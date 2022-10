I migliori fumetti di Lucca Comics and Games (seconda parte)

Nella precedente puntata di questa serie di fumetti per Lucca Comics and Games (qui invece trovate tutte le puntate dei migliori libri di Macity in una pagina sola) via abbiamo presentato un po’ di classici e un po’ di novità. Tutto quel che serve per arrivare pronti all’appuntamento annuale con Lucca Comics & Games. O no?

No. Manca ancora moltissima roba da leggere. Questa seconda puntata serve a mettere il punto su una serie di storie disegnate che non potete non leggere e mettere un po’ più l’accento anche sulla serialità, cioè sulla prima puntata di qualche serie che vale la pena seguire. A voi proseguire l’esplorazione dell’immenso mondo delle nuvole disegnate.

Berserk Deluxe 1

L’edizione di lusso del capolavoro manga di Kentaro Miura torna con questi volumi, grandi e costosi ma necessari a chi ha amato la serie. I volumi saranno in tutto dodici, con la copertina in simil pelle. È la storia di un uomo particolare. Lo chiamano Guerriero Nero. Nessun Apostolo può sopravvivere al suo passaggio. Lui è Gatsu e combatterà fino alla morte per ottenere vendetta. In un lungo viaggio, il brutale Berserk si trasformerà in un eroe capace di sacrificare tutto per il bene della donna che ama.

Banchetto di sangue,

Una saga destinata a cambiare molte cose nel vostro immaginario. Hideshi Hino è un autore che lascia il segno, un maestro dell’horror giapponese e le ristampe curate da In Your Face Comix sono di tutto rilievo. Qui ci sono otto storie brevi che portano al collasso anche le menti più salde.

Vita da soldatinen

Cambiamo completamente registro con il graphic novel di Marco Taddei e Spugna. La guerra è bene, la guerra è tutto, e difendere il Vecchio Mondo contro i nemici è il più grande privilegio a cui possa ambire un soldato. Ma l’ubbidienza acritica non è un dono innato! Il Vecchio Mondo provvede a inocularla nei futuri combattenti ancora in fasce, tramite un’iniezione di fluido militarizzante. Peccato che il soldato Otto, per un disgustoso disguido, riceva la siringata nel punto sbagliato, e l’amore per la trincea non attecchisca a dovere nella sua tremebonda massa cerebrale. Otto diventa così il più vile dei vigliacchi nelle file guidate dal Maresciallo Ferromarcio, e allo sprezzo del pericolo preferisce il disprezzo di se stesso, trascorrendo il tempo a pulire le latrine. Il suo sogno è unirsi, in un giorno da fiaba nera, alla sua amata Ursula, valchiria immaginaria da cui adora farsi umiliare. Ma più scansa la battaglia, più la battaglia infuria, e Otto si ritrova al centro di uno scontro con un inquietante avversario di cui nessuno sospettava l’esistenza! Fra teatrini cronenberghiani, trincee bonviane, cozzare di armi e sferragliar di corazze, tornano gli autori della Quarta guerra mondiale con una nuova storia tragica e divertentissima, piena di invenzioni geniali, che mette alla berlina l’assurdità della guerra.

Girl from the Other Side – Dear

Nagabe ci regala una storia molto particolare. L’albo, in uscita con Lucca, è un volume speciale che affianca la serie di Girl from the other side (uscita in Italia tra il 2019 e il 2021). Nagabe è uno dei nuovi fumettisti giapponesi più importanti e interessanti e questa storia è semplicemente sconvolgente. Il mondo è diviso in due: da una parte i sani, dall’altra i malati. Questi ultimi sono stati trasformati da un misterioso morbo in esseri contorti e mostruosi e il semplice contatto fisico con loro è veicolo di contagio. Insieme a una di queste creature, rimasta (almeno nello spirito) del tutto umana, vive una bambina che non ha più un posto dove andare. Qual è la sua storia? E chi sono le persone sulle sue tracce?

Look Back

Il capolavoro di Tatsuki Fujimoto in edizione di lusso con copertura rigida per raccogliere questa storia spettacolare. Fujino, studentessa di quarta elementare, nutre una passione viscerale per i manga, che esprime realizzando per il giornale della scuola una serie di strisce umoristiche apprezzate per inventiva e arguzia tanto dai suoi compagni quanto dagli adulti. Idolo indiscusso della sua classe, vede la sua posizione ridiscussa quando una certa Kyomoto, una compagna che si rifiuta di frequentare la scuola, comincia a pubblicare per lo stesso giornale, rivelando un’abilità grafica che lascia tutti a bocca aperta. La comparsa improvvisa di una “rivale” sconquassa la quotidianità della giovane, che inizia ora a interrogarsi sulle sue reali capacità e sulle sue aspirazioni per il futuro. Come reagirà? Che tipo sarà questa Kyomoto? Quali insospettabili porte girevoli le riserverà il futuro?

Eternity 1

Siamo abituati a pensare alla Sergio Bonelli Editore come alla casa di Tex, Dylan Dog e Nathan Never. Ma c’è molto di più, soprattutto adesso che l’editrice di Milano ha deciso di aprirsi a un mondo di novità e nuove modalità di racconto. Tra queste, c’è la nuova serie dai libreria di Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi. Una Roma immersa nella nostalgia fa da sfondo a uomini e donne che cercano l’immortalità, in questa vita o nell’altra. Il cinema, l’arte, la televisione, la politica sono mondi che compongono una Babele all’interno della Città che prometteva di essere Eterna. La ricerca di un senso a questa esistenza è ciò che muove un giornalista dell’Infinito, il celebre settimanale di gossip. Si firma Sant’Alceste, ma il suo nome è Alceste Santacroce e sa aprirsi strade per camminare attraverso l’indescrivibile. Quando conosce Lucrezia, una delle tante anime in pena di un Paradiso di plastica, deve dividersi fra la tentazione di fare il proprio mestiere e quella di amare. Ma non potrà evitare di essere la guida involontaria di un luogo da cui non è facile uscire vivi.

Tex. Il passato di Carson

Ma se volete parlare di Tex Willer, sappiate che l’eroe con cui è iniziato tutto è ancora sulla ribalta e va decisamente alla grande. L’autore Mauro Boselli, che ne è anche il curatore, ha dato sempre più profondità e ricchezza, introducendo una continuity che negli ottanta anni di storia del ranger texano mancava. E tra i pezzi di passato da rimettere in ordine, ha trovato storie intriganti da raccontare, come questa. “Bannock non esiste. Ma io sarò là tra sette giorni, in tempo per le esequie del caro, vecchio Ray”. Con queste parole, Kit Carson parte per un viaggio verso la sua giovinezza, quando nel Montana c’era la corsa all’oro, Ray Clemmons era lo sceriffo di Bannock, la bella Lena cantava al “Golden North Saloon” e lui cercava di scoprire la verità sulla famigerata banda degli Innocenti. Ormai, lungo le strade silenziose, camminano solo i fantasmi, ma sono armati di pistola, e la ghost town si rianima per regolare i conti in sospeso di venticinque anni prima. Stavolta però al fianco di Carson ci sarà Tex, in un’epica storia di tradimento, vendetta, amore e morte.

Lucky luke – inferno di cotone

Il cowboy francese più amato al mondo (e uno tra i più divertenti) non è morto. Purtroppo è scomparso il suo autore, Morris, ma è stato sostituito più che degnamente dalla coppia Jul e Achdé. Nel suo nuovo episodio inedito, Lucky Luke eredita un’enorme piantagione di cotone in Louisiana! Accolti dagli altri proprietari bianchi come uno dei loro, Lucky Luke dovrà combattere per ridistribuire la sua eredità ai contadini neri. In questa lotta contro i potenti nella regione e contro la segregazione razziale, sarà solo contro tutti… Ma sarà grazie all’aiuto di uno straordinario figura del selvaggio West che riuscirà a ripristinare la giustizia: un eroe di nome Bass Reeves, un personaggio autentico che ha fatto storia, il primo uomo di colore a essere sceriffo a ovest del Mississippi. E quest’anno uscirà un nuovo albo “L’arca di Rantanplan”.

Certe cose non cambiano mai

Una coppia di autori di alto livello. Ziggy Hanaor e Benjamin Phillips raccontano una storia particolare dedicata ai bambini dai nove anni in su, ma che fa bene anche agli adulti. Una storia intergenerazionale potente e commovente sull’identità ebraica, sulla forza del passato, sull’importanza della memoria e sul valore dei ricordi. Un libro che racconta le differenze tra le generazioni, la tolleranza e l’accettazione con, sullo sfondo, l’inquieta città di New York e i suoi abitanti. Benji e la nonna, Bubbe Rosa, devono comprare gli ingredienti per la cena del venerdì sera. Mentre camminano per le strade di Brooklyn e Manhattan, Bubbe cerca con fatica di conciliare il mondo dei suoi ricordi con la nuova realtà che la circonda.

I cavalli del Tennessee

La coppia di autrici, Giulia Pex e Giada Duino, non si smentisce. Questo è un racconto sentimentale che tocca la vita di più ragazze e che permette di comprendere la complessità di quel che serve per diventare quello che si vuole e affrontare le difficoltà quotidiane, magari tramite l’amore per gli animali.

Le guerriere della valle

Una storia tenera e delicata, ma al tempo stesso seria e importante, adatta ai bambini dai dieci anni in su, quella scritta e disegnata da Jonathan Garnier e Amélie Fléchais. Da dieci anni gli uomini del villaggio se ne sono andati, mobilitati alle armi per combattere la Grande Guerra. La giovane Molly, ormai grande, è pronta per allenarsi a entrare nell’ordine delle Pastorelle Guerriere: un gruppo di donne coraggiose, scelte per proteggere le mandrie e il villaggio. Al suo fianco in questa avventura la capra da combattimento Barbanera e il suo amico Liam.

Tutte le volte che ho scoperto di essere gay

Una storia dolce e particolarissima, di Eleanor Crewes. Un fumetto che svela come la ricerca della propria identità non culmini necessariamente in un’unica, illuminante rivelazione, ma possa invece essere una continua e sorprendente scoperta. Ellie si è sempre fatta un sacco di domande su di sé: fin da quando era un’adolescente, uscire con i ragazzi la mandava in confusione molto più di quanto accadesse alle sue amiche. E nel mezzo di questa confusione, che crescendo non ha fatto altro che aumentare, ha finito per rivelare la propria natura a sé stessa più e più volte, ogni volta imparando a conoscersi e a capirsi sempre di più. Negli Usa ha avuto un enorme successo. Oprah Winfrey l’ha definita “Un’opera colma della speranza e della gioia di chi è finalmente pronto ad affrontare il mondo a testa alta”.

Il gioco maledetto

Una storia fresca e velocissima. Brian Fieschi e AlbHey Longo. Un’estate in città può essere noiosa ed Ethan, Alma, Cupcake e Albe lo sanno bene. Ma quando si imbattono in un vecchio gioco da tavolo, polveroso e strano, tutto cambia. E in un attimo le loro paure, le loro fragilità nascoste, diventano reali. Per rompere le maledizioni del gioco dovranno vincere delle sfide, sostenersi a vicenda, capire chi sono davvero. E diventare grandi.

Boschi mai visti

Gipi è un autore straordinario ma molto diseguale nella sua produzione. E questo non è certamente un male. Questa raccolta spiega meglio di tanti saggi e articoli di critica, la sua storia. Dice lo stesso Gipi nell’introduzione: «Le prime storie di questo volume sono di venticinque anni fa. Il narratore giovane, aspirante a tutto, le scriveva stando all’ombra del muro. In un angolo protetto. Quel muro che separava (nella mente del giovane) il bene dal male. Sono state le storie a chiedermi di affrontarlo e provare a scavalcarlo. E sono state le storie a farmi capire che non sarei mai riuscito ad arrampicarmi ma che avrei dovuto scavare un tunnel. Scendere in profondità, passarci sotto, nella speranza, un giorno, di spuntare da qualche altra parte. Oltre il muro, c’erano boschi mai visti».

Building Stories

Chiudiamo la parte di fumetti con una cosa eccezionale. Questo di Chris Ware è considerato universalmente un capolavoro. Disponibile per adesso solo in inglese, è comunque favoloso il modo con il quale l’autore è riuscito a riorganizzare tutta la storia degli abitanti di una palazzina di tre piani a Chicago. La portata, l’ambizione, la maestria e la forza emotiva di questo progetto vanno al di là di qualsiasi altra cosa realizzata da Chris Ware.

Lucca Comics & Games. Storie e immagini del festival della cultura pop

Chiudiamo invece con questa sorpresa, come tradizione, anche la serie dei migliori libri di Macity con un libro molto particolare, che non è un fumetto bensì una raccolta di immagini “speciali”. “Oggi siamo tutti nerd”. Questa è la situazione, come è stata sintetizzata in quattro parole dall’artista Lucio Parrillo. Un tempo, i generi come fantasy e fantascienza erano riservati a un settore ben delineato del pubblico – i nerd, appunto – e faticavano a riscuotere interesse al di fuori dei loro confini. Oggi invece, anche grazie a serie TV, film, fumetti, libri e giochi di enorme successo, hanno sfondato le barriere e ormai interessano tutti, in un modo o nell’altro. “Lucca Comics & Games” è la più grande manifestazione italiana dedicata a questa cultura pop, in tutte le sue forme e in tutte le sue interconnessioni transmediali. E pur continuando a rivolgersi principalmente ai nerd, negli ultimi anni ha ampliato incredibilmente la sua comunità radunando folle di nuovi appassionati. Perché ormai “siamo tutti nerd”! Questo libro vuole celebrarne le storie, la varietà, i colori e la follia attraverso un viaggio per immagini alla scoperta del festival più inclusivo, variegato ed entusiasmante del mondo.

