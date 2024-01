Oppo firma con Nokia per brevetti 5G e tornare in Europa

La guerra tra Oppo e Nokia sui brevetti 5G è ufficialmente conclusa con l’annuncio di un accordo di licenza incrociata tra le due società: un primo passo fondamentale che permette a Oppo di poter tornare a guardare al mercato Europeo anche con i suoi terminali top di gamma.

Ricordiamo che in Italia, Germania e altri stati UE i terminali top di Oppo, successivamente anche di Vivo e Realme che fanno parte dello stesso gruppo cinese BBK, non sono più in vendita da mesi proprio a causa della diatriba legale sui brevetti 5G ora completamente risolta.

Oltre alla licenza incrociata sui brevetti essenziali per la tecnologia 5G, l’accordo siglato tra Oppo e Nokia include anche l’impegno di entrambe le parti di risolvere amichevolmente tutte le controversie pendenti in tutte le giurisdizioni. Gl importi pattuiti e anche i dettagli dell’accordo rimangono comunque confidenziali.

“Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo globale di licenza incrociata di brevetti e con Nokia, che include la licenza incrociata di licenze per brevetti essenziali per lo standard 5G” dichiara Bingo Liu, CEO di OnePlus Europa.

“Il nostro impegno in Europa rimane invariato. Giusto ieri abbiamo presentato la serie OnePlus 12, i nostri nuovi smartphone di punta, frutto di un decennio di ricerca e innovazione. Siamo certi che questo accordo ci consentirà di offrire un’esperienza veloce e fluida senza compromessi a un numero sempre maggiore di utenti in Europa”.

OnePlus 12 ora disponibile

Nelle scorse ore OnePlus di Oppo ha presentato a livello mondiale la nuova serie OnePlus 12, già introdotta in Cina a dicembre dello scorso anno. Tra i primi terminali con Snapdragon 8 Gen 3, offre schermo 2K con aggiornamento fino a 120 Hz, ricarica SuperVooc da 100W, ricarica rapida wireless AirVooc da 50W e fotocamera Hasselblad di quarta generazione

OnePlus 12 è disponibile al prezzo consigliato di 1099 euro nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, mentre la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage è disponibile al prezzo consigliato di 969€. Sfruttando l’offerta promozionale attualmente attiva gli utenti hanno la possibilità di acquistare OnePlus 12 nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB al prezzo scontato di 999.00€.

