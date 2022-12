Opel Mokka Electric aumenta l’autonomia

Opel Mokka-e diventa Opel Mokka Electric. Quello che seocndo il produttore è il veicolo elettrico a batteria più venduto nel segmento B-SUV in Germania a ottobre e novembre, diventa ancora più efficiente. Il veicolo elettrico sarà disponibile con una batteria più grande e con maggiore potenza. Grazie alla nuova batteria da 54 kWh, secondo il produttore è in grado di percorrere fino a 406 chilometri invece di 338 a zero emissioni locali secondo il ciclo WLTP – un miglioramento del 20% rispetto a prima. Il consumo di energia scende invece a 15,2 kWh per 100 chilometri (WLTP).

La batteria da 54 kWh è installata nel sottoscocca, senza sacrificare spazio nel vano passeggeri o nel bagagliaio. Il baricentro basso del veicolo secondo il produttore aumenta la sicurezza e il piacere di guida. Con una potenza di 115 kW/156 CV e una coppia massima di 260 Newton metri Opel Mokka Electric vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i 10 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h.

È possibile selezionare tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Nella modalità Eco, il SUV elettrico utilizza l’energia nel modo più efficiente, a favore dell’autonomia generale. Grazie al sistema di frenata rigenerativa, può recuperare energia anche nei momenti di decelerazione e frenata. Il motore elettrico trasforma poi il movimento in avanti in elettricità. Se si inserisce la trasmissione in modalità B, la coppia di recupero e di frenata aumenta. La batteria da 54 kWh si può ricaricare fino a un livello dell’80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica da 100 kW in CC. Il veicolo è dotato di serie della funzione di ricarica rapida. Oltre alla corrente continua, si può ricaricare anche in corrente alternata trifase grazie al caricatore di bordo da 11 kW – con la wallbox o con il cavo per la presa domestica.

Per quanto concerne comfort ed efficienza, da evidenziare sistemi e tecnologie di riscaldamento dalla pompa di calore di serie, all’app myOpel, utilizzabile per programmare ad esempio il pre-riscaldamento. Opel propone dodici modelli elettrificati, tra cui l’intera gamma dei veicoli commerciali elettrici. Entro il 2024, il costruttore offrirà una versione elettrificata di ogni modello. Ed entro il 2028 in Europa diventerà un brand elettrico.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.