Crucial sconta suoi SSD esterni, interni e Ram nella festa delle offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è una imperdibile occasione per dotare il vostro vecchio Mac o PC di un disco interno o esterno ultraefficiente e, grazie alla disponibilità dei tagli da 2 TB, di una capacità che non avreste mai immaginato.

Queste memorie sono ottime anche per aggiungere tanta memoria operativa per video e foto da trasportare con voi o custodire in un luogo riservato per conservare le vostre memorie.

Una guida completa in questo senso ve la fornisce il tutorial di Macitynet che trovate su questa pagina.

Ma Crucial produce anche compattissimi SSD esterni da portare sempre con voi in tasca o nello zaino per un backup, un accesso veloce a file che occuperebbero spazio nel disco principale e tanti altri usi.

Ecco i principali prodotti in sconto, tra cui trovate anche diversi banchi di RAM:

Crucial X8 da 1TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT1000X8SSD9 In offerta a €‎ 67,99 – invece di €‎ 145,99

sconto 53% – fino a 11 ott 23

Crucial P3 1TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s – CT1000P3SSD801 (Edizione Acronis) In offerta a €‎ 56,99 – invece di €‎ 107,99

sconto 47% – fino a 11 ott 23

Crucial P3 Plus 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD interno – Fino a 5000MB/s – CT1000P3PSSD801 (Edizione Acronis) In offerta a €‎ 57,99 – invece di €‎ 135,99

sconto 57% – fino a 11 ott 23

Crucial P5 Plus 1TB Gen4 NVMe M.2 SSD Gaming SSD interno con dissipatore, compatibile con Playstation 5 (PS5) – fino a 6600MB/s – CT1000P5PSSD5 In offerta a €‎ 77,99 – invece di €‎ 134,99

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Crucial P5 Plus 2TB Gen4 NVMe M.2 SSD Gaming SSD interno con dissipatore, compatibile con Playstation 5 (PS5) – fino a 6600MB/s – CT2000P5PSSD5 In offerta a €‎ 129,99 – invece di €‎ 207,99

sconto 38% – fino a 11 ott 23

Crucial T700 2TB Gen5 NVMe M.2 SSD – Fino a 12.400 MB/s – DirectStorage Abilitato – CT2000T700SSD3 – Gioco, Fotografia, Video Editing e Design – Unità a Stato Solido Interna In offerta a €‎ 335,99 – invece di €‎ 403,99

sconto 17% – fino a 11 ott 23

Crucial Pro RAM 32GB Kit (2x16GB) DDR4 3200MHz (o 3000MHz) Memoria Desktop CP2K16G4DFRA32A In offerta a €‎ 51,99 – invece di €‎ 78,99

sconto 34% – fino a 11 ott 23

Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (o 3000MHz) Memoria Desktop CP2K32G4DFRA32A In offerta a €‎ 105,99 – invece di €‎ 159,99

sconto 34% – fino a 11 ott 23

Crucial RAM 32GB Kit (2x16GB) DDR5 4800MHz CL40 Memoria Desktop CT2K16G48C40U5 In offerta a €‎ 82,99 – invece di €‎ 141,99

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Crucial RAM 32GB Kit (2x16GB) DDR5 5600MHz (o 5200MHz o 4800MHz) Memoria per computer Portatili CT2K16G56C46S5 In offerta a €‎ 87,99 – invece di €‎ 116,99

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Crucial RAM Kit da 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL22 (o 2933MHz o 2666MHz) Memoria Desktop CT2K8G4DFRA32A In offerta a €‎ 30,99 – invece di €‎ 73,19

sconto 58% – fino a 11 ott 23

Crucial RAM Kit da 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL22 (o 2933MHz o 2666MHz) Memoria Laptop CT2K16G4SFRA32A In offerta a €‎ 56,99 – invece di €‎ 65,99

sconto 14% – fino a 11 ott 23

