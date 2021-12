Owlet lancia in Italia i dispositivi per monitorare il sonno dei bimbi

Con il lancio in Italia dei suoi due prodotti di punta, il baby monitor Owlet Smart Sock e la Owlet Cam, il marchio presenta i suoi dispositivi per rilevare il sonno dei neonati, dispositivi già ampliamente utilizzati a livello globale e che hanno monitorato oltre 1 milione di bambini. Grazie alla tecnologia dei suoi dispositivi, Owlet aiuta a fornire ai genitori un quadro del benessere del loro bambino mentre sta dormendo.

Il lancio di Owlet in Italia permetterà ai genitori italiani di poter godere di una nuova tranquillità grazie a una migliore comprensione del benessere del loro bambino. Dopo l’enorme successo oltreoceano, con più del 94% dei genitori che hanno confermato di dormire meglio grazie al calzino intelligente di Owlet, il lancio in Italia e in Europa ha l’obiettivo di aiutare sempre più genitori.

Il calzino intelligente di Owlet rileva e tiene traccia della frequenza cardiaca del bambino, del suo livello di ossigeno e dell’andamento del sonno, mentre la Owlet Cam trasmette video HD 1080p con visione notturna e audio bidirezionale direttamente allo smartphone del genitore tramite una connessione Wi-Fi sicura e crittografata. Grazie all’ecosistema Owlet, i neogenitori potranno dormire di più, rilassarsi di più e di conseguenza avere più energie.

«In Owlet la nostra missione è quella di mantenere ogni bambino monitorato e ogni genitore tranquillo» dichiara Leocadia De Oliveira, Country Manager Southern Europe. «Vogliamo dare ai genitori la sicurezza e la libertà di dormire serenamente sapendo che il loro bambino sta dormendo pacificamente. Lo Smart Sock è stato progettato per dare accesso ai genitori alla migliore tecnologia – comodamente da casa loro – in modo che possano vivere le loro vite senza ansia, mentre il loro bambino riposa. Sappiamo che il sonno dei genitori è prezioso tanto quanto quello dei bambini e siamo lieti di portare la nostra tecnologia in Italia per la prima volta».

Secondo un recente studio condotto dagli esperti del sonno della canadese McGill University, i genitori tornano a dormire regolarmente solo al sesto anno del figlio. È per questo essenziale porre delle buone basi e una buona routine del sonno del bambino con l’obiettivo di creare un contesto familiare più rilassato e di conseguenza più sereno.

Owlet Smart Sock: il primo calzino intelligente per il rilevamento del sonno dei neonati

Owlet Smart Sock è il primo baby monitor indossabile al piedino del neonato in grado di rilevare la sua frequenza cardiaca, il livello di ossigeno e l’andamento del sonno. Il calzino intelligente, progettato per i neonati e i bambini fino ai 18 mesi, invia le informazioni alla base, che attraverso l’app avvisa i genitori quando i valori del bambino si discostano da quelli preimpostati. I genitori possono accedere a tutte le informazioni comodamente dal proprio smartphone. Dal tracciamento della frequenza cardiaca e dell’ossigeno durante il sonno, all’utilizzo della funzione di cronologia per rilevare la quantità e la qualità del sonno, Smart Sock consente ai genitori di instaurare nuove routine man mano che il bambino cresce.

Owlet Cam: il monitor per rimanere sempre in contatto con il tuo bambino

Owlet Cam è stata progettata per essere funzionale senza intaccare la forma e il design. Owlet crede infatti che la tecnologia debba fondersi nelle nostre vite così perfettamente da passare praticamente inosservata. Owlet Cam aiuta a vedere e sentire il bambino da qualsiasi luogo, direttamente dal proprio smartphone. La videocamera fornisce informazioni sulla temperatura della stanza e notifica suoni e movimenti, inoltre è dotata di audio bidirezionale che permette ai genitori di comunicare con il loro bambino attraverso la videocamera.

La videocamera si regola automaticamente per permettere ai genitori di vedere il proprio bambino durante la notte, grazie a una visione notturna di alta qualità con video HD 1080p. Smart Sock si integra perfettamente con Owlet Cam fornendo ai genitori un quadro completo del benessere del loro bambino. Entrambi i prodotti possono essere collegati al proprio smartphone tramite l’app Owlet.

Owlet Smart Sock e la Owlet Cam sono già disponibili a partire da questa pagina di Amazon al prezzo di rispettivamente 329 € e 159 €.