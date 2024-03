Pacchi Amazon venduti al chilo per tentare la fortuna

I pacchi Amazon ancora sigillati, respinti, resi o indesiderati finivano distrutti, ma il negozio di Bruxelles con l’indovinato nome di Pile ou Face, letteralmente testa o croce li acquista in blocco dal colosso dell’e-commerce per venderli a peso, un tot al chilo per tentare la fortuna.

Anche se l’originale attività si trova in una zona centrale della capitale del Belgio, vicino Piazza Flangy, l’aspetto non è quello di una elegante boutique del centro, ma di una rivendita accampata velocemente con pacchi Amazon sigillati sparsi ovunque sul pavimento, su cassette di legno e scaffali improvvisati sostenuti da cavalletti.

Il titolare Arnaud Userstam non si sbottona alla domande sul tipo di contratto stipulato con Amazon e somme coinvolte, ma parla molto più volentieri dell’attività del suo negozio: i pacchi Amazon sigillati si comprano pagando 16 euro al chilogrammo.

Si può scegliere quello che si vuole tra i pacchi sparsi ovunque, anche soppesandolo e scuotendolo leggermente per cercare di capire cosa contiene. Desiderosi di conoscere l’esito della scommessa molti clienti non resistono e, subito dopo aver pagato alla cassa, procedono con l’apertura direttamente nel negozio.

Gli acquirenti più felici sono quelli che trovano uno scatolone contenente smartwatch, smartphone, cuffie e auricolari. Ma non tutti sono così fortunati da trovare un gadget o un dispositivo digitale: per esempio il titolare racconta di una signora che ha speso i suoi soldi per ottenere 100 spazzolini da denti per cani.

L’idea del negozio è venuta a Arnaud Userstam e moglie dopo aver avuto un problema con un pacco ed essersi chiesti che fine avesse fatto. I coniugi hanno anche scoperto altri negozi simili altrove. Il contratto stipulato con Amazon include pacchi che non sono stati ritirati, restituiti oppure smarriti: è probabile che vedremo più spesso questo tipo di attività, una buona notizia anche per evitare inutili sprechi con la distruzione dei pacchi.

In tema di riduzione sprechi e costi, oltre che per migliorare la sostenibilità, Amazon impiega tecnologie di intelligenza artificiale fin dal 2019 con risultati notevoli. Tutte le notizie dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.