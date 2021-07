Oppo Band Sport: smartband che misura l’ossigeno nel sangue, a solo 29,90€

Se volete un’eccellente smartband con tutto quel che serve per tenervi in forma, andate su Amazon dove la OPPO Band Sport è in offerta ad appena 29,99 euro invece che 49,90 euro.

La smart band dell’azienda cinese, famosa per gli eccellenti smartphone a prezzi molto abbordabili, offre diverse funzionalità avanzata come monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Opera sfruttando unl sensore ottico incorporato all’interno degli smartband: questo componente permette di monitorare continuamente il livello di ossigenazione con una frequenza eseguita una volta al secondo, il che permette di diagnosticare precocemente la potenziale causa dei disturbi del sonno, ma anche di avvisare tempestivamente l’utente di una improvvisa disfunzione dei polmoni durante il giorno, caratteristica questa che, in tempo di coronavirus, è più utile che mai.

Oppo Smartband Sporto ha ovviamente un cardiofrequenzimetro, utile per monitorare i battiti durante tutta la giornata: se la frequenza cardiaca diventa troppo alta, gli smartband emettono una vibrazione avvertendo così l’utente dell’irregolarità. Questa funzione è attiva sia a riposo che durante l’attività fisica, perciò permettono di evitare il sovrallenamento e imparare a mantenere il ritmo migliore così da raggiungere gli obiettivi in modo corretto e sano.

Se si vuole usare l’accessorio per lo sport, sono a disposizione 12 modalità di allenamento tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, badminton, cricket e yoga, registrando così i dati degli allenamenti in maniera intelligente: grazie all’app HeyTap Health gli utenti possono poi controllare i loro progressi.

La batteria da 100 mAh si ricarica completamente in un’ora e mezza, funziona anche come estensione dello smartphone perché possono ricevere le notifiche di messaggi e chiamate, controllare la riproduzione della musica e persino utilizzare la funzione “trova smartphone” qualora lo si dovesse perdere di vista.

Oppo Band Sport contrarrebbe 49,90 euro ma ora la comprate in offerta a solo 29,90