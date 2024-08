Opera One porta il chatbot Aria AI su iPhone e iPad

Pubblicità

Opera ha lanciato il suo browser Opera One, alimentato da intelligenza artificiale Aria AI, su iPhone e iPad, giusto qualche settimana dopo le prime versioni beta. Già disponibile su App Store gratuitamente, offre diverse funzioni interessanti, che valgono la pena di essere provate.

L’app per iPhone riprende l’estetica minimalista del browser desktop dell’azienda e “nasconde in modo intelligente gli elementi superflui” per offrire un’esperienza di navigazione priva di distrazioni.

Ad esempio, il primo elemento degno di nota è il fatto che il browser nasconda automaticamente la barra inferiore e quella superiore quando si esegue lo scroll di una pagina, così da avere sempre una visualizzazione a schermo intero.

Aria AI è il chatbot con supporto all’intelligenza artificiale integrato nel broser Opera One. Per il suo utilizzo è necessario creare un account Opera ed effettuare il login. Propone una barra di ricerca posizionata nella parte inferiore dell’interfaccia per un accesso più comodo e offre suggerimenti di ricerca rapidi durante la digitazione.

Ancora, tra le gesture smart, è possibile scorrere verso il basso per attivare la ricerca, simile a quanto accade con Spotlight quando si scorre verso il basso dalla Home per attivare la ricerca delle app.

Aria AI

Secondo Opera, Aria può assistere in una vasta gamma di compiti, dalle ricerche sul web alla generazione di testi e immagini. Con l’Input Vocale, Aria permette agli utenti di dettare le query, anziché digitarle, rendendo il tutto più pratico quando si è in movimento o si necessita di effettuare un’operazione a mani libere.

Aria può anche creare immagini utilizzando il modello Imagen 2 di Google, consentendo agli utenti di generare immagini semplicemente digitando un prompt. Inoltre, è presente una nuova pagina iniziale a carosello progettata per tenere gli utenti informati, ma sempre senza sovraccaricare l’interfaccia, integrando notizie, risultati sportivi in tempo reale e consigli sui prodotti.

Opera include anche un blocco pubblicità integrato, un servizio VPN gratuito e diverse opzioni di personalizzazione dei temi.

Opera One per iPhone e iPad si può scaricare partendo da questa pagina di App Store.