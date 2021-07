OPPO presenta la nuova ricarica flash più veloce e smart

OPPO ha svelato in occasione dell’appuntamento What’s Next for Flash Charging le sue novità relative alla sicurezza delle batterie, annunciando così il prossimo step nella ricarica rapida e nello sviluppo della sua soluzione Flash Charge.

Ricarica e sicurezza sono le parole d’ordine dei nuovi aggiornamenti presentati dal brand, che introduce un sistema di protezione di sicurezza a cinque livelli, risultato dell’analisi dei nuovi materiali, algoritmi AI, architetture di ricarica e altri fattori che possano essere utilizzati per fornire ulteriori innovazioni.

OPPO offre così novità per quanto concerne velocità e durata della batteria, nel tentativo di trovare un migliore equilibrio. Durante l’evento, OPPO ha svelato la sua nuova tecnologia di ricarica intelligente progettata per mantenere la velocità di carica entro un range più sicuro possibile e regolare la corrente in base ai diversi scenari di carica.

Oltre a rendere la ricarica VOOC Flash Charge più sicura e intelligente possibile, OPPO ha anche esplorato modi per ottimizzare la tecnologia di ricarica rapida nelle situazioni più estreme. Ad esempio, può essere difficile caricare una batteria agli ioni di litio in ambienti molto freddi, dove forzare la carica della batteria può addirittura causare un corto circuito. La soluzione di carica di OPPO utilizza algoritmi intelligenti per determinare la temperatura di carica ottimale della batteria e aumentare la temperatura prima di iniziare la carica. I risultati dei test dimostrano che la batteria è in grado di aumentare la temperatura da -20℃ a 10℃ in poche decine di secondi, permettendo alla batteria di essere caricata normalmente.

Alla fine di giugno 2021, si scopre che OPPO ha impiegato oltre 3.000 brevetti relativi alla tecnologia di ricarica veloce e attraverso oltre 30 dispositivi che supportano la tecnologia VOOC Flash Charge, ha portato questa esperienza di ricarica veloce, comoda e sicura a più di 195 milioni di persone in tutto il mondo.

Nell’era dell’Internet of Experience, la tecnologia Flash Charge di OPPO si evolve così per portare agli utenti un’esperienza di ricarica di nuova generazione progettata per funzionare in qualsiasi situazione, permettendo alle persone di caricare qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque.

