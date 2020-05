SD Express 8.0 per Memory Card SD promette grande velocità e capacità

La SD Association ha annunciato le specifiche SD 8.0 per le memory card SD Express promettendo maggiore velocità nel trasferimento dati grazie alle specifiche PCI Express (PCIe) 4.0 che consentono di offrire un transfer rate di circa 4 gigabyte al secondo (GB/s). Le schede full size continueranno a sfruttare il protocollo NVMe Express (NVMe) offrendo avanzati meccanismi di accesso alla memoria; come sempre le specifiche SD 8.0 prevedono la compatibilità all’indietro con i formati precedenti.

“L’uso da parte delle SD Express di architetture PCle e NVMe ancora più veloci per offrire maggiori velocità di trasferimento permetterà di sfruttare schede di memoria SD ancora più veloci nei dispositivi”, afferma Mats Larsson, senior market analyst di Futuresource. “La combinazione di affidabili e ben note tecnologie, rende più semplici la progettazione di prodotti futuri con nuove modalità che tengono conto delle prerogative dello storage removibile”.

La velocità di lettura/scrittura consentita dalle nuove memory card è indicata come ideale per spostare grandi quantità di dati generati da video in super-slow motion, modalità di scatto continuo in RAW, per la cattura e riproduzione di video 8K, nell’ambito IoT e così via, con ovvi benefici per memorie SDHC, SDXC e SDUC.

Le specifiche 8.0 di SD Express promettono transfer rate fino a 3,940MB/s, quattro volte la velocità delle specifiche originali, e superiore a quelle di tradizionali SSD con interfaccia SATA. Lo standard in questione usa, come accennato il protocollo NVMe Express ma è in grado di avvantaggiarsi delle connessioni a due linee PCIe 4.0 per ottenere una larghezza di banda ancora maggiore.

La SD Association evidenzia i vantaggi in abbinamento a svariate tecnologie e l’accenno al supporto SDUC (Secure Digital Ultra Capacity) lascia immaginare che in futuro potremmo vedere schede di memoria con capacità di memorizzazione record: fino a 128TB. Per il momento bisogna solo essere pazienti: quelle rilasciate sono solo delle specifiche; i produttori di lettori di schede e lettori di memoria avranno bisogno di tempo per adeguarsi al nuovo standard che, sulla carta, sembra ad ogni modo molto promettente.

A questo indirizzo trovate una nostra guida con le indicazioni su come riconoscere le varie tipologie di memorie, le differenze, i vantaggi, ecc.