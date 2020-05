OnePlus 8 Pro senza super poteri, la società disattiva la visione attraverso i vestiti

In questi ultimi giorni OnePlus 8 Pro ha fatto parlare per i super poteri della sua camera, che in alcune particolari condizioni permetteva addirittura di vedere attraverso plastica e vestiti. La società sta eliminando il filtro e, a breve, non sarà più possibile ottenere questo risultato.

OnePlus ha iniziato a rilasciare un aggiornamento software che disabilita temporaneamente la controversa funzione della fotocamera con filtro a colori di OnePlus 8 Pro. In un annuncio pubblicato sulla piattaforma cinese di social media Weibo, il produttore ha affermato di aver notato che la fotocamera potrebbe “causare un sottile effetto trasparente” quando è molto vicina a materiali specifici.

Ad essere incriminato è il particolare filtro chiamato Photochrom, che utilizza i sensori a infrarossi del telefono per dare un effetto specifico. Gli utenti hanno scoperto che tale funzione permetteva addirittura di vedere attraverso la plastica sottile o colorata. La fotocamera con filtro a colori da 5 MP è essenzialmente una fotocamera infrarossi (IR), quindi se un oggetto non include un materiale che protegge dall’IR, la fotocamera può vedere attraverso di esso.

In molti hanno studiato questo particolare effetto. Ad esempio, in un video di Unbox Therapy lo YouTuber l’ha testata attraverso un paio di telecomandi televisivi, una Apple TV e un controller Nintendo Switch Pro; ancora, la fotocamera Color Filter è riuscita perfino a vedere parzialmente attraverso due t-shirt nere e grigie.

La dichiarazione di OnePlus mette l’accento sul fatto che la società “ha sempre posto la privacy degli utenti ai massimi livelli”. Ecco perché, “al fine di eliminare tutti i possibili inconvenienti causati in condizioni estreme”, la società ha “deciso di disabilitare temporaneamente questa funzione di filtro della fotocamera mediante un aggiornamento del software”.

L’aggiornamento arriverà a tutti entro una settimana. Se volete sperimentare questo particolare filtro, fatelo adesso.

Tutte le notizie su OnePlus le trovate direttamente a questo indirizzo.