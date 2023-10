Wacom svela i display interattivi Cintiq Pro 17 e 22

In contemporanea con la celebrazione di 40 anni di attività, Wacom ha annunciato l’ampliamento della sua linea di prodotti di punta Cintiq, display interattivi con penna destinati a professionisti che operano in campo creativo: arrivano i nuovi modelli Wacom Cintiq Pro 17 e Wacom Cintiq Pro 22 che vanno così ad affiancare Wacom Cintiq Pro 27

I due nuovi prodotti condividono la stessa tecnologia di Wacom Cintiq Pro 27 lanciata lo scorso anno: uno schermo con precisione cromatica avanzata in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, frequenza di aggiornamento di 120 Hz che permette di ridurre la latenza della penna, e penna Pro Pen 3 personalizzabile.

Alla base delle nuove Cintiq Pro 17 e 22 c’è lo studio e la resa del colore, fondamentale in campi come VFX e CG, l’animazione professionale, l’illustrazione e non solo. Cintiq Pro 22 ha uno schermo di 21,5”, ideale per chi necessita di più spazio di lavoro, mentre Cintiq Pro 17 ha uno schermo da 17,3”, puntando su un formato più compatto.

Entrambi i display con risoluzione 4K sono in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori e vantano un’altissima copertura cromatica: 100% Rec.709 e 99% DCI-P3, la gamma di colore più usata per la produzione di video, film e broadcasting.

Entrambi i display vantano certificazione Pantone Validated e Pantone SkinTone Validated, per questa ragione in molti settori e applicazioni non vi è più la necessità di usare un secondo monitor di riferimento.

Le Cintiq Pro 17 e 22 supportano inoltre la gamma HDR. Sono dotate di curva HLG (hybrid log-gamma) e PQ (Perceptual Quantization) per la visualizzazione e l’editing di contenuti video HDR (High Dynamic Range).

Funzioni Touch evolute

La penna Pro Pen 3 è personalizzabile: è possiible scegliere dimensioni dell’impugnatura, la configurazione dei pulsanti e il peso della penna in base alle esigenze specifiche dell’artista. Entrambi i display mettono a disposizione otto tasti ExpressKey lungo i bordi posteriori, personalizzabili con le scorciatoie preferite.

Cintiq Pro 17 e 22 supportano la funzione multi-touch che permette di programmare determinati gesti come scorciatoie e di creare pulsanti virtuali per una maggiore efficienza e velocità nel flusso di lavoro.In questo modo è possibile lavorare utilizzando entrambe le mani, una per gesture touch e spostamenti, l’altra per impugnare lo stilo.

A parte è possibile ascquistare il supporto Wacom Stand che consente di collegare la Cintiq Pro a bracci o supporti compatibili di terze parti.

Wacom Cintiq Pro 17 e 22: prezzi e disponibilità

I due display interattivi sono già disponibili nel negozio online del costruttore e presso i rivenditori: Wacom Cintiq Pro 17 è disponibile al prezzo di listino di 2.699,99 € mentre Wacom Cintiq Pro 22 è disponibile con un prezzo di listino di 3.299,99 euro. Entrambe saranno proposte anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

