sua connettività Bluetooth consenta l’uso con gli smartphone, quelli OnePlus in primis, oltre che con PC e altre periferiche.

Non resta che attendere, ormai, la fine del mese di settembre prossimo per scoprire la verità su questa nuova televisione.