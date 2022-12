iPhone 14, SOS via satellite porta i soccorsi nel canyon remoto

Dopo essere caduti in auto per 100 metri in fondo a un remoto canyon nel sud della California, una giovane coppia è stata in grado di contattare i soccorritori utilizzando le funzioni di comunicazione via satellite di emergenza di iPhone 14.

Martedì scorso, la stazione dello sceriffo della Crescenta Valley ha ricevuto un avviso dal centro di emergenza Apple, notificando un incidente nella foresta nazionale di Angeles. Un veicolo era andato fuori strada, precipitato 300 piedi, circa 94 metri in fondo a un canyon isolato.

Fortunatamente la coppia all’interno dl veicolo, un uomo e una donna di 20 anni, ha riportato solo ferite da lievi a moderate, riuscendo a trascinarsi fuori dai rottami del mezzo. Come spiega un thread su Twitter del Montrose Search & Rescue Team, le vittime non avevano rete cellulare all’interno nel canyon, ma usando il servizio di Emergenza SOS via satellite del loro iPhone 14 sono riusciti a contattare uno dei call center di emergenza di Apple tramite messaggio.

Il centro di emergenza di Apple ha quindi trasmesso informazioni sulla coppia e sulla loro posizione: i primi soccorritori sono stati in grado di aiutare le vittime tramite uno spettacolare recupero in elicottero, per poi condurli in un ospedale locale, come ripreso nel video pubblicato dagli stessi soccorritori.

Non è la prima volta che la nuova funzione Emergenze SOS via satellite di Apple ha contribuito a salvaew la vita di un utente. All’inizio di dicembre un uomo ha usato il suo iPhone 14 per chiedere aiuto dopo essere rimasto bloccato in una zona remota dell’Alaska. Ma non mancano anche alcuni aspetti negativi: negli scorsi giorni, un centro di soccorso in Canada lamentava i falsi allarmi riportati dal servizio di rilevamento incidenti di iPhone 14, suggerendo modifiche al suo funzionamento, quale un maggiore intervento manuale dell’utente.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022

Emergenze SOS via satellite di iPhone 14

La funzione SOS di emergenza via satellite di iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max può essere attivata quando non è disponibile alcuna connessione Wi-Fi o cellulare: è gratuita per i primi due anni e non si sa poi quanto costerà in futuro. Al momento la connettività satellitare è disponibile in Nord America ed è da poco stata estesa in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito.

In questo articolo di macitynet tutti i dettagli sul funzionamento di SOS Emergenze via satellite.