Il CEO di Hertz si dimette dopo perdite per l’acquisto di veicoli elettrici

La débâcle di Hertz con i veicoli elettrici, che ha portato l’azienda di noleggio auto a registrare una perdita di 348 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023, ha costretto il CEO Stephen Scherr alle dimissioni.

La perdita registrata nell’ultimo trimestre è in netto contrasto con i profitti da 116 milioni di dollari registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Bloomberg riferisce che al posto di Scherr arriverà Gil West, ex COO della divisione robotaxi Cruise di GM, che farà parte anche del Consiglio di amministrazione.

Dopo avere sfriorato la bancarotta, nel 2020 Hertz aveva riferito che avrebbe trasformato la sua attivià acquistando 100.000 veicoli elettrici Tesla. “La nuova Hertz aprirà la strada ai servizi di mobilità, cominciando con la più grande flotta di veicoli elettrici del Nord America”, aveva dichiarato all’epoca l’azienda, un annuncio che contribuì a far impennare il valore di Tesla a un miliardo di dollari.

Scherr era arrivato in Hertz dopo la decisione di buttarsi a capofitto verso gli EV, ma aveva corroborato la scommessa verso questi veicoli, con ordini anche con Polestar e GM. A complicare la situazione generale per Hertz, la decisione di Tesla di ridurre drasticamente i prezzi dei veicoli Model 3 e Model Y, provocando un crollo dei valori di rivendita dei veicoli elettrici presenti nella flotta di Hertz. L’azienda di autonoleggio aveva lamentato inoltre costi elevati per la riparazione dei veicoli Tesla e il mancato gradimento di questi veicoli tra i clienti.

Sono stati dismessi 20.000 veicoli elettrici (pari a un terzo sua della flotta elettrificata) con conseguente addebito di 245 milioni di dollari per Hertz e rilevanti perdite nell’ultima trimestrale.

Colin Farmer, direttore generale del consiglio di amministrazione di Hertz, ha lodato l’esperienza del nuovo CEO Gil West, evidenziando l’esperienza di quest’ultimo nel settore dei trasporti, dei viaggi e della mobilità, elementi che, a suo dire, dovrebbero proiettare con maggiore consapevolezza Hertz nel futuro.x

Su macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.