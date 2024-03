Tapo C125 sorveglia casa con funzioni AI e base magnetica

Tapo è uno dei marchi che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante nel settore della sicurezza domestica e, in generale, dei dispositivi smart per la casa: in particolare la telecamera Tapo C125 propone una risoluzione 2K QHD, supporto Wi-Fi e funzionalità Smart AI.

Tra queste, ad esempio il rilevamento e notifiche Smart AI, basate su algoritmi in grado di identificare persone, animali e suoni anomali, così da inviare notifiche più precise e, soprattutto per evvitare falsi allarmi avvisando l’utente solo quando necessario.

La telecamera è facile da installare, anche grazie al design compatto e base magnetica, che consente massima flessibilità nel posizionamento. Tra le altre caratteristiche mette a disposizione anche una chiusura fisica dell’obiettivo, per assicurare al volo la privacy quando il controllo non serve.

Inoltre, beneficia della Sistema Dual-IR, che permette al sensore di passare al LED IR da 940 nm per vegliare, ad esempio, sul proprio bambino senza interromperne il riposo. Ancora, offre allarmi sonori personalizzati, permettendo di registrare un audio per usarlo come allarme in caso di rilevazioni del sensore di movimento.

Tapo C125, tra le altre, può essere controllata tramite comandi vocali, attraverso i più diffusi assistenti vocali come Siti via Apple Homekit, Amazon Alexa e Google Home.

A livello tecnico offre immagini a risoluzione 2K QHD, obiettivo grandangolare a 140°, altoparlanti e microfono incorporati per una comunicazione a due vie e supporto alla registrazione su scheda microSD fino a 512GB oppure nel Cloud con servizio in abbonamento Tapo Care.

Ricordiamo che Tapo Care è disponibile anche con piano limitato gratuito, oltre ai piani a pagamento con più funzioni Basic da 1 fino a 5 telecamere e Premium fino a 10 telecamere.

Caratteristiche tecniche:

CAMERA Sensore di immagine 1/2.9” Progressive Scan CMOS Starlight Sensor Lenti Focal Length: 2.45mm Aperture: 2.0 Field of View: 140°(Diagonal), 120°(Horizontal), 67°(Vertical) Motion Range / Night Vision 850 nm IR LED (30 ft / 10 m)

940 nm IR LED (30 ft / 10 m) Lighting / Interface & Button 1× RESET Button

1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) Hub Compatibility /

HUB Device Compatibility / Connection Capacity / Interface & Button /

VIDEO & AUDIO Maximum Resolution 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) Frame Rate 15/20/25/30 fps (Default 15fps) Digital Zoom 12x Video Compression H.264 Live View Yes Image Enhancement 3D DNR

WDR

HDR Audio Input & Output Built-in Microphone and Speaker Audio Communication Two-Way Audio with Noise Cancellation Siren Volume 94dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance)

Invece del prezzo di listino di 59,99 euro su Amazon si acquista a questo indirizzo in sconto del 17% a 49,99 euro.

