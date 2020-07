OPPO presenta la sua super ricarica da 125W, insieme ai nuovi carica batteria AirVOOC da 65W e mini SuperVOOC da 50W

Dopo quella mostrata da Vivo in video, anche OPPO annuncia il suo caricabatteria flash da 125W, che sarà accompagnato anche dal lancio di altri caricabatteria flash wireless AirVOOC da 65W e dal mini-caricatore SuperVOOC da 50W.

La tecnologia di ricarica flash da 125W utilizza un algoritmo di crittografia avanzato e a rigidi regolatori di controllo della temperatura, grazie al quale offrire un uso sicuro ed efficiente del dispositivo di ricarica flash.

La tecnologia di ricarica flash OPPO da 125W utilizza la tecnologia di carica diretta che è in grado di caricare una batteria da 4000mAh fino al 41% in 5 minuti e di ricaricarla completamente in 20 minuti al ritmo più veloce. Si tratta di tempistiche leggermente superiori a quelle promesse da Vivo. Può supportare uno schema di ricarica fino a 20V 6,25A e possiede proprietà di densità di potenza migliorate per ridurre efficacemente il tempo di ricarica e contemporaneamente non aumentare le dimensioni del caricabatterie. In termini di batteria, è dotato di celle a doppio-6C con un rapporto di carica all’avanguardia, strutture a schede multiple tra le migliori del settore, pompe di carica e un MCU altamente integrato per migliorare l’efficienza di carica.

Inoltre, la tecnologia alla base della carica flash da 125W ha migliorato le proprie caratteristiche in termini di protezione di sicurezza del sistema, con 10 sensori di temperatura addizionali per monitorare lo stato di carica e garantire la dovuta sicurezza durante la il processo di ricarica.

Ancora, la piattaforma Oppo utilizza misure di protezione da sovratensione con fusibili, filo con attacco Type-C e algoritmo di crittografia ad alta resistenza a 128 bit per aumentare la sicurezza.

Ad affiancare il caricabatteria da 125W anche quello da 65W AirVOOC wireless flash charge, che può caricare completamente una batteria da 4000mAh in 30 minuti grazie alla tecnologia che riduce l’interferenza in frequenza consentendo un’ampia applicazione della classica tecnologia di ricarica senza fili.

Ancora, OPPO ha anche lanciato il più piccolo e sottile mini-caricabatterie SuperVOOC da 50W al mondo, e il mini-flash charger da 110W con un’architettura unica a doppio livello. Il caricabatterie OPPO mini SuperVOOC 50W ha una parete con spessore di soli 1,05 cm, e supporta protocolli mainstream come 27W PD e 50W PPS, e può caricare una varietà di dispositivi tra cui telefoni cellulari e laptop.

Nell’attesa di capire quando gli smartphone saranno finalmente attrezzati per beneficiare di una tecnologia di ricarica cosi veloce, vi lasciamo al video dimostrativo della ricarica a 125W di Vivo.