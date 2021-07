Amazon al Comic-Con@Home svela nuovi progetti

Amazon Studios svela nuovi progetti in anteprima durante il [email protected] All’evento in streaming che ha sostituito quest’anno, nel rispetto delle norme anti Covid, la manifestazione dal vivo a San Diego. Durante il [email protected], Amazon ha svelato immagini esclusive in anteprima e dettagli sulle nuove serie tv in uscita.

Amazon Prime Video ha svelato informazioni esclusive su alcuni dei suoi titoli più attesi. Tra questi, The Wheel of Time, EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME e I Know What You Did Last Summer.

Immagini e dettagli sono arrivati durante il panel dedicato a Prime Video. Moderato dal presentatore televisivo Tim Kash, il panel comprendeva interviste a cast e produttori degli spettacoli, ma anche sessioni di domande e risposte con Rafe Judkins (The Wheel of Time), Hideaki Anno (EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME) e Sara Goodman (I Know What You Did Last Summer).

The Wheel of Time

Oltre alle immagini dell’adattamento della saga fantasy, è stata rivelata la data di presentazione dello show: arriverà a novembre 2021. The Wheel of Time è una serie fantasy con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine, componente di un’organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME è il quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica di Evangelion. La saga di successo è un fenomeno della cultura pop anime giapponese basata sulla storia di Evangelion, un’arma umanoide artificiale e multifunzionale, e degli Angeli, una forma di vita sconosciuta che prende forma dopo che la Terra è stata distrutta da un evento catastrofico. Durante il [email protected] Amazon ha svelato una clip inedita dell’evento.

I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer arriverà ad ottobre 2021. E’ una trasposizione moderna dell’omonimo film horror che nel 1997 fu una hit al botteghino, e parte dalla stessa premessa da brivido: in una cittadina piena di segreti, un gruppo di adolescenti è perseguitato da un misterioso killer un anno dopo un incidente avvenuto il giorno della consegna dei diplomi. Il progetto si basa sul romanzo del 1973 di Lois Duncan.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

