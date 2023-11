ChatGPT, via il CEO Sam Altman

Il consiglio di amministrazione di OpenAI – l’organizzazione nota per ChatGPT – ha silurato il CEO Sam Altman; quest’ultimo non gode a quanto pare più della fiducia del board che ha nominato come A.D. ad interim Mira Murati, l’attuale Chief Technology Officer dell’azienda. persona che guiderà l’azienda fino a quando non verrà trovato un sostituto.

L’annuncio è arrivato venerdì sera direttamente da OpenAI con un comunicato sul blog aziendale. Il consiglio di amministrazione motiva la decisione affermando che Altman «non è stato sempre sincero nelle sue comunicazioni» con il board, che avrebbe «ostacolato la capacità di quest’ultimo di esercitare le proprie responsabilità» , riferendo ancora che il consiglio: «Non ha più fiducia nella sua capacità di poter continuare a guidare OpenAI».

Altman non ha risposto alle richieste di commenti, e anche Greg Brockman, che ha co-fondato OpenAI con Altman, ha deciso di dimettersi dal ruolo di presidente del consiglio di amministrazione (nel comunicato di OpenAI non sono indicate le motivazioni di Brockman).

OpenAI, con sede a San Francisco, è stata fondata da Altman el 2015, insieme a Elon Musk (quest’ultimo si ritirò nel 2018) e altri imprenditori quali Peter Thiel (cofondatore di PayPal) e il cofondatore di LinkedIn Reid Hoffman, con l’obiettivo di “promuovere e sviluppare un’intelligenza artificiale amichevole (friendly AI) dalla quale l’umanità possa trarne beneficio”.

Il chatbot ChatGTP è arrivato nel novembre 2022, ed è noto per essere specializzato nella conversazione con gli essei umani. È il sistema di IA più noto e i suoi modelli sono addestrati in collaborazione con Microsoft sulla sua infrastruttura cloud Azure.

Microsoft ha investito più volte su OpenAI: un miliardo di dollari nel 2019 e altri 10 miliardi di dollari quest’anno. Il successo di vari progetti IA ha trasformato rapidamente OpenAI in una delle realtà più importanti del settore.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet